El Obstáculo para un transporte limpio

La descarbonización global busca reducir al máximo las emisiones y, en algunos casos, eliminar más carbono del que se emite, mediante estándares como Euro VI, que México adoptará en 2025 para reducir la emisión de óxidos de nitrógeno y partículas finas, peligrosos para la salud. Aunque la industria ha respondido con innovaciones tecnológicas para producir motores más limpios, los vehículos pesados representan solo 7.8% de las emisiones de carbono del transporte, lo que sugiere que limitarse a este sector no es suficiente. El problema se agrava con el ingreso masivo de vehículos pesados usados y contaminantes al país.

En 2015 ingresaron 995 unidades; en 2021, 1,922 y este año se estima un récord de 32 mil, con un incremento del 133% en el primer semestre respecto a 2023. Este fenómeno, vinculado a un acuerdo desactualizado entre la Secretaría de Economía y la Semarnat, necesita revisarse urgentemente para evitar que miles de unidades obsoletas sigan entrando al país y, por ende, afecten la salud, la seguridad vial y la sostenibilidad del transporte.

ANIPAC en Querétaro. La industria del plástico juega un rol importante en el desarrollo económico de Querétaro, contribuyendo aproximadamente con 18% del PIB manufacturero, lo que subraya la relevancia de este tipo de eventos para la región y la industria en general. Al respecto, esta entidad, será el anfitrión este 3 de octubre del octavo Congreso Técnico de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Marlene Fragoso, evento que reunirá a líderes del sector para abordar los desafíos actuales en la sostenibilidad del plástico. Bajo el lema “Visión Técnica de la Sostenibilidad del Plástico”, el congreso contará con la participación de ponentes como Joan Macías, Isabel Hernández, Aldimir Torres, Santiago García, Martín Doedt y Anayansi Estrada, quienes tratarán temas clave como la reciclabilidad de materiales plásticos, aditivos en el reciclaje y las normativas europeas sobre contenido reciclado, entre otros.

Fraude de Directivos. La minera canadiense Endeavour Silver Corp está a punto de entrar a una demanda de gran magnitud porque este asunto tiene que ver con funcionarios y directores por presunto fraude de valores y otras prácticas comerciales ilegales que habrían sido cometidas. Uno de los señalamientos es por el anuncio que realizó Endeavour Silver el pasado 12 de agosto por una falla en un molino de la planta Guanacevi, ubicada en México. Y que, como todo lo anterior, la mina podría quedar sin operaciones por un largo tiempo. Recuerde que la mina Guanacevi, en el estado de Durango, fue adquirida por Endeavour Silver en 2004 y la principal operación es extracción de plata.

Sucursales Banregio. Banregio va por 300 sucursales para 2028. Este plan de expansión representa un incremento del 43% en comparación con las 210 sucursales que la entidad espera tener al final de 2024. Para 2024 quiere abrir 20 nuevas unidades, reforzando su presencia en 22 estados, con especial enfoque en ciudades clave como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Sus ejecutivos le siguen apostando a que su solidez financiera ha permitido una expansión continua e innovación en sus servicios. Dice que para 2025, la compañía espera entre 25 y 30 aperturas como parte de ese plan de expansión. Destaca que en 10 años pasó de 239 mil 700 clientes activos a 589 mil 500, lo que significa un crecimiento del 146%.

Liquidación Interjet. Que hubo una reunión del Contralmirante José Ramón Rivera, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y líderes de trabajadores de la quebrada Interjet. El punto es que avance la liquidación de estos. Ellos pueden volver a cerrar parcialmente el Circuito Interior, avenida principal que es de acceso y salida de la terminal aérea, créame eso no les servirá de absolutamente nada, porque al que tienen que buscar es al Síndico, para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a este tema se le dé salida. Ya terminó el sexenio y los responsables ejecutivos ya están exculpados de cualquier responsabilidad, eso sí, seguirán todos una Bon Viviant (buena vida). Y sino me cree, que les pregunten a los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, a los que al final solo les tocaron migajas.

Voz en off. La Sociedad Financiera Alpura (SOFIAL) obtuvo la Acreditación AMFE, lo que valida su profesionalización en el mercado crediticio y su alineación con los principios de buenas prácticas de gobierno corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Esta acreditación, otorgada por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), tiene como objetivo fortalecer a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), impulsando su expansión y promoviendo una oferta de crédito responsable. La Acreditación AMFE también facilita el acceso de las Sofomes al fondeo a través de la banca de desarrollo y comercial, así como su participación en el mercado de ofertas públicas bursátiles, lo que permite a instituciones como SOFIAL optimizar su desempeño en el sector financiero…