Bejarano, ¿cerca o lejos?

Y es la candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, Hannah de Lamadrid, la que, nos comentan, anda buscando desligarse de René Bejarano. Y es que resulta que una foto de un encuentro que tuvo lugar hace unos días, en la que aparece al lado del político y dirigente social —a quien sus críticos llaman el señor de las ligas— ha estado circulando profusamente en las benditas redes, dando a entender que éste se encuentra integrado formal o informalmente a su campaña o incluso que podría ser su asesor. La imagen, nos dicen, en la que se ve a Hannah escuchándolo muy atentamente se ha convertido en lumbre para la expriista, que, para variar, también enfrenta el rechazo de morenistas en la alcaldía. Por lo pronto, ya dijo que Bejarano “es un ciudadano libre que acudió, al igual que yo, a una reunión con diferentes liderazgos, ahí simplemente coincidimos”. ¿Qué tal?

Pega en Acapulco ataque a WCK

En todo el mundo y, por supuesto, en México desató fuertes expresiones de condena el ataque con misiles perpetrado por Israel, en Gaza, en contra de una caravana de la organización World Central Kitchen. Siete integrantes de esa agrupación fundada por el chef español José Andrés, que entrega alimentos y ayuda humanitaria en zonas afectadas por conflictos y desastres naturales perdieron la vida en el brutal bombardeo. En nuestro país, luego de que el huracán Otis golpeara Acapulco y otros municipios de Guerrero, la organización apoyó durante ocho semanas a los damnificados, entre quienes repartió 5.3 millones de comidas, proporcionó más de 30 mil galones de agua y distribuyó 750 toneladas de productos secos. Por eso ayer en Acapulco, entre los cientos de personas que beneficiaron, nos comentan, había luto y tristeza.

Campaña caliente

Y fue Pepe Yunes, candidato de PRI-PAN-PRD al gobierno de Veracruz, el que se fue con todo contra su adversaria, la morenista Rocío Nahle, a la que denunció ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior, informó ayer el abanderado opositor en una conferencia que dio en la Ciudad de México, por la posesión de tres inmuebles adquiridos entre 2019 y 2021 por un monto de casi 60 millones de pesos. Ah, pero resulta que la abanderada de la 4T no se quedó con el golpe y reviró no precisamente con suavidad: “Triste el papel de José Yunes Z. Pero le contesto de una vez. Él es una persona de doble moral en su vida pública y privada. Mi declaración patrimonial es pública; tengo 24 años viviendo en esa casa de Coatzacoalcos con mi esposo e hijas. Y alquilo una casa en Boca del Río”. En el ranking de contiendas encendidas, nos señalan, hay que poner en los primeros lugares a Veracruz.

Un problema en fijadores

Y fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el que informó las causas del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya el pasado 25 de marzo. Se trató de un problema de sujeción inadecuada de fijadores, hecho por el cual ya se presentó la denuncia correspondiente. “Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual, garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos que se llaman clamps, y son fijadores del aparato de vía, entonces, desconectan el aparato… la sujeción de este clamp no era la adecuada, (y) no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”, ha informado el general. En el caso, por cierto, ya se pusieron en marcha las garantías de los seguros, así como la investigación a cargo de la FGR. Ahí el dato.

La crisis puede esperar

Nos cuentan que, en medio de la crisis por la falta de agua en el país, los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua se tomaron una semana más de vacaciones de Semana Santa y aprovecharon el asueto para no tener que informar este martes, en su acostumbrada sesión semanal, sobre el nivel en el que se encuentran las presas. Y es que esta semana se esperaba que el nivel de estos cuerpos de agua, y de manera señalada el Sistema Cutzamala, fuera aún más bajo, pues hasta la semana pasada dos de los tres embalses que conforman el conjunto ya estaban en 28 por ciento, con tendencia a la baja, muy cerca ya del nivel mínimo catalogado como crítico por la propia autoridad. Y para conocer de qué estamos hablando, será necesario esperar a la próxima semana, cuando los servidores públicos vuelvan de su descanso.

El desafío de Sebastián

Y es el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, el que anda más que movido para que las campañas del guinda a diputaciones y alcaldías que acaban de iniciar tomen un buen impulso. El reto que el líder morenista se ha puesto no es menor: entre sus objetivos está no sólo recuperar las alcaldías que la 4T perdió en la elección pasada, sino también, en el caso de las diputaciones, lograr dos terceras partes de los espacios en el Congreso local para con ello alcanzar una mayoría absoluta que amplíe sus márgenes de maniobra legislativa y de paso permita que no se repitan hechos como el freno que la oposición puso a la continuidad de la fiscal Ernestina Godoy. Así la apuesta de Sebastián.