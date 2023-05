Apoyo ante la incapacidad

Y son nuevamente las Fuerzas Armadas las que siguen saliendo al quite de las autoridades estatales que enfrentan problemas de seguridad. Esta semana debieron recibir apoyo los gobernadores de Zacatecas y de Morelos, ante el avance de la criminalidad que, con las policías de sus estados, no han podido contener. Fueron 600 integrantes del Ejército Mexicano los que se sumaron a las tareas que personal militar realiza en Zacatecas, entidad a cargo de David Monreal, por medio de la Quinta Región Militar y la comandancia de la 11 Zona Militar, con sede en la ciudad de Guadalupe, al sur de la zona conurbada de la capital. En tanto, en Morelos, donde gobierna Cuauhtémoc Blanco, fueron 500 los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional que llegaron a reforzar la seguridad ante la ola de violencia y homicidios dolosos.

Olga y las definiciones

Pues con la novedad de que integrantes relevantes de la 4T se siguen decantando en favor de sus “corcholatas” favoritas. Ahora fue la senadora y extitular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien manifestó su apoyo a las aspiraciones que tiene la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Si yo tengo ya casi 60 años —dijo en alusión al tiempo que lleva de lucha por causas de la izquierda y los derechos— “creo que me podría morir tranquila si yo veo que una mujer llega a ser la presidenta de mi país”, declaró. Nos hacen ver que así como hizo la legisladora, el proceso en el que figuras públicas de la Cuarta Transformación abrazan a su favorito se dará de manera más acelerada conforme pasen los días, sobre todo porque en un mes la dirigencia de Morena estará ya emitiendo la convocatoria para el proceso de selección del abanderado de Morena al 2024. Uf.

Una buena comparecencia

Y el que tuvo una buena comparecencia ante el Congreso local fue el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez. Y es que el funcionario puso en la mesa resultados que, a la mitad de su administración, dan cuenta de que “hemos hecho más de lo que se hizo en seis años anteriores”. Disminución de la incidencia delictiva en 33.3 por ciento, atención al problema de las chelerías, retiro de vehículos abandonados; rehabilitación de banquetas, carpeta y drenaje; luminarias; atención a coyoacanenses vía un Seguro Popular y estancias infantiles; apoyos a personas con discapacidad y a la comunidad LGBT+… Algunos legisladores hicieron expresiones de reconocimiento y hasta se señaló que la de Gutiérrez ha sido de las mejores comparecencias en el actual proceso de rendición de cuentas ante el Legislativo local. Ahí el dato.

Los pasos de Adán

Y quienes siguen de cerca la batalla entre las “corcholatas” nos piden no perder de vista algo que a últimas fechas llama la atención: el avance que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reporta en encuestas de cara a la nominación presidencial de Morena. Y es que, nos comentan, algunas reflejan que se encuentra acercándose al segundo lugar, y con la mira puesta en tomar la delantera. Lo anterior lo relacionan con una más consistente exposición pública, porque lo mismo acompaña en la entrega de fertilizantes en una entidad que de títulos de propiedad en otra y a la proximidad que esto le permite con la gente de a pie. Es claro que el funcionario está acumulando kilómetros y, por lo pronto, este fin de semana visitará Baja California Sur y Sonora, y lo acompañarán los gobernadores de ambas entidades.

La respuesta y sus alcances

Necesaria, aunque no forzosamente en el mismo tono que tuvo la expresión que la originó, fue la respuesta que el Gobierno de México dio al senador republicano John Neel Kennedy, quien la víspera señaló que sin EU, México comería comida de gato en una lata y viviría en una tienda en el traspatio. Vulgar, racista, arrogante, desinformado, non grato, le dijeron el Presidente y el canciller. Y también le dieron unos datos sobre la relevancia de la relación bilateral y la dimensión y la interdependencia de la sociedad que tienen México y EU. Lo malo, nos hacen ver observadores de la relación bilateral, es que, el escalamiento verbal de un lado y el llamado a no votar por personas como él, por el otro, quizá no tenga el efecto esperado. Porque suelen ser asuntos en los que cada político juega en su propia pista y para su propio público. Por lo pronto, ya se respondió, queda para el registro. Y… next.

Con la misma propuesta

Y quien sigue dando pistas de la forma en que conducirá el INE es la consejera presidenta Guadalupe Taddei, nos comentan. Y es que luego de recibir un revés del consejo al no sumar los ocho votos que requiere el nombramiento de secretario Ejecutivo, para el que propuso a Flavio Cienfuegos, la funcionaria, se ha señalado, seguirá insistiendo con su propuesta, pues considera que las objeciones no tienen que ver con la capacidad que pueda tener su actual jefe de oficina para desempeñar el cargo. Incluso mencionó que los señalamientos contra quien fuera director de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2019, se basan en expedientes que ya están totalmente cerrados en los que no hubo irregularidad comprobada. Sería incapaz de proponer algo que no estuviera debidamente fundamentado, señaló la funcionaria, que habrá de insistir. Ya sólo faltaría ver qué consejeros dan finalmente su brazo a torcer.