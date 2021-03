Pese a todo, vivienda crecerá 4% en 2021

Aunque la actividad económica comenzó débil este año, con una contracción de 4.2% anual y un estancamiento de 0.1% mensual del Indicador Global de Actividad Económica a enero pasado, la construcción de vivienda reportó datos alentadores: el Registro Único de Vivienda reportó 16,500 proyectos de construcción, un aumento de 58% respecto a enero de 2019, por lo que puede expandirse la actividad entre 3% y 4% este año, conforme la perspectiva de la Canadevi, que encabeza Gonzalo Méndez Dávalos.

Los datos elaborados por el Inegi, que encabeza Julio Santaella, muestran igualmente la pauperización del empleo formal y de la fragilidad del empleo informal, lo cual impacta la masa salarial global, que define la capacidad de las familias para adquirir su activo más importante. Empero, visto a detalle, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda encuentra posibilidades de mejora por la demanda contenida durante 2020, la disponibilidad de crédito bancario a tasas accesibles por la gran mayoría de las instituciones agrupadas en la ABM, que ahora encabeza Daniel Becker, además de las 873 mil acciones de vivienda programadas para éste y en las que el Infonavit, a cargo de Carlos Martínez, Fovissste, que lleva Agustín Rodríguez, y la Sedatu, de Román Meyer, invertirán alrededor de 362 mil millones de pesos conforme a las previsiones iniciales para 2021.

Por su parte, la Sociedad Hipotecaria Federal, ya bajo la dirección de Jorge Mendoza desde Banobras, cuenta con las líneas de crédito puente para asistir a las desarrolladoras inmobiliarias. Sin embargo, existen problemas para alcanzar esas metas.

El primero, el actual aumento de costo de los materiales de construcción, en especial acero y cemento, cuya alza puede encarecer entre 8% y 11% el costo de las nuevas casas. El segundo y aún más grave: anualmente se fraccionan 90 predios de manera irregular, sin seguridad jurídica y sin servicios que generan gastos de regularización a gobiernos municipales y estatales por 11,500 millones de pesos al año… y su reordenamiento costaría 959 mil millones de pesos.

Pero detrás de ese inmenso problema, hay oportunidades. Ya les diré.

Morena, tormenta acapulqueña. Además de su confrontación con el INE, que dirige Lorenzo Córdova, el partido que dirige Mario Delgado vive severas contradicciones internas que pueden cambiar drásticamente su resultado electoral en Guerrero, en particular en su más famoso destino, Acapulco. Allá, las bases de ese partido y líderes empresariales están al borde del grito por haber dado cual “premio de consolación” la candidatura a la diputación federal a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros —luego de perder dos encuestas internas— y quitársela a la popular empresaria Yoloczin Domínguez Serna. Las bases morenistas, así como mujeres y hombres de negocios identificados con la 4T, observan cómo el ahora candidato se empeña en descarrilar internamente la campaña a gobernador de su correligionario Félix Salgado Macedonio, que se le inscribió extemporáneamente como suspirante a diputado… amén de considerarle incapaz para tender puentes entre Gobierno e iniciativa privada. Parece que la dirigencia de Morena quiere perder la diputación del Cuarto Distrito Federal tras hacer a un lado a Domínguez Serna.

Incode, por mercado biométrico. La discusión tecnológica más importante en el Congreso, Gobierno, banca y telefónicas versa sobre el registro biométrico de datos para todo tipo de transacciones. Por eso destaca que Ricardo Amper obtuviese financiamiento por 25 millones de dólares para su empresa Incode Technologies, basada en San Francisco. Incode desarrolla la plataforma más avanzada de reconocimiento facial que usan bancos, como Citi y Banorte, o negocios como MetalPay. Hoy sólo el 8% de las solicitudes de incorporación a servicios financieros, incluida la apertura de cuentas, se completa remotamente. La pandemia ha creado un mercado para el pago y registro remoto de datos… mercado que Incode desea dominar.

Reconfiguran 2% del espacio. No, ayer no hubo ninguna “revolución aérea”. La primera etapa de reconfiguración del espacio aéreo del Valle de México que efectuó NavBlue que lleva Fabrice Hammel, sólo involucra 2% del pasaje nacional y 2.9% de la carga (especialmente por el aeropuerto de Querétaro, pues no pintan Toluca ni Puebla) ya que el de Guadalajara corresponde a otra región. Pero, lo más relevante, dicha reconfiguración no incluye a la terminal de Santa Lucía que, cuando opere a su máximo, aportará sólo 40% de la capacidad que hoy ya tiene el vetusto AICM de lleva Jesús Rosano.