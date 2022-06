Akron y Alfaro, mundialistas

El que ayer no cabía de contento, por la decisión de la FIFA de incluir a Jalisco y al estadio Akron entre las sedes del Mundial 2026, era el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro. Es sabido no sólo que el mandatario es fanático del futbol y que ésa podría ser una de las causas de su alegría. Aunque también lo es, nos comentan, el que el sector privado de la entidad y los gobiernos municipales y estatal hicieron una labor importante para cumplir con las condiciones necesarias en materia de movilidad y seguridad, entre otros rubros. “Nos preparamos a conciencia para ser bien evaluados”, señaló Alfaro, en un mensaje. Y no obvió recordar que grandes figuras del futbol en la historia como Pelé o Platini, escribieron páginas de la historia del balompié entonces en el estadio Jalisco. Ahí el dato.

Barbosa los une… en su contra

Quien vuelve a dar una muestra de su capacidad de convocatoria es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pues está logrando unir a varias organizaciones sociales de ese estado…, pero en su contra. El motivo es la persecución judicial que inició contra quien fuera su secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar, a quien ahora Barbosa acusa de malos manejos. No bien había terminado de hacer el anuncio sobre las denuncias que presentará contra su excolaborador, cuando ya varios líderes de organizaciones brincaron en defensa de Cuéllar: el Consejo Democrático Magisterial Poblano, la Asamblea Social del Agua y la Cooperativa Utopía de los Bosques, entre otras. Los más enterados nos aseguran que en breve varios políticos poblanos, incluso militantes de Morena, se sumarán a la defensa del exsecretario del Trabajo, a quien Barbosa no le perdona el haber perdido varios litigios de tipo laboral heredados de otras administraciones. Habrá que estar pendientes al caso.

PAN vs. MC, aquí sí hay tiro

Rápida fue la respuesta del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a quienes dentro de su propio partido proponen evaluar la alianza que tiene con el PRI y considerar las posibilidades de una entre el albiazul y Movimiento Ciudadano. Y es que ayer el dirigente nacional panista apareció en Nuevo León para confrontar nada menos que al gobernador emecista, Samuel García, a quien acusa de querer arrebatarle militancia con “compra, coacción e intimidación”. La respuesta naranja tampoco se hizo esperar: “No vamos a detener el proyecto de futuro que queremos para el país sólo porque algunos no aprendieron nada del 2021 y el 2022”, reviró el senador Clemente Castañeda y pidió a la dirigencia panista abandonar la moratoria, “pero de falta de comprensión de la realidad política del país”. No, pos aquí sí hay tiro, nos comentan.

Acuerdos en Segob

Nos hacen ver que quien mantiene una relación estrecha con el Gobierno federal, a través del secretario Adán Augusto López, es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Apenas ayer, ambos sostuvieron en la sede de la dependencia federal un encuentro para evaluar los avances que hay en las gestiones que están en marcha para la federalización del sector salud y del subsistema de Telesecundarias, y también para revisar las acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad potosina —esto último relacionado con el eventual envío de más efectivos de la Guardia Nacional—. Por cierto que en reciprocidad a la visita de ayer y ya con la idea de hacer varios anuncios de manera oficial, López Hernández apalabró una gira de trabajo en San Luis Potosí el próximo jueves 23 de julio.

Úrsula y el celular desaparecido

Gran revuelo causó el miércoles pasado la difusión de un video en el que se ve a la diputada local morenista Úrsula Salazar, a quien todo mundo moteja como “sobrina de AMLO” —aunque el mandatario ha marcado ya distancia respecto de la legisladora—, guardándose un celular en medio de la confusión provocada por la acción de diputados de su bancada para reventar la sesión en el Congreso de Tamaulipas. Las imágenes se viralizaron, porque daban la idea de que la legisladora había hurtado el celular del panista Raúl Pérez Luévano. Ante el escándalo que crecía, la diputada Salazar publicó una foto en la que defiende que los celulares que tomó eran suyos. Sin embargo, el legislador panista afectado ya declaró que sí desapareció su móvil cuando estaba en tribuna y que fue hasta que empezó a acusar el robo del mismo que éste apareció, pero en su curul. Uf.

Ebrard y los Juegos Olímpicos

Y es el canciller Marcelo Ebrard el que ha andado en estos días muy metido en temas que tienen que ver con el deporte. Ayer, por ejemplo, consideró que México podría ser sede de unos Juegos Olímpicos en el 2036. Dijo que, aunque faltan 14 años, “muchas elecciones, muchas encuestas, muchas primarias, muchas cosas van a pasar, hay posibilidades”. Incluso, dio un paso adelante: “Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al Presidente de la República y si él nos autoriza, empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036”. Ahí la propuesta del funcionario quien está considerado entre las principales “corcholatas” rumbo al 2024.