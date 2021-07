Se apunta De la Madrid y ya van dos

Uno más que se apunta a la lista de “presidenciables”, esta vez fuera del ámbito de las corcholatas y los destapadores. Se trata del exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien no se guardó nada en una entrevista con un medio de Yucatán y expresó su deseo de ser el candidato de la alianza opositora Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD. De la Madrid Cordero advirtió desde ahora que hay estados donde cada uno de esos tres partidos, por sí solos, no ganan, así que hay que “talachear” duro para convencer, dijo, a una parte de la otra mitad en que se encuentra dividido actualmente el país: los que están con el proyecto de la 4T y los que siguen a la coalición opositora. Nos recuerdan, por lo pronto, que no es el primero que alza la mano dentro de las filas tricolores, pues antes ya se destaparon, en su caso a través de terceros, personajes como el actual dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien sólo por el cargo, trae control sobre cierta estructura. Uf.

Covid, Ayotzinapa y el pacto de silencio

La pandemia de Covid-19 impactó en las investigaciones que el Gobierno federal realiza por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y es que Mario Casarrubias Salgado, quien era identificado como líder de Guerreros Unidos, falleció a causa de las complicaciones provocadas por el virus: padecía diabetes e hipertensión. El presunto delincuente se encontraba preso en el penal del Altiplano, donde se contagió de Covid. Primero fue atendido en el Centro Médico Adolfo López Mateos y posteriormente en el Hospital Central Militar, donde finalmente perdió la vida por una neumonía. La organización Guerreros Unidos es señalada en las distintas indagatorias como la responsable de la brutal desaparición de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Con su deceso, Casarrubias se lleva la información que pudiera tener de la noche trágica de Iguala, y complica lo que el Gobierno ha visto como el principal obstáculo para resolver el caso: el llamado “pacto de silencio”.

Revelan datos sobre trata

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que será el próximo viernes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, presidido por Salvador Guerrero Chiprés, presenta hoy el reporte más actualizado del Continente Americano sobre la situación de este delito. Nos adelantan que contiene importantes revelaciones sobre niños, niñas y adolescentes, captados principalmente a través de videojuegos. Los datos del organismo confirman una tendencia mundial en donde la necesidad de empleo en el primer semestre del año se constituyó en el principal medio de enganche. El Consejo genera sus reportes a partir de su Línea Nacional y su contacto de WhatsApp (800-55-33-000) en donde no sólo recibió llamadas de México en la primera mitad del año, sino también de personas afectadas en Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Uruguay y Venezuela.

La Comer y su plan en el Edomex

Nos hacen ver que la suma de nuevas inversiones privadas para detonar la generación de empleos en los momentos actuales de reactivación hará la diferencia entre las administraciones que han apostado a dar certezas y las que han apostado por las situaciones inerciales. Lo anterior viene a colación porque ayer fueron los directivos de La Comer, quienes presentaron ante el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, su plan de inversiones 2021-2023, por un monto de dos mil 350 millones de pesos, en el que incluyen la construcción de tres nuevas tiendas en la entidad —en Metepec, Atizapán y Naucalpan— y la remodelación de una más. Estas acciones implicarán la generación de mil 961 fuentes de empleo. Además del encuentro de ayer, hace apenas una semana, Del Mazo se reunió con directivos de Coca-Cola y, nos cuentan, las señales de proximidad también fueron muy bien aceptadas.

Falta un jalón final en Naucalpan

Y a la que se le siguen juntando los problemas, en la recta final de su administración al frente del municipio de Naucalpan, es a la alcaldesa morenista Patricia Durán. Y es que, nos cuentan, además de los líos con trabajadores que reclaman la falta de pago y los problemas crecientes que le impone un importante aumento de delitos como son los homicidios o el narcomenudeo, ahora hay que agregar las inconformidades que surgen por decisiones administrativas. Ayer fueron vecinos y comerciantes los que protestaron en pleno Periférico por la aprobación que, acusan, se dio por parte del municipio de una licencia de construcción para una gasolinera en Lomas Verdes. Nos hacen ver que en el municipio hace falta un esfuerzo continuado hasta el último día de la actual gestión, pues de eso también depende la continuidad que pueda tener la carrera política de Durán Reveles.

Nubarrones sobre el extraordinario

Así que los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo libraron otra vez la posibilidad de ser desaforados. Es cierto que en el Senado avanzó el acuerdo para que se realice el periodo extraordinario, por la reforma en materia de outsourcing, pero eso no incluye la Cámara de Diputados, que es donde se realizaría el proceso en contra de los legisladores de Morena y del PT, respectivamente. En la Primera Comisión de la Permanente ayer hasta se suspendió de manera sorpresiva la sesión en la que se discutiría el desafuero de los legisladores señalados por presunto abuso de menores y enriquecimiento ilícito. Para el extraordinario en San Lázaro también tenían considerada la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Uf.