Las evidencias del fraude electoral de Maduro

Al visitar el sitio resultadosconvzla.com uno puede consultar el resultado y número preciso de votos de todas y cada una de las 24,532 casillas electorales —de un total de 30,026 que se instalaron en Venezuela durante las elecciones del pasado 28 de julio.

Los datos de estas casillas fueron recolectados directamente por los ciudadanos que se organizaron para proteger, escanear y difundir las actas oficiales con los resultados.

Esto quiere decir que los ciudadanos venezolanos y cualquier persona del mundo pueden ver los datos de 81.7% de las casillas.

De manera parecida a como funciona en México el sitio del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, en esta plataforma se puede navegar para consultar los resultados a nivel de casilla, parroquia (que es parecido a nuestras colonias), municipio, estado o país. Sin embargo, esta página no está hecha por ninguna institución del Gobierno, sino que fue creada únicamente con el trabajo de los ciudadanos que se organizaron y respondieron al llamado de la opositora María Corina Machado para proteger esa información.

En total, los datos muestran que Nicolás Maduro obtuvo 3,241,461 votos, mientras que el opositor Edmundo González recibió 7,156,462 votos, es decir, 30% contra 67%, una derrota para Maduro de casi 40 puntos. Estos números no son inventos alegres, pues se pueden revisar individualmente los resultados de cada casilla y verificar su autenticidad. Los ciudadanos aprovecharon que la ley electoral venezolana establece que cualquier ciudadano tiene derecho a vigilar los conteos de las casillas antes de que se transmitan al Gobierno y que, como se trata de urnas electrónicas, al finalizar la contienda los resultados se imprimen en un acta identificable con un código QR, que es firmada por las autoridades y que es fácilmente escaneable.

Esos datos no corresponden con los datos del Gobierno. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro ganó las elecciones al haber recibido 51.95% de los votos contra 43.18% de Edmundo González. El problema es que estos datos no pueden ser verificados, pues el Gobierno no ha hecho públicas las actas ni los votos casilla por casilla. Lo único que ha dicho es el resultado final, pero sin ninguna manera de comprobarlo.

Ésta ha sido la clave que ha dado a la oposición venezolana una herramienta que nunca antes habían tenido en sus manos, pues a diferencia de otras elecciones en que el reclamo de fraude se basaba en denuncias que fácilmente podían ser desestimadas, en esta ocasión tienen en sus manos las evidencias del fraude y, mejor aún, se trata de datos oficiales, pues fueron generados por el propio Gobierno. Por eso la exigencia de que Maduro muestre sus resultados es tan sencilla como imposible de cumplir, por lo que ha tenido que decir incoherencias como que el CNE fue hackeado desde algún remoto país europeo o por Elon Musk. La organización de la sociedad venezolana merece un reconocimiento por haber encontrado una manera de documentar una realidad a pesar de las mentiras y estrategias oficialistas. Su lucha sigue siendo cuesta arriba, pero han metido al régimen en su peor crisis de legitimidad con una demanda tan sencilla como: si ganó, que muestre los resultados voto por voto, casilla por casilla, y compararlos con lo que los ciudadanos vivieron y documentaron en la realidad.