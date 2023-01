La apuesta de Aguascalientes

Y quien ayer echó a andar uno de los proyectos con los que busca convertir a su estado en un destino turístico de mucha relevancia en el país, fue la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Y es que la mandataria lanzó ayer la marca y la campaña “¡Viva Aguascalientes! México”, en un acto organizado por su Secretaría de Turismo y por el Buró de Congresos y Visitantes de la entidad. Entre lo que hace atractivo a Aguascalientes está principalmente la seguridad —es el tercero con mejores indicadores en la materia a nivel nacional—, que se conjunta con su historia, cultura y tradiciones. Al estado, reveló la gobernadora, están llegando inversiones en el sector de reuniones y convenciones, y ya cuenta con un producto turístico de primera como lo es la Feria de San Marcos. Ahí la apuesta.

SICT acelera por la Categoría 1

Nos hacen ver que hasta antes de la llegada de Jorge Nuño a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no se había vislumbrado con la claridad de ahora la posibilidad real de volver a la Categoría 1 de seguridad aeronáutica, perdida en 2021. Aún con el fuerte impacto y las consecuencias de la decisión tomada entonces por la FAA, tras las omisiones de las autoridades del ramo en nuestro país, no parecía haber mayor interés y mucho menos coordinación para tratar de acometer un plan que permitiera recuperar el estatus perdido. Nos hacen ver que Nuño Lara ha realizado ya dos visitas a la sede de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en Washington, con lo que se manda la señal de que ahora sí se va a poder. Pendientes.

Ticketmaster, sigue la mata dando

Donde se están poniendo las pilas para contener los abusos que comete la empresa Ticketmaster lamentablemente no es tanto en México, sino en Estados Unidos. Y es que allá, la firma de boletaje sí se encontró con la horma de sus zapatos y su nombre es Taylor Swift, quien hizo una sentida queja tras el fiasco por la venta de entradas para su gira. En el Congreso estadunidense, tanto demócratas como republicanos, señalaron ayer a la empresa de monopolio. Y, nos aseguran, no será lo único que hagan para ponerla en orden. Aquí las cosas van más lento, a pesar de las deficiencias que prevalecen en sus servicios. Clientes de la empresa estos días han acusado que siguen igual: anteponen el cobro de su comisión, pero cuando acuden a sus módulos pasa que no les pueden ni siquiera imprimir un boleto ya pagado. Uf.

Encuentros que sí suman

Llamó la atención, nos cuentan, que dos gobernadores emanados de Morena se reunieran. Y no tanto por el encuentro, sino porque el motivo no fue el de entrarle a las grillas partidistas del momento. Fueron los mandatarios de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y de Puebla, Salomón Céspedes, quienes ayer acordaron ir juntos en la atención de problemas comunes entre sus entidades. La reunión se realizó en Casa Aguayo y los temas que ya se pusieron sobre la mesa fueron seguridad, turismo, medio ambiente, movilidad, ordenamiento territorial, salud y migración. Sobre éstos habrán de generar agenda de temas para pronta y conjunta atención. Ahí el dato.

Arropan la causa LGBT+

Y donde se avecinan buenas cosas para la comunidad LGBT+ es en La Magdalena Contreras, nos comentan. Y es que el alcalde Luis Gerardo Quijano no sólo ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a miembros de esta comunidad en favor de la defensa de sus derechos, sino que del presupuesto de la alcaldía para este año se asignarán recursos para la realización de diversas jornadas informativas, de salud, de apoyo legal y de promoción de derechos humanos, algo que al menos en este rubro, nunca se había hecho en administraciones pasadas. Nos hacen ver, además, hechos que dan cuenta de que se trata de acciones y políticas que han tenido con continuidad. Simplemente el año pasado fueron organizadas tres ferias de la Diversidad Sexual, donde participaron activamente integrantes de la comunidad LGBT+ local. Ahí el dato.

Guadiana y las botargas

Quien sorprendió con sus declaraciones fue el precandidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, Armando Guadiana. Y es que el senador con licencia anunció que piensa recortar su precampaña política para asistir al Super Bowl en Arizona. Incluso, dijo que dejaría unas botargas para que concluyan las horas de precampaña que le restan. A Guadiana Tijerina le “obsequiaron” dos boletos para la final de futbol americano, por lo que incluso bromeó que invitaría a Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y exgobernador de la entidad, pues asegura que no puede pisar ese país sin riesgo de ser detenido. Vaya con el precandidato, nos dicen, pues luchó y dejó en el camino a muchos suspirantes y ahora, por un partido, abandona la contienda, ahora sí que en el primer cuarto, nos comentan.