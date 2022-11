Relevo en Seguridad Privada

Gabriel Bernal Gómez es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), para el bienio 2022-2024. Sustituye al Capitán Salvador López Contreras. Este nuevo dirigente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada tomará posesión el próximo 6 de diciembre. Para que usted lo ubique Gabriel Bernal Gómez, es un empresario originario de Mazatlán, Sinaloa; presidente del Consejo de Administración, director general y socio fundador de Grupo Paprisa; respaldado en más de 25 años de experiencia en la seguridad; y hoy justamente es vicepresidente de la AMESP y tesorero de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume).

En 2018 fue presidente de ASIS Internacional Capítulo México, y es miembro activo de ASIS International, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

El asunto es con quién estará acompañado Gabriel Bernal, clave en esta nueva etapa de su vida profesional, por lo que lo acompañará Daniel Espinosa, vicepresidente; Illiana Rosell, secretaria general; Juvencio Lara, tesorero; Luis Miguel Dena y Jesús Cerón, vocales. Ellos tienen claro la importancia de este sector como un componente estratégico del desarrollo nacional y junto con su equipo se ha comprometido a continuar trabajando por la profesionalización del sector, marcando como objetivos estratégicos el apoyo para lograr una Nueva Ley de Seguridad Privada Federal acorde al contexto que vive el país, así como crear una Cámara Nacional para esta importante industria.

Fundamentalmente esto último porque señalan a personajes políticos que tienen estancado este asunto, prácticamente congelado. ¿Bajo qué intereses?, se sabe hay algunos que respaldan agrupaciones no supervisadas, que operan prácticamente en la informalidad por ello y otros asuntos espinosos no desean que se cristalice esto que sería de amplio beneficio para el país en el tema más doloroso que es el de la inseguridad. Hoy la AMESP es la asociación de empresas de seguridad privada más grandes e importante del país y está integrada por 206 organizaciones acreditadas en las distintas modalidades consideradas por la Ley Federal de Seguridad Privada.

Enojo automotriz. Acto número uno: la Secretaría de Economía, que encabeza Raquel Buenrostro, elimina la Norma para la inspección técnica de las condiciones fisicomecánicas porque lastimaría los bolsillos de los mexicanos, incluso dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Acto número 2: la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que preside Guillermo Rosales, va por un amparo que obligue a que esto sí se realice porque demoraría la renovación del parque vehicular, es lo que dicen ellos, pero algunos dicen que les enojó no ver dinamismo en sus “bolsillos” con las jugosas ganancias de vender más automóviles. Acto número 3: la propuesta que se filtra es que sea tripartita el gasto en esto, que las automotrices pongan una parte de este gasto, que el gobierno ponga otra y que los dueños de automóviles hagan lo propio. Ésta es la que se empuja, ojo aquí se la dijimos, aunque el berrinche del gremio automotor es el que más resuena.

Adiós Beat. Luego de 11 años desde su fundación en Grecia y millones de viajes, Beat se despide de México. Dejará Perú, México y Argentina a partir de la medianoche del miércoles 9 de noviembre del 2022. Eso sí, si usted ve activa su app sólo es por trámites administrativos no porque exista una consulta esperanza de que nuevamente funcione. Fue la única que apostó por los autos electrónicos, con los Tesla, y los JAC, pero se sabe que ya está en negociaciones para esa inversión dejarla en el país.

Voz en off. Hay que poner mucha atención a lo que suceda hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se determinará un punto de interés nacional procedente de la primera Sala de la SCJN. El ministro ponente es Juan Luis González Alcántara, será noticia ya sea que proceda o no, la facultad de colocar en espacios públicos símbolos que hacen alusión a alguna adscripción religiosa, es decir, lo que usted y millones de mexicanos conocen como nacimientos, esos que usted en su casa pone en fechas navideñas. Lo que se decida irá por consolidar o no una tradición histórica y sociocultural del Estado mexicano, o por desecharla. Veremos…