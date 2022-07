Lectura en vacaciones

Cuando llegan las vacaciones la gente siempre me pregunta mis recomendaciones de lecturas. No soy de las que me gusta recomendar porque siento que en gustos se rompen géneros, es decir, cada quien tiene un gusto específico en cuanto a las preferencias literarias se refiere. Cuando sugiero un libro a alguien suelo preguntar qué tipo de género les gusta, qué es lo que le apasiona o qué tan asiduos lectores son. Sin embargo, sí suelo tener una lista que yo llamo “infalibles”, títulos que suelen llenar las expectativas de la mayoría de los lectores, así que a continuación mencionaré algunos de estos libros ideales para absorberse en sus páginas y olvidarse de la rutina y del mundo de alrededor.

La trenza, de Laetitia Colombani, es uno de esos libros que atrapan y dejan huella. Una novela corta que “trenza” los destinos de tres mujeres que habitan continentes distintos. Tres clases sociales, tres religiones, tres formas de pensar que al final habrán encontrado una manera de comunicar lo más bello que posee su alma. Una mujer “intocable” en la India, quien busca un futuro mejor para su hija, una mujer en Italia que trata de sacar el negocio familiar adelante luego de la intempestiva muerte del padre, para finalmente hilvanar la historia con una prestigiosa abogada en Canadá, quien se encuentra luchando contra el cáncer. Una historia de superación y solidaridad.

El ruiseñor, de Kristin Hannah, es una historia ambientada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Dos hermanas enfrentan la invasión nazi de manera distinta. Una formando parte activa de la resistencia, mientras que la otra lo único que desea es sacar adelante a su familia. Un relato conmovedor que nos recuerda lo vulnerable que es la vida y la importancia del amor y los lazos familiares.

El jinete de bronce, de Paullina Simons, es una historia de amor durante el asedio a Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. El hambre, el miedo y la desesperación son los ingredientes perfectos para cautivar a cualquier lector.

La trilogía The century, de Ken Follet, es la lectura ideal para los amantes de la novela histórica. La caída de los gigantes es el primer volumen y abarca la historia de cinco familias que residen en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Rusia durante los años de la Primera Guerra Mundial. El autor es un genio para meternos en un relato que abarca las razones que llevaron a dichos países a entrar en conflicto, así como el destino de sus habitantes representados en distintos personajes, quienes abarcan las distintas ideologías que los enfrentan.

El invierno del mundo, es la segunda entrega de la saga. Aquí, la generación anterior ve con preocupación el panorama del mundo, donde los rencores de la vieja guerra parecen no haber cicatrizado y el mundo se enfrenta a un nuevo peligro con la llegada del nazismo a Alemania. Ahora serán los hijos de los combatientes de la gran guerra quienes lleven el papel protagónico, enlazando las historias de la guerra anterior.

El umbral de la eternidad, es la novela que cierra la historia de un siglo. La Guerra Fría ocupa ahora la atención del mundo. Un enfrentamiento latente que mantuvo la tensión durante varias décadas.

Al terminar con la trilogía, el lector habrá viajado a través de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Una época que marcó los cimientos de la política mundial actual.

Y finalmente, para quien guste de la novela negra, recomiendo la trilogía (no apta para lectores sensibles) de Carmen Molá, La novia gitana, La red púrpura y La Nena. Tres novelas que no dejan respirar al lector, la atención y la angustia es tal, que la lectura no se puede soltar.

Y termino diciendo que, aun cuando no se pueda salir de vacaciones, la lectura siempre es un motivo para viajar y conocer distintas culturas, así que no hay excusas para abrir un buen libro.