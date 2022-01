Sucesión en CCE y el arlequín de palacio

A finales de este mes inicia el registro de candidatos para suceder a Carlos Salazar Lomelín al frente del Consejo Coordinador Empresarial, siendo por ahora dos aspirantes que representan posturas claramente diferenciadas de cómo portar la representación empresarial y la gestión ante el Gobierno federal: por un lado, el agroindustrial Bosco de la Vega, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, y por otro, el expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Cervantes.

La máxima representación empresarial se desgastó profundamente en la primera mitad del sexenio: pasó de la “luna de miel” y los tamalitos de chipilín con Andrés Manuel López Obrador, a los “días de hiel”, luego al desdén y recientemente se retomó un nuevo momento de diálogo.

Bosco de la Vega es un agroindustrial de corte nacionalista y democrático, pero no cerrado a la competencia global; políticamente podría ubicarse en la “línea dura” por que no se anda por las ramas y sin ambages al momento de expresar problemas, pero al mismo tiempo es un hombre de diálogo y constructor de soluciones específicas. Más allá del prestigio en su área de negocios, es reconocido como un interlocutor fiable y serio entre empresarios de la manufactura, comercio y de los servicios.

En tanto que Cervantes presume su cercanía con López Obrador y de su capacidad de gestoría en Palacio Nacional; aunque se le ubica como un gran y divertido personaje en la comedia político-empresarial, su habilidad para las relaciones públicas no cambió un entorno hostil al empresariado en general. Su trato dócil (y muchas veces complaciente, como sucedió con la desaparición del outsourcing) ante el Gobierno federal es precisamente la fórmula que ofrece a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, para que lo apoye para competir por la presidencia del CCE. Cervantes tiene el apoyo de empresarios regiomontanos, como Juan Ignacio Garza (Xignux), Francisco Garza Egloff (Arca-Continental) y David Gutiérrez (DeAcero).

Una elección abierta y limpia es vital para una verdadera representación del CCE ante los retos de la recuperación y reconstrucción económica; cualquier intento de imposición generará una lamentable ruptura del organismo.

Volaris responde a incidente #Diciembre5. En una misiva amable enviada por los representantes de Volaris, que dirige Enrique Beltranena, se expresa en relación al incidente del 5 de diciembre aquí reportado que “en la aproximación del vuelo al que hace referencia, se llevó a cabo una maniobra de ida al aire con el objetivo de aterrizar de manera estable y segura, teniendo en cuenta factores como el clima, las condiciones del aeropuerto y los procedimientos en la aeronave. Cabe destacar que esta maniobra es recomendable en circunstancias similares”.

Y añade que “durante el vuelo, en todo momento se cumplieron las instrucciones del control de tránsito aéreo. De acuerdo con nuestros sistemas de análisis de datos de vuelo, la separación entre las aeronaves no se vio comprometida en ningún momento y tampoco hubo alguna alerta que pusiera en riesgo la seguridad operacional del vuelo, según lo menciona su columna”.

No fue una, si no dos “idas al aire” como aquí se informó. Y coincido que le corresponde a la autoridad aérea (AFAC, que lleva Carlos Rodríguez) esclarecer todos los incidentes con la finalidad de evitar situaciones de peligro. Este columnista no acusa falta de seguridad en los vuelos de Volaris; en todo caso la aerolínea (y Aeromar) sufre los desatinos, desorden y errores en los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y las deficiencias del llamado rediseño de rutas sobre el Valle de México como revelan las denuncias ciudadanas de tales eventos, mismas que tienen por objetivo corregir los procesos para evitar un desastre.

De la fruta con Frutetto. Pues surgieron varias dudas a partir del anuncio de contratación de la empresa sonorense Frutteto por parte del nuevo gobierno de Baja California, quien aceptó por herencia contratos… como los firmados con Frutteto, entidad relacionada con Guillermo Padrés, el exgobernador panista de Sonora que fue a dar a la cárcel por múltiples acusaciones. No huele bien.