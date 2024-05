TV Azteca se consagra como líder digital en México según Comscore

Televisión Azteca de Grupo Salinas celebra un importante éxito al ser reconocido como el medio digital líder en México, según el ranking de Comscore publicado en febrero de este año. Este reconocimiento destaca el ecosistema digital completo de Azteca, que incluye Azteca Entretenimiento, Deportes, Noticias y Locales, ubicándolo en el primer lugar en la categoría de “media”, superando a todos sus competidores nacionales y reafirmando su posición de liderazgo en el mercado.

El Grupo al que pertenece TV Azteca también ha alcanzado este destacado lugar en el panorama digital mexicano. Con un alcance de más de 40 millones de usuarios de Internet, de los 70 millones que Comscore sigue en México, Grupo Salinas se ubica después de gigantes como Google, Facebook y Microsoft.

Además de ser la única empresa nacional que se encuentra en el top 5 de este índice. En la categoría de Deportes, Azteca se posiciona en el segundo lugar con 12 millones de usuarios, consolidando su relevancia en este segmento. Durante sus 30 años de historia, la televisora del Ajusco ha mantenido un firme compromiso con la transformación y la adaptación a las demandas del mercado. Bajo el liderazgo visionario de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, la empresa ha logrado no sólo mantenerse relevante en un entorno mediático cambiante, sino también liderar la industria con una estrategia multicanal sólida y dinámica.

Con una producción de 470 horas de video, 45 mil notas y unos 240 mil contenidos para redes sociales al mes, se consolida como el líder en creación de contenidos del país. Benjamín Salinas Sada sabe que sobre este logro los enorgullece por ser reconocidos como el medio digital líder en México. Donde, además, este logro es gracias al arduo trabajo y la dedicación de un gran equipo: la gente que hace TV Azteca, así como de nuestra capacidad para siempre adaptarnos y superar los retos que enfrentamos.

La constante innovación y la construcción de una estrategia multicanal integral han sido pilares fundamentales en el éxito de Azteca. La empresa se ha destacado por su capacidad para aprovechar todas las plataformas disponibles, desde el escritorio hasta los dispositivos móviles, así como todas las redes sociales. Con esta visión de futuro y un enfoque centrado en la excelencia, TV Azteca afirma que continuará liderando el mercado digital mexicano y marcando pauta en la industria.

Vuelos chinos. Ponga atención porque China Southern Airlines, quiere ser la preferida de los mexicanos que gustan de viajar a ese país de Asia. Esta empresa ha lanzado su primer vuelo directo de pasajeros desde Shenzhen hasta Ciudad de México, estableciendo así la ruta comercial regular sin escalas más extensa desde China. Este vuelo cubrirá una distancia intercontinental de alrededor de 14 mil 147 kilómetros en cada dirección, con una duración estimada de 16 horas. La ruta operará los martes y sábados, y el viaje de regreso, algo más largo con una duración estimada de 21 horas y 20 minutos, comenzará el 12 de mayo, operando los miércoles y domingos, e incluirá una breve escala en Tijuana para recargar combustible. Así que ahí está esta opción que pretende arrancar un pedazo de este jugoso negocio.

Volkswagen 14 millones. Volkswagen de México ha alcanzado un emblemático histórico al fabricar 14 millones de vehículos, marcando un importante avance en una industria altamente competitiva. Este logro refleja un trabajo interesante en sus procesos de producción. El modelo que marcó este récord fue el Volkswagen Taos, que reportó un aumento significativo en su manufactura en los primeros tres meses del 2024, con un incremento del 67.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El compromiso es de altos estándares de calidad, pero la exigencia de los mexicanos es enorme al tener hoy más opciones de vehículos nuevos de nuevas marcas que diariamente llegan a nuestro país.

Así que el ojo está puesto en Volkswagen, y en todas las empresas del sector automotriz, porque hoy hay señalamientos sobre muchas de aquellas que están y otras que llegaron con falsas promesas ofreciendo vehículos de calidad, y son un desastre, incluso no sólo con sus automóviles sino con su servicio posventa. ¿Cuántas sobrevivirán?, no lo sabemos. VW tiene ganado el cariño de los mexicanos por el emblemático Vocho, pero asumir el compromiso de responsabilidad de entregar siempre altos estándares es y será siempre el mayor de los retos.

Voz en off. Norte 19, que usted y yo conocíamos como Hoteles City Express, eliminó de su portafolio a hotel City Express by Marriott Mazatlán. Así que adiós a ese hotel que no representa ya negocio para este grupo quedándose ahora con 151 hoteles y 17 mil 393 habitaciones…