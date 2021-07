El “bozal” de Bartlett

Más que refrendado quedó ayer, nos comentan, que a varios funcionarios de la 4T la aplicación de algunas medidas sanitarias, en particular el uso del cubrebocas, les hace cortocircuito. No se sabe si, como dicen los abuelos, es “por llevar la contra” o por el pecado original que representó el rechazo oficial al uso de la mascarilla a principios de la pandemia. El caso es que ahora fue el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien pidió a un reportero durante una conferencia de prensa quitarse el cubrebocas para preguntar. “A ver les voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende, estamos casi todos vacunados, estás lejos, si quieres quítatelo para hablar porque no se entiende nada de lo que dices”. No deja de llamar la atención, nos dicen, que muchos crean que la pandemia ya se acabó. Sobre todo porque esa idea sí que puede generar un cortocircuito en temas de salud… y de los grandes.

• Sánchez Cordero, voz consciente

Por cierto que, nos comentan, en el gabinete sí hay lo que se podrían denominar honrosas excepciones si se habla de sensibilidad ante la pandemia. Tal es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en medio del ambiente de negación, aclaró ante gobernadores que “desde que iniciamos estas reuniones quincenales, hemos enfrentado diversos temas críticos de la pandemia (y) hoy estamos ante uno de ellos: porque enfrentamos nuevamente una ola de contagios importantes en el país”. En esa reunión, pidió a los mandatarios estatales trabajar unidos, “como hasta ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, privilegiando en todo momento la salud de todos, sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población”. Claro que le importa el tema económico, pero no está de más supeditarlo a la salud y no al revés, nos comentan.

• AMLO, Israel y Tomás Zerón

Y hablando de Pegasus, nos cuentan que resultaba obvio que este asunto, en el cual ha sido señalado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, llegara a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde el propio Presidente hizo ayer votos porque el Gobierno de Israel acepte extraditar al exfuncionario. “No ha habido todavía respuesta y ojalá y el Gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Entonces, yo espero que actúe de manera consecuente, que se apeguen a una política de respeto a los derechos humanos”, dijo el Ejecutivo, quien descartó que sean ciertas las versiones de que el Gobierno de esa nación pudiera estar protegiendo al funcionario como una respuesta a las posiciones de nuestro país en el tema palestino. Puede ser volada o fake news, aclaró el mandatario.

• Qué cosas tiene la vida, Mariana

En el INE, una mayoría de 8 consejeros determinó ayer que sí procede multar a Movimiento Ciudadano por la publicidad que la influencer Mariana Rodríguez hizo en favor de su esposo, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. Quienes no avalaron la sanción consideran que el apoyo se dio por un tema familiar en una red social (Instagram) que puede ser comercial, pero también personal. En tanto, los que se pronunciaron por castigar argumentan que el apoyo es irregular porque la vocación principal de Rodríguez en esa red social es la de ser empresaria, es decir, obtener ingresos vía el uso su propia imagen para el posicionamiento de mensajes. Parece que el dilema está en determinar si las stories en favor de Samuel García tuvieron en su motivación y/o en sus alcances un componente de apoyo familiar o uno propagandístico. Por lo pronto, una mayoría de consejeros consideró que fue más lo segundo.

• Tres políticos hackeados

Con la novedad de que los teléfonos de tres políticos resultaron hackeados en sólo dos días y en todos los casos la principal afectación se dio en la aplicación WhatsApp. Primero fue el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien el miércoles por la mañana dio cuenta de la intrusión a su equipo. Luego, en la noche el que resultó afectado fue el celular del senador Ricardo Monreal, quien notificó del hecho en las redes sociales pasadas las dos de la tarde de ayer. También ayer, pero por la mañana, el alcalde con licencia de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo informó de la afectación de su dispositivo móvil. En todos los avisos que los afectados publicaron pidieron ignorar los mensajes que se hubieran transmitido desde la aplicación WhatsApp. Parece que a alguien le dio por ponerse a atacar teléfonos de políticos, en la misma semana en la que ha estado en boca de todos el escándalo por el espionaje de Pegasus. Uf.

• Déjà vu en el INE

En el INE, nos comentan, tuvieron ayer un déjà vu. En el salón de la herradura del Consejo General regresaron seis años atrás cuando discutían las multas al Partido Verde por la propaganda que deportistas, actores y distintos personajes le hicieron a través de Twitter, infringiendo la legislación electoral. Fue el consejero Ciro Murayama quien recordó que ese momento ya lo habían vivido, pero que ahora estaban hablando de influencers a los que también les dieron un guion para que supieran qué decir y en qué momento. Les pagaron para violar la ley y afectar la equidad de la contienda, aseveró Lorenzo Córdova. En esta ocasión, el INE decidió aplicar una sanción ejemplar, no sólo por los 40 millones de pesos, sino por la cancelación de los spots del PVEM durante un año. Sin embargo, los consejeros se negaron a iniciar el proceso para la cancelación del registro del partido.