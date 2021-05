CRRC o jugando al espía chino

Mucho sorprendió al gobierno mexicano que a la hora de la hora, luego de prometer y asegurar que tenían para cumplir con las reglas de origen establecidas en el concurso para proveer trenes y equipamiento férreo al Tren Maya, los funcionarios del gigante chino CRRC Corporation que lidera Liu Hualong, simplemente no se presentaran en el concurso del viernes pasado y luego difundieran públicamente su versión de “a chuchita la bolsearon”, de que no se modificó la cláusula 6.4Bis de las bases de licitación que pide expresamente que los trenes estén armados en algunos de los países signantes del T-MEC.

En otras palabras, CRRC se quejó de que no le dejaran romper el acuerdo comercial de México, Estados Unidos y China en el concurso encomendado a Fonatur dirigido por Rogelio Jiménez Pons. Vaya, lo curioso es el día del concurso, todavía a las 10 de la mañana los representantes de esa firma aseguraron que participarían… y luego que tenían problemas para subir sus oferta al sistema de Compranet, que sí por favor les daban un plazo adicional fuera del horario establecido (de 10am a 11 am) para entrar con su oferta; luego vino el silencio y después la amarga queja de que no podían vulnerar el acuerdo comercial, la carta para Andrés Manuel López Obrador aduciendo que se perdía una oportunidad inmejorable para entrega de trenes a tiempo e instalar luego una planta en México, y bla, bla, bla.

Los expertos opinan que se debió a que no tenía realmente la capacidad disponible para cumplir con la regla de origen, que CRRC finteó que sí tenía con qué pero a la hora de la hora no pudo y armó la plañidera. Así pasa cuando se le juega al espía y sale el tiro por la culata.

Yucatán: inversión turística a lo grande. Ayer se marcó un parteaguas en el desarrollo turístico de Yucatán con el anuncio del gobernador Mauricio Vila en el sentido de que en el oriente del estado arribarán 17 empresas del sector e inmobiliarias con inversiones por 1,467 millones de pesos que darán ocupación a casi 5 mil personas de manera directa y que engarzarán con las cadenas productivas locales. Esas inversiones se agregan a los 2,800 millones de pesos que el Grupo X-Caret de Miguel Quintana Pali refrendó realizará en el parque temático Xibalbá en un área de 8 cenotes y con tres hoteles boutique. Entre los nuevos proyectos destacan los complejos habitacionales Finca Los Álamos del Grupo Alves a cargo de Erick Álvares, que aplicará más de 1,300 millones de pesos en 5 proyectos en Valladolid incluidos proyectos de turismo sustentable. La diversidad de los proyectos turísticos e inmobiliarios que se anuncian (ya le daremos más detalle) exponen la vitalidad de la recuperación económica en Yucatán que se apoya en un eficaz andamiaje de gobierno que facilita y promueve la inversión.

El hermano en el Istmo. No es por andar de intrigoso, pero sí, efectivamente Florencia Serranía Soto logró incidir en el desarrollo del Corredor Multimodal de Istmo de Tehuantepec: impuso a su hermano Alberto Serranía Soto como director comercial del proyecto. Vaya, una posición clave pero que, en los hechos, está varada: a la fecha no han aparecido los valientes empresarios que deseen invertir en los 10 parques industriales proyectados en la zona.

AMELAF. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéutico (AMELAF) reeligió por otro período a Arturo Morales para 43 laboratorios, todos ellos con inversión nacional y que generan más de 50 mil empleos. Uno de los aspectos que seguirán como agenda fundamental de AMELAF es el cumplimiento de sus estrictos códigos de ética profesional, por lo cual el pleno de la organización que acordó seguir colaborando con las políticas públicas aplicadas por las dependencias del sector salud del gobierno federal, y conminando a la COFEPRIS -a cargo de Alejandro Svarch- de combatir el mercado negro de medicamentos falsificados que generan un grave riesgo de salud pública.