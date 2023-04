Cierran venta de AHMSA con Argentem

El lunes de la próxima semana se llevará a cabo la asamblea de accionistas de Altos Hornos de México donde los propietarios del 66% de las acciones de la acerera —congregados en Grupo Acerero del Norte— realizarán el traspaso de los títulos a los nuevos inversionistas. Aunque no hay información confirmada sobre la identidad de los compradores, ha trascendido que la compra la realiza el fondo de inversión Argentem Creek Partners, que encabeza Daniel Chapman, especializado en mercados emergentes y que ocupará el espacio de Alonso Ancira, Xavier Autrey y Luis Zamudio.

AHMSA lleva dos meses de paro productivo (con todas las implicaciones que ello ha tenido para la economía regional) por el suministro eléctrico y gas por parte de la CFE, de Manuel Bartlett, la última de las estratagemas oficiales en contra del grupo empresarial coahuilense a fin de que “soltaran el negocio”.

Y sí, luego de la persecución judicial por el caso Agronitrogenados y “la sanción” de 220 millones de dólares, finalmente Grupo Acerero del Norte vende la compañía…, pero no al “favorito de la 4T” para ello, el empresario Julio César Villarreal, propietario de Villacero. Gracias por participar, suerte para la próxima.

Estatismo eléctrico: viejito y carito. Hablando de electricidad, las comparaciones son odiosas pero necesarias para entender el tamaño del negocio que logró Ignacio Sánchez Galán con la venta de sus instalaciones de mayor edad al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: las plantas que conserva Iberdrola en México —conforme a la presentación hecha ante la Bolsa de Madrid— tienen un rendimiento económico por MW generado 28% más alto que el mix de las 13 plantas vendidas (12 de ellas de gas en ciclo combinado) a través de la intermediación de la dupla Mexican Infrastructure Partners y Barclays. O sea, que Iberdrola se queda con “la pechuga” de las plantas de generación y un flujo extraordinario que le permitirá acelerar su transición a fuentes solares y eólicas.

Otra comparación odiosa pero necesaria, es respecto a la inversión que la CFE realiza para la construcción de 6 nuevas plantas de generación de ciclo combinado, trabajo para los que contrató sin licitación a Mitsubishi y Siemens hace un año: resulta que el costo por MW en las nuevas plantas es en promedio 22% más barato que el costo que tuvo cada MW adquirido a la empresa española a la que en decenas de ocasiones se le señaló como heredera de Hernán Cortés.

Así que no fue una nacionalización, ni una ampliación de la capacidad de generación y transmisión neta del país, fue negocio para Iberdrola y una más alta concentración de mercado por parte del Gobierno. Estatismo caro, pues.

USTR: ahora viene la de los toques. Así como está por estallar el conflicto comercial a nivel de Panel de Controversias en materia de maíz, se gesta una tormenta eléctrica: la representación comercial de EU, a cargo de Katherine Thai, así como la de Canadá, a cargo de Mary Ng, ha estirado lo más posible los tiempos de consulta con su contraparte mexicana para evitar ir a un arbitraje…, pero los plazos se han agotado y no parece haber más tiempo para ello. Diversos socios de la American Chamber, que encabeza Vladimiro Mora, ha mostrado preocupación sobre la forma en que el Gobierno mexicano mueve sus fichas en este asunto: la Secretaría de Economía, a cargo de Raquel Buenrostro, ha bajado la presión para que EU acate las definiciones de reglas de origen en el sector automotriz que México como Canadá ganaron en el panel de controversias, mientras mantiene la confianza sobre la inevitabilidad del nearshoring pues a las empresas estadounidenses no les sería atractivo arribar a la frontera mexicana si existen sanciones arancelarias. Lo que preocupa en las multinacionales de aquel país es que el Gobierno mexicano no comprenda que esos procesos no están necesariamente interconectados, que cada uno de ellos cuenta con sus propios actores e intereses…, por lo que nos podemos llevar una chamuscada.