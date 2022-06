AICM, por una o por otra

Varias cejas levantaron ayer los anuncios exhibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de Carlos Morán, que prohíben a los choferes de plataformas digitales como Uber, Didi, Cabify o Beat, prestar sus servicios de traslado en esa instalación federal. Aunque se trata de una medida que no es nueva, no dejó de generar molestia entre quienes, ante la falta de unidades concesionadas en momentos específicos o los altos cobros que estas realizan, no encuentran ese servicio satisfactorio. En el letrero se especifica que la multa a los choferes que transgredan la disposición es de 43 mil pesos. Nos hacen ver que las fallas en ese mecanismo de movilidad seguirán abonando a la creciente mala fama de la instalación aérea y de Morán, en quien aplica cada vez más aquello, nos comentan, de que si no es por una cosa es por otra. Uf.

Otro misil de Muñoz Ledo

Un nuevo dardo salió de la cuenta de Twitter de Porfirio Muñoz Ledo, quien, como es ya sabido, representa una de las voces más críticas de la 4T. ¿Y ahora qué dijo? Bueno, pues, yendo en contrasentido a la decisión presidencial de no revisar la estrategia de seguridad del gobierno, el exdiputado aplaudió a los obispos de la Iglesia Católica que el jueves pasado propusieron formalmente un diálogo nacional para reintegrar social y moralmente a nuestro país, y Muñoz Ledo agregó: “que se desangra por la violencia criminal”. Pero no sólo eso, pues también urgió a que se abra una “comisión de la verdad que investigue y denuncie las complicidades entre autoridades y criminales”. Y acaso esta segunda parte, nos comentan, es la más filosa de su comentario.

Rebelión, también en Morena

¿Qué tienen en común los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés y de Morena, Mario Delgado? Pues sí, exactamente, ninguno se está salvando de las rebeliones internas en sus respectivos partidos, cuya demanda principal es en todos los casos la de que renuncien por los malos resultados y por los manejos irregulares. Han estado presentes en el debate público los casos del tricolor y el albiazul, pero ahora hay que agregarle el de los guindas, pues resulta que fue ayer una corriente que encabeza el académico John Ackerman, la que exigió la renuncia de Delgado y de la secretaria general, Citlalli Hernández, achacándoles aquello de la traición, aunque en este caso no a la patria sino a la militancia. Particularmente rechazan la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, pues consideran que “tiene la clara intención de consolidar el control autoritario de la cúpula del partido”. Uf.

Ajustes desde el gobierno

Sin descuidar la búsqueda del asesino de los sacerdotes jesuitas ocurrida esta semana, el gobierno de Chihuahua, nos comentan, alista una redefinición de sus acciones en materia de seguridad, informó ayer la mandataria estatal, Maru Campos, quien tuvo un encuentro con autoridades de seguridad, exfuncionarios federales con experiencia en la materia, representantes del sector empresarial y exgobernadores. “Estamos redefiniendo, robusteciendo la política pública para todo el estado, porque sabemos perfectamente que lo que le preocupa más a los chihuahuenses hoy en día es la seguridad y estamos ocupados y trabajando”, señaló la panista, cuya respuesta ante los hechos de Cerocahui es distinta a la planteada desde el Gobierno federal. Campos, nos comentan, habrá de dirigir esfuerzos para el tema de la sierra Tarahumara, pues hasta ahora la mayor parte de los focos de atención están en Juárez y Cuauhtémoc. Así que en la entidad los ajustes son bien vistos.

Maltrato a los expresidentes

Y hablando de líos partidistas el que con toda amabilidad le cerró la puerta en las narices a los exdirigentes nacionales del PRI, fue el actual líder de ese partido, Alejandro Moreno. Y no sólo fue una sino dos veces, porque resulta que así se interprete el silencio que mantuvo el jueves, luego de que se hiciera pública la petición de nueve expresidentes del otrora partido —Claudia Ruiz Massieu, Carolina Monroy, Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, César Camacho y Humberto Roque Villanueva— y del coordinador de los senadores —Miguel Ángel Osorio Chong— de tener una nueva reunión de seguimiento a la anterior. Ahora el exgobernador de Campeche les cerró la puerta a un encuentro privado y los mandó derechito… al Consejo Político en donde podrán, si quieren, participar al último y con el riesgo de ser abucheados. Ahí queda registrado el maltrato como señal de la condición actual del PRI, nos comentan.

Información de otros lados

Con la novedad de que información contextual relevante para entender la quinta ola de Covid-19 y tomar medidas preventivas nuevamente está proviniendo de fuentes distintas a las gubernamentales. Entre estas fuentes está el doctor Andrew Comas, quien es virólogo y epidemiólogo de virus respiratorios, quien ayer explicó en las benditas redes lo siguiente: “Hoy, más de 17,000 casos y 42 defunciones. A este ritmo, el pico de la quinta ola estará entre 42,000-68,000 casos en un día. Hoy se registraron 162% más casos que hace 2 años y 224% más que hace un año. La pendiente se está acercando a la de la cuarta ola”. Hasta ahora la decisión de suspender actos masivos y que los gobiernos recomienden más insistentemente el uso del cubrebocas, no ha ocurrido. Una vez más, cuidarse será un tema personal…