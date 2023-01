“Porque así como yo, hay más familias afectadas”. Hija de Gabriel Huge, encontrado muerto en un canal de aguas negras.

Moisés Sánchez, en una imagen de archivo. Foto: Especial

“Las promesas de justicia y apoyo de las autoridades fueron sólo eso, promesas”. Viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado.

“La mitad de mí, también murió ese día”. Hijo de Jacinto Romero, asesinado en 2021 mientras conducía, el día del cumpleaños de su esposa.

“Poco ha sido el apoyo de las autoridades”. Griselda Pavón, viuda de Juan Mendoza, muerto hace 8 años.

“Si pudiera exigirle a la vida algo para ti, es justicia”, hija de María Elena Ferral, víctima de un atentado en marzo de 2020.

“Hoy lo único que quiero hacer es recordar y dignificar la memoria de mi madre”, hija de Yolanda Ordaz, fallecida hace 12 años.

Éstos y otros testimonios están recopilados en la edición de enero de la publicación La Unión, que en su titular sentencia en mayúsculas “CINCO ADMINISTRACIONES, MISMA IMPUNIDAD: 8 AÑOS SIN MOISÉS SÁNCHEZ”.

Se trata del periódico comunitario que creó Moisés Sánchez Cerezo, periodista y defensor de derechos humanos en Medellín de Bravo, Veracruz, quien lo repartía de forma gratuita.

El 2 de enero de 2015 fue sacado de su domicilio por sujetos armados en presencia de su familia. Junto con él, se llevaron material de su trabajo. 23 días después se reportó la localización de su cuerpo sin vida.

En esos días, el expolicía vinculado al crimen organizado, Clemente Noé Rodríguez Martínez confesó ser el autor material del asesinato por encargo de Martín López Meneses, entonces subdirector de la Policía Municipal, chófer y escolta personal del alcalde Bravo Omar Cruz, quien habría sido el autor intelectual. Ninguno está detenido hasta la fecha.

Desde aquel 2015 Jorge Sánchez, hijo de Moisés, ha peleado sin descanso la justicia para su padre y esta semana llevó su lucha hasta Palacio Nacional.

“Nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia”, fue su pregunta simple para el presidente durante la Mañanera.

“Va a haber justicia siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad”, respondió con ambigüedad el mandatario, porque no queda claro a qué se refiere cuando habla de voluntad, ¿la voluntad de quién?…

Sánchez fue invitado a volver a la mañanera el jueves pasado y no claudicó en su reclamo:

“No somos tan importantes para usted, no está aquí la mamá del Chapo pero es necesario que conozca nuestro sentir, la lucha de venir a decirle que nuestros casos están en la impunidad, ya sabemos lo que hay en la carpeta, no hay nada, no hay un avance”.

“Son argumentos de nuestros adversarios”, dijo el presidente refiriéndose a la Organización Artículo 19, a quien señaló de estar “entregada al bloque conservador, y se dedica a atacarnos” y aseguró tener pruebas. “No nos estamos chupando el dedo”, dijo López Obrador.

El Presidente asegura que las familias serán atendidas por su gobierno pero, como la canción, no les dice cuándo…

La organización Artículo 19 que dirige el periodista Leopoldo Maldonado, ha acompañado el caso de Moisés Sánchez desde sus inicios y consiguió ingresarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Han señalado que la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República han incumplido su labor de investigar con debida diligencia para detener y castigar a la totalidad de los responsables del delito.

A lo largo de estos 8 años, Jorge Sánchez se ha acercado a diversos funcionarios, al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, al exfiscal del estado, Luis Ángel Bravo, al exprocurador Jesús Murillo Karam, todos, personajes acusados por desaparición forzada.

También se acercó a la administración de Miguel Ángel Yunes y ahora al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, con el mismo resultado: Ninguno.

Desde el sexenio de Javier Duarte —en el que murió Moisés Sánchez— hasta el 2022 han asesinado en Veracruz a 31 periodistas. La entidad se convirtió en la más peligrosa del país para ejercer el oficio de informar y esa ola de violencia ha sido capaz de arrastrar a las familias de los informadores también.

En un acto prácticamente temerario, Jorge sigue publicando La Unión, dándole continuidad al trabajo de su padre, a manera de homenaje para él y para todos aquellos que no ceden ante el miedo, en un estado que hace mucho dejó de ser aquel idílico “rinconcito donde hacen su nido las olas del mar”.

Qué lejos esta hoy Veracruz de aquellos versos…