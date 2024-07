La fuerza o la templanza

El atentado fallido en contra de Donald Trump terminará por fortalecer su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Los videos muestran a un Estado incapaz de proteger de un ataque con arma de fuego a un expresidente y candidato presidencial y a cientos de asistentes a un mitin electoral.

También muestran literalmente, en medio del desorden, el caos y el miedo, el surgimiento, entre miembros del Servicio Secreto, de un Trump valiente, fuerte y ensangrentado con el puño en alto en señal de vida, resistencia y determinación.

La historia reciente de Estados Unidos ha mostrado un país con fuertes contradicciones. Por una parte estamos hablando del país más poderoso y rico del mundo que, a pesar de eso, comparte características con países que se consideran menos desarrollados.

De acuerdo con el Global Peace Index de 2024 del Institute for Economics and Peace, Estados Unidos ocupa el lugar 132 de 163 países evaluados. Está detrás de Brasil, China o India que son países también altamente poblados. Estados Unidos también es un país profundamente desigual en un rango entre el 0.39 al 0.48 del índice de Gini que lo sitúa en países con niveles de desigualdad moderados a altos en comparación con otros países desarrollados. Por lo que hace a derechos políticos y libertades civiles, si bien Estados Unidos es un país considerado libre está por debajo de países como Uruguay, Argentina o Belice en el índice de Freedom House.

Por si fuera poco, su participación en conflictos bélicos como en Ucrania y Medio Oriente hacen que Estados Unidos siempre esté en el blanco de ataques terroristas, lo cual hace que se robustezcan los controles de ingreso al país y los mecanismos de inteligencia para minimizar el riesgo, lo cual en ocasiones implica también violaciones a la privacidad y a los derechos humanos de sus habitantes y visitantes. Por este tipo de características es que Noam Chomsky describió a Estados Unidos como un país incapaz de cuidar y proteger a su población, un Estado fallido.

Yo no soy tan radical y no considero que Estados Unidos sea ni un poco un Estado fallido, pero es cierto que no vive su mejor momento. Su hegemonía está siendo competida por China, Rusia y Medio Oriente. Desde la llegada de Trump su sistema democrático y político ya muestra algunas grietas. Esto es evidente desde el perfil de sus candidaturas presidenciales. En Estados Unidos la media de edad es de 38 años, pero Trump tiene 78 años y Biden tiene 81. En un escenario con conflictos armados, guerras comerciales y complicaciones económicas, ¿cuál es el Presidente que elegirá para los libros de historia? ¿El de la fuerza y el desenfreno o el de la templanza y la debilidad?