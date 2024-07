Víctor invita a Marcelo a conocer los “iceberg” de sal

No, pos que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, no sabía que la empresa Exportadora de Sal (ESSA), la unidad económica paraestatal más importante en la península, no puede vender a nivel mundial su producto; que tampoco no tenía información si se había resuelto ese problema que él calculó en “dos mil toneladas de sal”. Que poca información posee alguien que en su calidad de mandatario participa en el Consejo de Administración de la salinera…, pero eso sí, don Víctor aseguró que invitó al próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a conocer del asunto en vivo y en directo en Guerrero Negro.

En Guerrero Negro, sede de ESSA, se pude apreciar dos gigantescas islas de sal de mar que se acumula día con día tras la nacionalización, ya que Mitusibishi —la empresa a la que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador compró sus acciones tras comprobar una serie de desfalcos y abusos— se dio a la tarea de cerrar los contratos de comercialización en todo el mundo para la recién nacionalizada empresa.

Los lugareños ya les llaman jocosamente a esos gigantescos montículos los “Iceberg de El Chaparrito y de Cedros” donde se depositan ya más de 3.5 millones de toneladas (no las 2 mil toneladas que se imagina el góber Castro) producto del boicot que de manera filibustera aplica la firma japonesa que encabeza Katsuya Nakanishi y que en México representa Andy Adachi. Boicot ante el cual el actual director, Carlos Patterson, ha lucido pasivo e indefenso.

Si Ebrard se da la vueltecita por aquellos parajes (para llegar rápido tendrá que usar un avión privado o militar, pues ESSA “perdió” su artefacto Beechcraft XB-GRN), además de observar los enormes iceberg salinos, podría preguntarle a Víctor Manuel de por qué no se percató desde el inicio de su administración —y de la autodenominada 4T— de que Mitsubishi se despachaba con la cuchara grande si el góber apadrinó el ascenso a la dirección general de la empresa a Nonato Avilés Rocha, así como del actual jefe del Órgano Interno de Control, Edgar Martínez Sánchez, fue también su entenado… y que ninguno de los dos advirtió las tramas tanto de japoneses como de funcionarios mexicanos para desfalcar a la paraestatal.

Medicinas en lo oscurito. Esta semana le documenté cómo el IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Calderón Cuchillo Alipi, están echando la papa caliente del desabasto de medicamentos y material de curación en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAEs) a las compras que para la Farmaciototota Don Andrés hace a Birmex, un señalamiento extraño que huele a grilla de fin de sexenio que trata de dejar mal parado al general Jens Pedro Lohmann mientras esas compras las realiza el mismo IMSS-Bienestar; y que, en medio de esos señalamientos, las pocas compras que se efectúan se hacen en lo oscurito, por asignación directa que caen en la pléyade —de 1,500 distribuidores privados que pulularon en este sexenio—.

Hoy, desde las Fuerzas Armadas se comenta que Javier Guerrero, director de delegaciones del Seguro Social, tiene rezagadas las investigaciones de mercado para ese instituto y para el ISSSTE donde hace sus pininos sin éxito Bertha Alcalde Luján, en tanto que el IMSS-Bienestar apenas realiza su medición de demanda para los 23 estados adscritos al actual sistema centralizado de compras y logística donde ya se registra un desabasto de 50% en los HRAEs para tratamiento de enfermedades graves.

Sin embargo, también se detectó el problema en casa: pues el director de administración y finanzas de Birmex, Ramón Gómez Gaytán, hace sus propias “investigaciones de mercado” para ya con precios en la mano realizar asignaciones directas (las licitaciones le resultan estorbosas) a la red de “amigos gananciosos” entre los que se apunta Carlos Enrique García de Alurtek y a Biosistemas de Seguridad Privada del omnipresente Amilcar Olán.

Y que esas asignaciones directas, no prosperarían sin el visto de Borsalino González. De mientras, el desabasto avanza en Dinamarca.

Que Lemus no se las huele. El recién electo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no ha advertido el riesgo que corre el clúster farmacéutico instalado en su país, pues que le dio la vuelta a la visita del nuevo director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Innovación Farmacéutica de México (AMIIF), Larry Rubin, organización en la que se agrupan los laboratorios multinacionales con presencia en México. El alerta a Lemus, nos dicen, es la pretensión de “relocalizar” ese clúster industrial en Baja California, donde gobierna la morenista Marina Ávila con una serie de estímulos federales que no se han visto en tierras tapatías. El exdirector de la AMIIF, un líder indiscutible del sector, Cristóbal Thompson, también fue a buscar interlocución, pero que al secretario de Salud de la entidad, Fernando Petersen, aún no le cae el veinte.

Linkedln, el que pega en B2B. Pues resulta que en la conversión para empresas de servicios, LinkedIn es la plataforma líder para cerrar ventas en línea (B2B), revela el estudio de la consultora CleverClick 360 que dirige Carolina Salinas. Resulta que aunque 70% de las empresas de servicios se apoya en redes sociales para su estrategia publicitaria, pocas recurren a LinkedIn pese a sus resultados superiores con un 40% más de probabilidad de conversión en comparación con las no segmentadas. A diferencia de Google Ads, que es más efectivo para usuarios decididos a comprar, y de Facebook para las compras impulsivas, LinkedIn ofrece un enfoque profesional y dirigido. En este entorno, Salinas también resalta la importancia de la Inteligencia Artificial y los chatbots en la atención al cliente, pues en 2023 el 45% de las interacciones con clientes fue con tales artilugios.