La sombra en las alas de Santa Lucía

Mal momento se viene para lo que la Cuarta Transformación quiere hacer de la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, una fiesta nacional, y es que, aunque se tiene todo preparado para que el Felipe Ángeles vea su momento de gloria, trae una sombra bajo sus alas, y no hablamos de obras terminadas, mucho menos de un hotel no terminado que se pensaba para estas alturas del tiempo quedará listo. Hablamos de los estragos que está provocando lo que mucho se ha presumido hasta el día de hoy que es la reconfiguracion del espacio aéreo en donde uno de los argumentos fue el de reducción de costos y tiempos de vuelo, pero que en la práctica no ha sido así. Lo que sí ha sucedido es una afección a quienes viven en el Valle de México y sus alrededores.

Mire usted por qué se lo digo. Sucede que vecinos de Tepoztlán, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y otros municipios colindantes, están integrando un colectivo para exigir a lo que ellos le llaman “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, el argumento es que el rediseño que se hizo del espacio aéreo los está afectando gravemente donde el estrés es el menor de los problemas, porque esto ya se está convirtiendo en un problema de salud pública al grado de catástrofe, por problemas auditivos. En todo este documento se deja entrever la distorsión en las etapas de sueño que, por supuesto, generan graves enfermedades y pueden afectar, incluso, la maternidad.

A decir del Colegio de Pilotos Aviadores, también estos nuevos acercamientos a los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca, y hoy Santa Lucía, se puso en marcha para organizar el flujo de aeronaves y permitir justamente la interoperación de tres aeropuertos, pero como le mencionamos cada una de las aerolíneas tiene datos fidedignos de que ni se está ahorrando combustible y no fue la mejor decisión. Ya casi un año en que se implementó y hoy ya genera problemas.

La exigencia a las autoridades es volver a la ruta anterior de entrada y salida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y alguien pensará que lo de menos es el daño que se está provocando a la fauna que tradicionalmente estaba en zonas de preservación lejos de la violencia sonora a la que estaba expuesta, se habla de afectación a más de dos y medio de personas para llegar 70 hospitales y 1,923 escuelas, teniendo decibeles de 105, cada 40 segundos o un minuto. El Seneam, la AFAC, la SICT, la Secretaría de Salud, la Profepa, la PAOT, incluidos los juzgados federales y locales, han hecho caso omiso a sus exigencias. Indefensos están, ¿alguien los escuchará?, veremos.

