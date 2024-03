Emex, una mirada al futuro

Energía suficiente, limpia y barata. Ésos son los objetivos que se buscan con el modelo de transición energética justa que propone la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, sin modificar el actual marco legal.

En la perspectiva de un eventual futuro gobierno, este tipo de energía es vista como el insumo clave para impulsar las acciones que permitan enfrentar con éxito los graves rezagos estructurales del país en seguridad, pobreza, salud, educación y progreso. Pero ello no se podrá lograr mientras las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, continúen generando pérdidas monumentales que en este sexenio acumulan 2.5 billones de pesos.

La apuesta a las energías fósiles hecha por la administración de Andrés Manuel López Obrador ha recalado en pérdidas que sólo para Pemex, a cargo de Octavio Romero, se contabilizan ya en 400 millones de pesos diarios, con la plataforma de producción de crudo más baja desde hace 40 años y con una creciente dependencia a la importación de combustibles (70% en 2023) al contrario de la promesa de inicio de sexenio. Los números en la SHCP, hoy a cargo de Rogelio Ramírez de la O, señalan que tras inyecciones de capital, transferencias y disminución de impuestos por 1.5 billones de pesos en 5 años, la petrolera ha generado un flujo para el Estado cercano a los 500 mil millones de pesos… pero en el lustro anterior el flujo era de casi 3 billones de pesos.

La transición energética de Pemex a Emex es un paso de gran calado en la matriz energética del país pues no existe manera de continuar financiando esas pérdidas a costa de la pérdida de bienestar y un aumento constante de las emisiones contaminantes, señala Rosanety Barrios, representante del programa de energía de la candidata aliancista.

“Este Gobierno hizo una apuesta al pasado, a energías sucias, gastó a manos llenas y los resultados son negativos para todos; Pemex ya no paga impuestos, no le paga a sus proveedores y no tiene acceso a los mercados financieros”, comenta a este columnista.

Pemex-CFE, relanzamiento conforme a la ley. La propuesta de Xóchitl Gálvez, comenta, es transformar Pemex, sin dejar de refinar petróleo, pero mantener una modernización constante en sus procesos para una descarbonización sobre cuatro ejes: gobernanza profesional en el Consejo de Administración, haciendo a un lado compadrazgos y cuotas políticas; diseño, ejecución y seguimiento de un plan de negocios claro y puntual que hoy no existe; impulso al capital humano sobre todo en las áreas de liderazgo de Pemex como la exploración y extracción; y retornar al mercado financiero otorgando certidumbre a tenedores de bonos de la compañía .

La reducción de la producción del contaminante combustóleo (casi 40% de la generación de 6 refinerías en operación) no es tan sólo por salud financiera de Pemex, sino para que la CFE, a cargo de Manuel Bartlett, se apegue a la ley existente y transite a fuentes limpias —o menos contaminantes— para la generación eléctrica

Y es que al omitir el cumplimiento de la ley, la actual CFE generó un déficit inmediato de 13 gigawatts para la demanda inercial de la economía mexicana y de otros 12 gigawatts para hacer frente a la demanda adicional por la relocalización de cadenas de suministro global que, junto con la necesidad de ampliar las redes de transmisión en las que se invirtieron cacahuates este sexenio, implicaría 45 mil millones de dólares de inversión.

La mirada al futuro de la energía implica sanear los proyectos y finanzas de Pemex y CFE, relanzarlas y —dado el tamaño de desafío de remontar los actuales rezagos— dar cabida a empresarios e inversionistas privados tal y como establece la Constitución.

Sempra lanza Cimarrón. La nueva buena es que Sempra, la firma que encabeza Jeffrey Martin, decidió invertir 550 millones de dólares para desarrollar el parque de energía eólica Cimarrón, ubicado en Tecate, Baja California, para generar 320 megawatts (mw) hacia finales de 2025, lo suficiente para atender 84 mil hogares anualmente…, pero en Estados Unidos pues la producción será exportada al vecino país.

Cimarrón, tercera fase del complejo eólico Energía Sierra Juárez, en operación desde 2015, eleva la capacidad de generación del complejo a más de 580mw y eventualmente hasta los 1,200mw de energía limpia.

Tal vez, un día, esos proyectos innovadores y sustentables sirvan para atender la demanda de electricidad en México.

ANAM moderniza. Aquí le hemos contado de cómo la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM), a cargo de André Foullon, desarrolla su propia infraestructura tecnológica a dos años de funcionar como una institución independiente. Actualmente lo hace con una red de datos propia, aplicaciones de comercio exterior, seguridad informática, y cómputo personal que busca eficientar la operación aduanera.

Ciertamente falta mucho por desarrollar, pero la ANAM implementa sistemas actualizados para controlar y asegurar los accesos de vehículos de carga y ligeros en las aduanas fronterizas, siendo esto la evolución del Proyecto de Integración Tecnológica de Aduanas (PITA), implementado por el SAT en 2015-2016, que se instrumentará en las 51 puertas comerciales del país.

Calica, amago expropiatorio. Otra vez, López Obrador señaló que de no haber acuerdo con Vulca Materials, de Thomas Hill, procederá la expropiación de los predios Sac-Tun o Calica. Esto, ojo, es una derivación de problema de abasto de piedra balasto para el Tren Maya que, se sabe, fue suministrado con deficiencias de calidad conforme a la Norma “Los Ángeles 40” al ser extraído de canteras que no cumplieron la norma de resistencia. ¿Quiere saber más?