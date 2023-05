Adán Augusto sube… y alcanza

Lo que parecía improbable hace poco más de dos meses, lo logró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en lo que se refiere a preferencias electorales: pasó del sótano del 4% en algunas encuestas para ahora ubicarse arriba del 25% y ya en empate técnico ante el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, sin haber realizado una precampaña electoral como ha sido evidente en otros aspirantes.

La más reciente de las encuestas, realizada por Opinión Pública Marketing e Imagen, detectó preferencias de 38.1% para Claudia Sheinbaum, en tanto que Ebrard registra 28.4% y López Hernández el 27.6%. Lejos ya quedaron el diputado Gerardo Fernández Noroña con 3.4% y el senador Ricardo Monreal con 2.5% en la encuesta telefónica a mil hogares de una muestra representativa.

En su carácter de político local, hasta hace poco las preferencias ubicaban a López Hernández a la par del diputado petista. Sin embargo, a través de ejercer su función en los asuntos difíciles, complejos y polémicos que le ha encargado su jefe desde Palacio Nacional, el titular de Gobernación ha ganado preferencias rápidamente, sin hacer una campaña abierta o deliberada.

Se ha reunido con diversos grupos de empresarios, religiosos, militares y sindicalistas no para hacer un proselitismo personal, sino para atender y resolver varios de los difíciles momentos de gobernabilidad por los que pasa el país, y eso le ha sumado opiniones favorables.

En una campaña abierta, sus probabilidades de crecimiento son mucho mayores, alcanzando a la puntera…, lo que generaría un “fin de fotografía” en noviembre de 2023, fecha en que su partido, Morena, hará una encuesta final para decidir a quién postularán a la Presidencia.

Y ojo, no habrá “destape anticipado” en julio próximo como se ha rumorado: en verano se hará un primer “corte de caja” sobre las mediciones del primer semestre. Vaya, Andrés Manuel López Obrador no se arriesgaría a un destape anticipado, pues ello expondría a destiempo a su “corcholata” tanto a las críticas de la oposición como a eventuales sanciones electorales.

Tampoco llegaron bistecs brasileños. La información revisada del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que dirige Juan Carlos Anaya, confirma que la política de abatir aranceles de alimentos —empezando por la carne de res— y eliminar requisitos de revisión fitosanitaria, no más no funcionó: cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anunció el Paquete Contra la Inflación y la Carestía I y su actualización, se ofrecieron facilidades para que los ganaderos brasileños y argentinos enviaran cortes a México con el objetivo de abatir el precio de ese alimento. Pero, ¿qué creen? Pues al primer trimestre del año sólo han llegado 3 toneladas de carne argentina mientras que no hay registro de un solo kilo de res brasileña. Y eso que las importaciones mexicanas —pese a que el país es autosuficiente en ello— subieron 16.3% al sumar 46,437 toneladas. La “cooperación latinoamericana contra la inflación”, para variar, se quedó en retórica.

Y ahora sí, las tarjetas. La buena para los adultos mayores es que ya van a poder recibir sus depósitos de su pensión correspondiente al bimestre mayo-junio, informó la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel: a partir del 3 de mayo y hasta el 17 del mismo mes se realizará el pago, mientras que el depósito en comunidades se llevará a cabo hasta el 28 de mayo. Esto, según el procedimiento en calendario por orden alfabético, cuyos apellidos paternos aparezcan en lista a fin de evitar largas filas y mal pasadas en las sucursales del banco. En tanto que la transición de tarjetas de la banca comercial a los del Bienestar continúa, trámite que tiene como plazo hasta el 31 de mayo. Y para garantizar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo requieren, en el cambio de tarjeta se deberán presentar como documentos una identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.

Ciencia y Tecnología, vienen los recursos legales. Luego de que María Elena Álvarez-Buylla lograra su objetivo de que la mayoría legislativa procediera a la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no se hizo esperar la protesta en decenas de centros académicos y de investigación por el desprecio hacia décadas de esfuerzos nacionales e internacionales para desarrollar conocimientos y técnicas avanzadas. A esas protestas se sumará la acción de inconstitucionalidad que los senadores opositores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que encabeza Jorge Carlos Ramírez Marín, lanzaran contra un proceso desaseado y que negó a la ciudadanía y a los expertos expresar sus ideas.