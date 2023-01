Una buena: carga para el AIFA

No se asusten, la noticia es positiva en varios sentidos: luego de andar extraviado entre la papelería de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de María Estela Ríos, y traspapelado en los oficios de algunas secretarías desde mediados del 2022, finalmente será a finales de esta semana o a inicios de la próxima cuando se publicará en el Diario Oficial el decreto por el cual los vuelos de carga tendrán que migrar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles que dirige el general Isidoro Pastor, el cual captará parte de las 570 mil toneladas de mercancías que recibe el aeropuerto capitalino dirigido por el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.

Algunas personas ven en tal decreto una movida siniestra del obradorato para forzar el cierre del AICM en beneficio del AIFA. Pero los datos duros dicen que no es así y que se trata de una medida que busca definir vocaciones específicas para las instalaciones que conforman el Sistema Metropolitano de Aeropuertos.

De entrada, los aviones con servicio mixto —es decir, los que llevan pasajeros en la cabina superior y carga “en la panza”— no serán sujetos a es decreto pues rompería un modelo de negocios y arruinaría buena parte de la economía de servicios y manufactura avanzada del Valle de México: para Air France, que aquí dirige Wouter Alders, sería fatal tener que aterrizar sus 787-Dreamliner en el AIFA pues no es el destino que vende a sus pasajeros ni tampoco se ajusta a sus clientes comerciales que pueden transportar desde medicamentos de uso delicado, masa fresca para hacer pan gourmet en algunos restaurantes de la CDMX o vinos para repostar cavas que lo requieren con urgencia.

Sin embargo, los aviones dedicados a carga tendrán que acatar ese decreto… y varias firmas lo hacen de buena gana.

DHL gana amparo para volar al AIFA. La carguera que comanda Oscar Bok se amparó —y ganó— contra la resolución con que la Federal Administration Aviation, de Billy Nolen, degradó a Categoría a la autoridad Mexicana hace ya casi dos años, que entre otras cosas impidió nuevos vuelos directos desde aeropuertos estadounidenses hacia aeropuertos mexicanos. Con amparo en mano de hecho, DHL tiene programado hacer a mediados de febrero entrante un vuelo desde Cincinnati al AIFA dado que se trata de un emplazamiento que, por sus dimensiones, instalaciones y cercanía al Valle de México, se ajusta a su modelo de negocios de paquetería y carga de un líder mundial en paquetería. A la par, Viva Aerobus de Roberto Alcántara, también moverá carga al nuevo aeródromo en “la panza” de sus aviones de pasajeros; TMM, que encabeza Vanessa Serrano Cuevas, también movilizará carga en coordinación con Ethiopian Airlines, que lidera Mesfin Tasew, hará en breve un vuelo desde Zaragoza, España.

¿Qué se lleva el AIFA? Las instalaciones de almacenamiento y tránsito actuales del AIFA, incluyendo la Aduana 50, tienen capacidad para mover 474 mil toneladas anuales. Ciertamente no todas las aerolíneas de servicio mixto tendrán interés en operar ahí; la de carga dedicada tienen 90 días para mudarse.

Tome nota que en 2022 se realizaron en el AICM un promedio de 20 operaciones diarias de carga (17 carga regular y 3 no regular, 24 compañías) y representando 2% de todos los vuelos. Esos vuelos tienen obligación de mudarse al polígono de Santa Lucía.

La mayoría de la carga en el AICM se mueve en vuelos mixtos, los cuales son 270 operaciones diarias. Las aerolíneas bajo esa modalidad sólo moverán su negocio de transporte al AIFA de manera voluntaria.

Ya pueden relajarse… a menos que surja una de esas sorpresitas típicas de la 4T.

Que aún no gana Zaga Tawil… ni Murat. En un oportuno comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Actinver, que preside Héctor Madero, señaló oficialmente que no es verdad —o sea, que es mentira— que Rafael Zaga Tawil haya ganado el juicio que abrió contra esa institución tal y como se publicitó ayer. Y es que el 14 de diciembre del 2022 el juez 27º Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, dictó sentencia condenatoria de primera instancia, la cual no está firme pues está bajo impugnación de Actinver. Para no hacerlos bolas, el fondo del asunto es el presunto fraude con que Zaga Tawil intentó llevarse 5 mil millones de pesos por un servicio frustrado de subrogación de crédito Infonavit que les contrató a precio de oro el hoy aspirante presidencial Alejandro Murat.

Revolución del Dinero. No se pierda el documental de ADN40, que comanda Benjamín Salinas, sobre el cambio profundo en las estructuras del signo de riqueza, el dinero, a nivel global; ese mismo que controla igual a bancos centrales, que a almas. ¿Hay alternativa? ¿El Bitcoin y otras monedas digitales podrán provocar libertad e igualdad financiera? Como lo canto hasta el hartazgo Pink Floyd Money, get away (….) Money, get back .