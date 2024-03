316 años de prisión

Importante mensaje, nos hacen ver, el que dieron ayer las instituciones de procuración de justicia del país al anunciar que lograron que la justicia impusiera una sanción ejemplar a quienes atentaron contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y es que la fiscalía capitalina informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de 12 hombres que participaron en el ataque ocurrido en junio del año 2020 que dejó un saldo de tres personas muertas y cinco más lesionadas. De aquel suceso la imagen que quedó grabada entre los ciudadanos fue la de la camioneta taladrada por cientos de balas. Ayer se agregó la del número de años de cárcel que impedirá que los responsables queden en libertad.

Agenda más amplia



Y son voces del sector empresarial en Morelos las que ven con buenos ojos que Lucy Meza dejara las filas de Morena para convertirse en la candidata a la gubernatura por los partidos PAN-PRI-PRD. Y es que, a su parecer, eso le ha permitido asumir una agenda más autónoma y ampliar las posibilidades de escucha de un sector que en los últimos años ha estado fuera del interés de la agenda de gobierno. La abanderada de la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos todos’, nos comentan, ha señalado que tiene como objetivo potenciar el desarrollo económico, alineando esfuerzos públicos y privados. En el Foro Enlace Empresarial 2024 tuvo un acercamiento con actores relevantes como el presidente de la Asociación de Industriales y Empresariales de Morelos, Eduardo Aguilar Ochoa, y planteó considerar las particularidades regionales del estado para adoptar planes integrales que incluyan las necesidades de cada municipio. Ahí el dato.

El “general” y sus cuentos



Y hablando de polarización y los efectos que puede causar, nos piden no perder de vista el caso de un video que está siendo replicado en el que una persona que afirma ser militar hace acusaciones muy delicadas contra el Presidente sobre presuntos apoyos de cárteles y no sólo eso, sino que dice contar con videos. Se trata del mismo hombre del que ya agencias informativas que tienen reputados sistemas de verificación de información han aclarado que ni forma ni ha formado parte del Ejército y que no es general, datos que han podido corroborar con la Secretaría de la Defensa y otras dependencias. Viene a cuento el tema de la polarización, porque el nuevo video de este personaje que dice llamarse Jesús Jaime García Miramontes ha encontrado ecos en algunas cuentas de usuarios muy acelerados. Aguas con los cuentos.

Spots tumbados



Con la novedad de que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se está convirtiendo en el principal exponente de los spots tumbados. Y es que resulta que ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le pidió bajar el spot en el que acusa al candidato al Senado por Morena en Guanajuato, Ricardo Sheffield, al que acusa de que en el PAN robaba “a manos llenas”. Y es que el aludido no dejó pasar tiempo para impugnar y logró que en el INE sobre el contenido del spot se considerara que dicha frase no está amparada bajo la libertad de expresión y que “desde una perspectiva preliminar podría constituir la imputación del delito de robo”. Antes, el árbitro le frenó otro spot de una batería que tiene como propósito confrontarse con figuras políticas relevantes en los estados de la República. Parece que fue una buena propuesta de posicionar su campaña, pero no duró mucho. Ahí el dato.

Don Epi, polarización y hostigamiento



Y quien también enfrentó críticas en un espacio público, en este caso un restaurante, fue el productor Epigmenio Ibarra, voz relevante de la 4T en distintos medios. Y es que resulta que al estar comiendo en un restaurante, una mujer se le acercó y le dijo: “Se come rico con 150 millones de pesos, ¿verdad, don Epi?”, en alusión al préstamo que recibió para proyectos de parte de la banca de desarrollo del país. Ibarra sólo se limitó a voltearse y siguió ingiriendo sus alimentos, pues en apariencia había notado que alguien lo grababa. Y así era, porque el suceso se subió a las redes. El caso ha conducido a que se destaque la importancia de la libertad de expresión, pero también a que se advierta que la polarización, por más que se exacerbe o la exacerben, no debe conducir a nadie a incomodar o tratar de hostigar a otros.

Vacío en Zacatecas



La efervescencia electoral ha agudizado el vacío de autoridad que de por sí ya se vivía en varios municipios de Zacatecas, debido a que decenas de funcionarios están más dedicados en la búsqueda de cargos de elección popular que en cumplir con su labor como servidores públicos. Lo malo es que ya andan en la grilla y en su promoción personal, pero sin renunciar a sus cargos actuales. En Guadalupe y en Villanueva de plano se estableció un horario “obligatorio” de 08:00 a 16:00 horas para tratar de frenar el ausentismo. Pero pocos lo cumplen. Y después de ese horario, de plano ya no hay quien se haga responsable de los asuntos administrativos. Así las cosas en el estado gobernado por el morenista David Monreal.