La apuesta de Va por la CDMX en Coyoacán

Aunque faltan unos pocos días para que den inicio las campañas en la capital del país, los aspirantes a las 16 alcaldías tienen más que listas las estrategias que pondrán a prueba para ganar el 6 de junio. Innegablemente, una de las alcaldías que tendrá un proceso interesante es Coyoacán, en donde Morena no ha tenido hasta el momento la fuerza electoral para hacerse del control de la misma. Los ojos por eso están puestos en la candidatura de Va por la CDMX, que recae en la persona de Giovanni Gutiérrez Aguilar, un político con trayectoria, pues ya fue diputado local y ha contendido en varios procesos. Conocido por sus vecinos como Gio, en los tiempos recientes se ha dedicado a actividades altruistas o relacionadas con la promoción del empleo, pues forma parte de una familia a la que se le vincula con el tema del desarrollo social y humano. En la alcaldía, pues, se dará una contienda intensa, de la más amplia relevancia en la capital. Habrá que tenerla en el radar.

• Pendientes de un candidato en Tuxtla

Hablando de procesos electorales, donde tienen más que registrados los perfiles de los contendientes es en Chiapas y particularmente en Tuxtla Gutiérrez. Nos hacen ver que ahí, el contendiente de Movimiento Ciudadano, Paco Rojas, podría enfrentar algún problema relacionado con temas de presuntas empresas factureras. En torno a esa candidatura, nos comentan, hay también información en la que se habla de carpetas de investigación, de acusaciones por lavado de dinero. Rojas, quien ya ocupó la alcaldía de la capital de Chiapas —de 1999 a 2001— se registró en días pasados abanderado por MC, partido que lo definió como un ciudadano “que puede mirar de frente a los ciudadanos”. Ya se verá, nos dicen, si eventualmente los temas polémicos le estallan.

• Ola de Covid y “Acapulco en la azotea”

Resulta que el director general de Promoción de la Salud del Gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá, recomendó para estas vacaciones de Semana Santa destinos como “playa patio”, “costa azotea”, “puerto bañito”, “gran sillón” y “punta cama”. El funcionario de la Secretaría de Salud difundió lo anterior como propuesta para gozar de unas vacaciones seguras. Y es que la movilidad se ha incrementado y las vacaciones podrían detonarla, como se apreció ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan sólo el monitoreo Covid de Citibanamex advierte “un aumento en la movilidad durante las primeras tres semanas de marzo”. Tal vez sea por eso, nos cuentan, que desde distintos frentes, los funcionarios gubernamentales hacen convocatorias a no bajar la guardia. En el caso de Cortés, éste intentó meterle un poco de chispa a su recomendación ante real y seria amenaza que representa la famosa tercera ola de Covid-19.

• El reto de la vacunación en la BJ

Nos hacen ver que el proceso de vacunación en varias de las alcaldías que tienen la mayor población de adultos mayores en la Ciudad de México representará un reto especial particularmente en el caso de la Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada. Y ese reto no sólo radica en la cantidad de abuelos que deberán acudir a vacunarse, sino porque en el Gobierno de la Ciudad de México tienen registrados varios intentos de politizar el tema de la vacunación y no les ha gustado nada. Nos dicen que habrá de quedar claro que los lineamientos operativos de la vacunación provienen del Ayuntamiento y no de División del Norte y que lo que más conviene es bajarle a la grilla. Se verán, nos comentan, las capacidades de llevar la vacunación en paz.

• Arganis, activo en vacaciones

Ante la marea de vacacionistas que desde ayer se deja sentir en aeropuertos y terminales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, está tomando diversas previsiones para seguridad de los paseantes. Apenas la semana pasada publicó en el Diario Oficial de la Federación que los vehículos de transporte de carga de grandes dimensiones deberán operar por las carreteras federales en horarios específicos del 26 de marzo al 11 de abril. Además, en el aeropuerto internacional Benito Juárez se están tomando medidas de prevención sanitaria para mitigar la propagación del Covid-19. Incluso, el funcionario hizo acto de presencia en la terminal aérea para supervisar que la infraestructura opere al cien por ciento. Y a esto se le agrega el operativo “Semana Santa 2021” de Caminos y Puentes Federales en tres mil kilómetros de autopistas. Le tocó, nos comentan, trabajar duro mientras muchos ya descansan.

• Los puntos de México a Biden

Y fue el Presidente, quien no tardó en dar cuenta de la posición de México respecto al tema migratorio, apenas un día después de que lo hiciera su homólogo estadounidense Joe Biden. Esa postura se centra fundamentalmente en dos puntos: el primero, que Estados Unidos pueda entregar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos, basado en una estimación sobre la necesidad de fuerza de trabajo que pudiera tener actualmente. El segundo, que el vecino acelere en la medida de sus posibilidades la inversión de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de los países latinoamericanos. Dos puntos que distan mucho del de la recepción de retornados que planteó la víspera Biden, nos comentan.