Romo, más problemas

A quien le siguen saliendo esqueletos del clóset es al exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, ahora por el Fideicomiso Social Miguel Hidalgo (FSMH), donde por lo menos 12 millones de pesos se evaporaron sin jamás ser trasparentados y que no fueron aplicados en obra pública para la demarcación, objetivo principal de dicho financiamiento creado en 1989 por empresarios, vecinos y autoridades.

Miguel Ángel Cheschitz Rocha fue quien presidió el FSMH durante la gestión del morenista, quien no ha rendido cuentas de su administración amparado en que en 2022 la registró como donataria autorizada, cabe aclarar que dicho proceso no ha sido presentado en tiempo y forma ante el SAT, y el destino de ese dinero público aún es un misterio. La molestia de empresarios de la zona va en aumento, atentos.

Proteína Sigma. Sigma Alimentos lanzará en el segundo trimestre del año su marca de proteína Better Balance. Promete que será vegetal a base de plantas.

Si usted recuerda Better Balance ya tiene presencia en el país con más de 300 puntos de venta, incluyendo hoteles, restaurantes y dark kitchens, tiendas de conveniencia en México, en esto también están alianzas con la Asociación de Emprendedores Veganos en México, EligeVeg y Veganuary, Grupo Posadas, Hilton, Grupo Xcaret y Hard Rock; restaurantes de Liverpool, Giornale, Mar del Zur, Pound, y otras. Hay que darle seguimiento por presumen que por ti su marca también lo verán en salas de cines.

Nuevo Socio AMIIF. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) tiene un nuevo socio, se trata de Moderna, la empresa de biotecnología que tomó relevancia en la coyuntura con la pandemia COVID19 y su ARN mensajero (ARNm). En más de 10 años desde su creación, Moderna ha pasado de ser una empresa en fase de investigación que desarrollaba programas en el campo del ARNm, a una empresa con una cartera clínica diversa de vacunas y terapias en siete modalidades.

Imagen McDonald’s. McDonald’s, México que administra Arcos Dorados México que encabeza Francisco Boloña, presentó la imagen de lo que será el nuevo concepto de sus sucursalesen nuestro país bajo un concepto dice de un servicio “más digital”. De entrada se ven frías e incómodas cómo normalmente son sus todos sus inmuebles, habrá que ver si lograr encajar con las exigencias de sus clientes. Por cierto, pronto en California, Estados Unidos, se votará la Ley Fast, donde se decidirá en un referéndum su destino, una legislación que si promulgada el año pasado, y que haría que se aumentaran los salarios por hora en los restaurantes a 22 dólares en ese estado.

Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald’s, In-N-Out Burger y el propietario de Yum!, KFC, han donado cada una un millón de dólares a Save Local Restaurants, una coalición que se opone a esta legislación. Lo que también se filtró son las ganancias de Joe Erlinger, el presidente de McDonald’s en Estados Unidos, que en 2021 obtuvo 7.4 millones de dólares en salarios, con opciones de acciones y compensaciones otorgadas por la empresa de las hamburguesas.

Voz en off. El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, está en la mira por varios asuntos vergonzosos señalan morenistas. Uno de ellos es su pretexto de no haberse titulado porque desconfiaba de las autoridades universitarias, otro es el deber que tiene de garantizar trato igual, piso parejo para la y los aspirantes de su partido a la candidatura de 2024. Ignacio Mier debe actuar con parcialidad, algo que como se ha visto, no le es de suyo. Su prueba de fuego será el próximo lunes, cuando se lleve a cabo la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional, en San Lázaro. La disyuntiva que tiene el diputado Mier es garantizar el respeto a las cuatro corcholatas ya conocidas y reconocidas Claudia, Adán, Marcelo y Ricardo….Estos dos últimos ya han manifestado su malestar por la falta de equidad para y la urgencia de garantizar cancha pareja a todos. Es ahí donde Nachito tiene el reto: piso igualitario o inclinarse a intentar quedar bien. Deberá mostrar músculo para que su rebaño legislativo obedezca y se conduzca con buenas formas. ¡Y vaya que la tendrá difícil, nomás basta con echar un vistazo a la bancada!. ¿Podrá lograrlo, o el mismo, por falta de habilidad política le entrará a las majaderías? . Habrá que estar atentos…