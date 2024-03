¿Remplazos a contentillo?

No son de a gratis los retrasos en el Congreso para nombrar a los sustitutos de quienes dejaron sus alcaldías para ir en busca de otros cargos, nos comentan. Y es que si bien la Jefatura de Gobierno ya envió una terna para sustituir a la exalcaldesa de Cuauhtémoc y candidata al Senado por MC, Sandra Cuevas —y ésta fue aprobada por la Junta de Coordinación Política en sesión del pasado 13 de marzo y presentada al pleno al día siguiente—, resulta que por una supuesta intervención de la exalcaldesa Sandra, y con la venia de la candidata de Morena al Gobierno de la capital, Clara Brugada, se forzó a plantear una nueva propuesta. Sin embargo, con esto se desconocería un acuerdo ya votado por mayoría en la Junta de Coordinación Política del propio Congreso y además hecho público en Gaceta Oficial. ¿Se vale?

No transitó la queja

Así que en el Consejo General del INE, nos comentan, no transitó la intención cuatroteísta de que los consejeros electorales intervinieran para frenar el supuesto uso de robots y cuentas pagadas para posicionar en redes sociales hashtag como #NarcoPresidente o #NarcoGobierno. Y es que Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, representantes de la 4T, habían acusado que la campaña de Xóchitl Gálvez gasta millones de dólares para colocar estos temas como tendencias. La respuesta de los consejeros electorales fue unánime: el INE no cuenta con las facultades necesarias para hacer este tipo de indagatorias; además, las redes sociales no están reguladas, por lo que la autoridad electoral no puede indagar ni exhibir cuentas particulares. Por si fuera poco, desde la alianza PAN-PRI-PRD les reviraron que quien gusta de posicionar tendencias en las “benditas” redes son funcionarios de Palacio. Uf.

Colmado de descalificaciones

Al que de nueva cuenta no le fue muy bien en la Cámara de Diputados fue al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. Y es que si bien no le llovieron ratas de juguete, como ocurrió el año pasado, sí debió cosechar una buena andanada de acusaciones y críticas a su desempeño al frente del órgano fiscalizador, incluso provenientes de la misma bancada de Morena, en voz de la diputada Inés Parra. Esta última, como en otras ocasiones, lo acusó de encubrir irregularidades, pues lo llamó “tramposo y solapador de la corrupción”. El tema no paró ahí, pues la panista María Elena Pérez-Jaén lo tachó de “manipulador de la fiscalización”. Tal vez el auditor tiene la piel gruesa, nos dicen, pero también podría aplicarse aquello de que el que calla, otorga. Por eso se esperaría que, por un lado, transparente su trabajo y, por otro, desactive los cuestionamientos en su contra con datos duros. Por lo pronto, pendientes.

Ackerman y el INE

Con la novedad de que el morenista John Ackerman trabajará de la mano con el Instituto Nacional Electoral, a través de la UNAM. Y es que el Instituto Nacional Electoral pagará tres millones 615 mil pesos por un estudio sobre democracia y participación ciudadana, que será dirigido por el fundador de la Convención Nacional Morenista, que ha sido crítica de la dirigencia del partido guinda. Algunos consejeros no están conformes con esta asignación, pero aun así se firmará el contrato entre funcionarios del INE y la máxima casa de estudios, el cual durará hasta noviembre. Será el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que dirige Ackerman, el que se hará cargo del proyecto. Nos aclaran que el estudio es sobre la democracia del país en general y no en Morena en particular, por lo que Mario Delgado puede estar tranquilo.

Crisis morenista en Los Cabos

Y donde los morenistas de cepa están que no los calienta ni el sol —y mire que ahí hay bastante— es en Los Cabos, Baja California Sur. Y es que la designación del petista Christian Agúndez como candidato a presidente municipal de esa demarcación —que es además uno de los principales destinos de playa del país—, simplemente sigue sin obtener el respaldo que el guinda necesitaría para ganar la elección. Ayer consejeros de Morena expresaron su rechazo a lo que consideran una imposición del hijo del exgobernador Narciso Agúndez Montaño por parte del Comité Ejecutivo Nacional y se ha informado que el actual alcalde Oscar Leggs, quien esperaba ser designado para buscar la reelección ya impugnó la nominación ante una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La cosa está complicada, nos comentan.

Pérdida de Colosio

Quien está de luto en plena campaña en la búsqueda del Senado es Luis Donaldo Colosio Riojas, quien perdió a Hilda Elisa Riojas, su “segunda madre”, como él la definió, y a quien le reconoció que “me salvó la vida”, luego de que perdiera a sus padres Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas. El joven Colosio informó que por ello haría una pausa en su campaña de proselitismo, en memoria de doña Hilda o Chiqui, como le decían. El emecista recordó a su tía como la mujer que le enseñó a entrarle a las cosas de frente, no rajarse y ser perseverante. El exalcalde de Monterrey tuvo sólo palabras de agradecimiento para Chiqui, quien falleció tras perder una larga batalla contra el cáncer y que recibió la responsabilidad de Diana Laura de encargarse de sus dos hijos: él y su hermana Mariana.