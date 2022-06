Industria se queda sin electricidad

Hace algunos días, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, envió una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, solicitando una reunión urgente para revisar la situación —y encontrarle una solución— que priva en diversos parques industriales tanto en la frontera norte como en la Península de Yucatán donde no se está suministrando la energía eléctrica demandada por las empresas que se instalan, por lo que no pueden iniciar sus operaciones manufactureras.

Se habla de que alrededor de que suman una veintena de parques industriales la que están padeciendo esta situación y que se puede extender debido a la alta demanda de energía que también a nivel residencial y en oficinas se hace en la temporada de verano: ya sea en Cancún, Mérida, Mexicali o Ciudad Juárez, sin aire acondicionado es casi imposible realizar una serie de actividades productivas e incluso simplemente vivir con un mínimo de comodidad. Ya vimos el apagón que por “un accidente” dejó sin energía por varias horas a la Península de Yucatán la semana pasada; pero en la frontera norte se sabe que la CFE decidió no contratar a los habituales proveedores estadounidenses para generar electricidad con motores a diésel en esta temporada del año, si no que organizó una licitación internacional que ganó una firma europea…, pero que no ha podido entregar los equipos en tiempo.

El trasfondo de esta situación que amenaza con convertirse en un auténtico cuello de botella para la actividad productiva (y de ahí la preocupación de la Concamin) e incluso afectar el proceso de reubicación de inversiones asiáticas en México (nearshoring, como describe el experto en relaciones internacionales Luis de la Calle) es la tardía inversión de la CFE en generación y la prácticamente nula inversión en la red de transmisión. La animadversión oficial a la inversión privada en electricidad se cuantifica en 150 proyectos de generación varados que significan 40 mil millones de dólares varados, como expresó en febrero pasado el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.

Pero las afectaciones ya no se quedan sólo en los “inversionistas neoliberales”, sino que ya afecta las bases mismas de la actividad económica. Las soluciones deben ser inmediatas… y no se pueden limitar a que los industriales compren forzosamente a CFE la energía como se ha planteado hasta ahora.

Dinero y los enterradores del PRI. Los escándalos de corrupción, abigeato presupuestal y abusos del poder de algunos de sus líderes son los que han colocado los liderazgos del Partido Revolucionario Institucional en una situación de fragilidad y docilidad política. Esto vale cuando menos para el senador Miguel Osorio Chong, quien votó para mantener el cargo dual de gobernador-senador al chiapaneco Manuel Velasco, así como apoyar la contrarreforma educativa, la militarización de la Guardia Nacional y absteniéndose a votar la Ley Zaldívar. Su presunta participación en desvíos de 3 mil millones de pesos en equipos de seguridad y la gestión del software espía Pegasus, así como los jugosos contratos con que su casero (Carlos Sosa) se benefició por contratos que la Refinería de Tula asignó a Odebrecht. Su extraña gestión del caso Ayotzinapa y su opaca gestión en Hidalgo lo seguirán por siempre, así su papel para mantener dividida a la bancada del PRI en el Senado.

¿Y los trenes en el Pacic? Por cierto, a casi dos meses de puesto en marcha el Paquete de Acciones contra la Inflación y la Carestía por Andrés Manuel López Obrador, por el momento no se sabe nada, nadita, de cómo se procederá para acotar en cuando menos 20% las tarifas de transporte ferroviario, cuyo modelo de tarifas máximas les confiere una influencia decisiva en precios de productos a granel, desde granos hasta combustibles. Pareciera que Kansas City, que dirige Oscar del Cueto, y Ferromex, que lleva Fernando López-Guerra Larrea, son inmunes a las medidas antiinflacionarias. Parece que está pintada la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a cargo de David Camacho.