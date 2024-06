Hegemonía política y contracción de gasto

Uno de los ofrecimientos clave que el refrendado secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, hizo a la comunidad inversionista nacional e internacional es el pago puntual del pago de intereses y principal de la deuda con que concluye el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como reducir el déficit fiscal en 2.9% del Producto Interno Bruto… un ajuste de casi un billón de pesos en sólo un año que sólo puede salir de recortes de gasto, mayor tributación y reestructuraciones de deuda que aligeren el costo financiero al inicio de la próxima administración.

La nueva hegemonía de gobierno tiene un doble y complejo asunto que resolver: cumplir con los ofrecimientos expansivos de los gastos sociales que gustan a sus votantes y que dinamizan el consumo como componente del crecimiento económico, y, por otro lado, reducir el abultado déficit con medidas contrarias al ofrecimiento electoral de 2024 so pena de perder la Calificación de Riesgo País y encarecer el acceso a crédito privado.

El gasto social no sólo ha sido el elemento que afianza la preferencia del morenismo entre sus beneficiarios directos, sino también entre empresarios grandes y pequeños (y no pocos empleados) que han visto expandir la demanda en bienes de consumo y de consumo duradero. “A los empresarios nos ha ido a toda madre, no tenemos que quejarnos en este sexenio, la gente gaste y gaste; claro, lo jodido es la inseguridad, pero siguen gastando”, le confió a este columnista un exitoso empresario de carburantes.

En principio la contradicción entre reducir el déficit y expandir el gasto no es irresoluble: un mayor crecimiento económico propiciado por inversión privada genera espacio fiscal para conciliar ambos extremos. El problema es que inversión y consumo son asíncronos… y los inversionistas requieren condiciones clave como la certeza jurídica hoy puesta en entredicho por la mayoría calificada de Morena en el Congreso dispuesta a aprobar reformas constitucionales que modifican de raíz las “reglas del juego” para realizar negocios.

Sí, son esos inversionistas a quienes la representante de la presidenta electa ante el sector privado, Altagracia Gómez, ofreció apertura y respeto al Estado de derecho.

En resumen: reducir el déficit fiscal sin aumentar la inversión privada puede generar un golpe económico a inicio de sexenio y fuerte desgaste como hegemonía política.

Vaya, los llamados “mercados” e “inversionistas” son gente de carne y hueso que no ven tintes de izquierda o derecha, sólo expresan aversión al riesgo y establecen límites en función de expectativas e incentivos.

ISSSTE: El Taquero y el Año de Hidalgo. En el clásico “la última y nos vamos”, el subdirector de recursos materiales y servicios del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ya conocido Juan Carlos Suárez Guzmán, parece buscar nuevamente que sus conocidos salgan ganones de la licitación para adquirir material e insumos de impresión, los mismos a los que dio el contrato en 2023.

En este 2024, el fallo del proceso identificado con el número 51-GYN-051GYN006-N-5-2024 ha sido diferido en dos ocasiones, debido a que las preferidas de Suárez Guzmán terminan siendo las más caras. En este contexto, esta semana llegará el equipo de transición enviado por la presidenta electa para preparar la entrega-recepción de la dependencia que encabeza actualmente Bertha Alcalde Luján.

Como era de esperar, los operadores de Suárez en dicha licitación son sus subalternos, Oscar López Sánchez, jefe de servicios de seguridad y protección civil, y Víctor Rocha López, jefe de servicios de adquisiciones. Ellos tratan de mover la jugada en favor de su actual proveedor del servicio, Confecciones Isaac, que cotizó 163 millones de pesos… y que es parte del grupo de empresas de Jaime Alejandro Vera que junto con Comercializadora Munrro e Industria Manufacturera Radi, participan en bloque en licitaciones federales y del Gobierno de la CDMX.

Así, esos funcionarios buscan atajar la propuesta más competitiva presentada por Tazamar Comercializadora por 128 millones de pesos.

Año de Hidalgo.

Cyrus, Contrarian y el petate del muerto. Los fondos buitres Cyrus Capital y Contrarian Capital presionaron para obtener lana extemporáneamente y salieron trasquilados. En su intento de presionar a TV Azteca para el pago fuera de tiempo de bonos por 219 millones de dólares, iniciaron en agosto de 2023 una controversia contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)… ¡faltando un mes para que caducara ese acuerdo y entrara en operación el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que hace improcedente esa cobranza fuera de regla!

Menearon, pues, el petate del muerto y no faltó quien en los medios les comprara el truco.

Pero lo relevante es que la empresa de Ricardo Salinas Pliego ha estado siempre abierta al diálogo con los tenedores de bonos para llegar al mejor acuerdo entre todas las partes conforme a la realidad de la industria de radiodifusión.

Tabe, reelección holgada en MH. A una semana de las elecciones del 2 de junio y en medio del debate sobre la veracidad de las diversas encuestas de opinión, destaca la confirmación de los pronósticos de la reelección de Mauricio Tabe como jefe en la estratégica alcaldía Miguel Hidalgo.

En medio del “tsunami guinda en la capital”, el edil panista defendió los buenos resultados de su gobierno en cuanto a seguridad, reactivación económica y desarrollo urbano. Y sí, a lo largo de su campaña: las encuestas le daban 15 puntos de ventaja ante el morenista Miguel Torruco, y Tabe le ganó por 16 puntos en las urnas.

Por ello, Tabe agradeció el esfuerzo de la ciudadanía en una votación histórica de 130 mil sufragios; es decir, 23 mil más que lo conseguido en 2021: un nuevo voto de confianza de los ciudadanos que participaron copiosamente y generaron una bocanada de aire fresco para la oposición y un baluarte de la libertad en la capital del país.