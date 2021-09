Decreto para un aeropuerto chuequito

El director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Víctor Hernández, aceptó que se publicaran a fines de año los estudios vitales sobre las capacidades de la terminal aérea de Santa Lucía (plan vertical de obstáculos en tierra, curso de aves migratorias, sistemas de vientos, etc.); en tanto que el encargado de la obra civil, el general Gustavo Vallejo, asevera que en las próximas semanas se conocerán las tarifas aeroportuarias y estímulos para atraer aerolíneas. Todo ello, por recomendaciones de la IATA, se debe conocer y diseñar previo a construir cualquier aeropuerto.

Hay que decirlo: Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión ideológico-política a la que ahora se debe intentar acomodar —a costos aún desconocidos— todos los elementos reales que hacen viable una obra a largo plazo.

Entonces, no es nada raro que hasta ahora no haya una sola aerolínea que tenga algún precontrato firmado con la Empresa Productiva del Estado AIFA (encargada al general René Trujillo) para rentar espacios donde colocar mostradores, computadoras, sistemas, oficinas, y slots para sus aviones a partir del 21 de marzo del 2022.

Y por ello se utilizará el Decreto de Saturación del AICM emitido el 29 de septiembre de 2014 para que las aerolíneas envíen hacia Santa Lucía (¿y a Toluca?) sus vuelos incrementales tan pronto se supere el umbral de 61 operaciones por hora en el aeropuerto a cargo de Jesús Rosano.

La falta de conectividad por tierra es otro dato que la ejecución de la obra empezó al revés, sin pensar en los clientes: las complicaciones de derecho de vía para que se extienda el Tren Suburbano de Lechería hasta Santa Lucía han hecho que los administradores del aeródromo opten por ahora conectar con dos rutas confinadas de autobuses urbanos; y aunque se puede apreciar avance en las obras viales en un perímetro de 5 kilómetros, es evidente que aún faltan las derivaciones hacia las grandes vialidades como Viaducto Bicentenario, Periférico Oriente, Siervo de La Nación y la construcción del estratégico Viaducto Elevado Lindavista-Santa Clara.

Y si hoy las tarifas y estímulos a las aerolíneas son desconocidas, también lo es el Plan de Negocio que incluya renta de espacios comerciales y, sobre todo, que revele la Tasa Interna de Retorno de recursos públicos (85 mil millones de pesos).

Y ahora, chantaje digito-futbolero. Como sucede cada mes, la consultora en management deportivo, Deportes & Finanzas, presentó en redes sociales su engagement de los clubes de futbol, pero con cifras que no le cuadran a nadie. De hecho, ya empezó el cruce de información entre varios equipos, pues los resultados que arrojan herramientas neutrales de medición de audiencias digitales, como Social Mention, Sprout Social y Hootsuite, no coinciden con los datos de esa consultora. Vaya, es más sospechoso que un billete de trescientos pesos que Deportes & Finanzas haya puesto en su ranking a Cruz Azul, que preside Álvaro Dávila, con más popularidad digital que el Club América, que comanda Santiago Baños. Y lo más curioso: nos dice que luego de publicar su engagement, los representantes de dicha consultoría se apersonaron ante los directivos del América para ver si no se les ofrecía algún servicio en redes sociales. Plan con maña, pues.

Banorte, tesorería inteligente. Y en materia de innovación, Banorte que conduce Carlos Hank González, acaba de lanzar su más reciente creación: la plataforma digital para tesorería del sector público, que a través de inteligencia artificial facilita la transaccionalidad de las tesorerías municipales, estatales y federales, al tiempo que realiza análisis de megadata que permite obtener información en tiempo real y predicciones financieras para la optimización de recursos escasos. La presentación se realizó ante la Asociación de Tesoreros del Sector Público, que preside María Angélica González. Y todo indica que fue gratamente recibida la nueva plataforma que incluso puede realizar cuentas virtuales individuales para cada contribuyente y usuario, así como la recepción de impuestos por banca móvil y web.

Encuentro de alto nivel. Los encuentros económicos de alto nivel entre México y EU fueron suspendidos desde 2006; pero fueron retomados por el empuje del embajador Esteban Moctezuma y el apoyo del Canciller Marcelo Ebrard. Ello hizo que Joe Biden tomara esta agenda. ¿Cuál será el resultado ahora que el presidente mexicano hace mucho para pelearse con T-MEC? Ya lo sabremos también por la voz del CCE, que encabeza Carlos Salazar, y los empresarios mexicanos asistentes como Guillermo Vogel, Odracir Barquera, Arturo Gutiérrez, Emilio Cadena, Moisés Kalach, María Ariza, Tania Ortiz y Sergio Gómez.