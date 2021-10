Buen nombramiento de Ramírez de la O

El arribo como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del doctor Jesús de la Fuente Rodríguez es una clara señal de que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, está decidida a combatir actos ilícitos y abusos que pueden ocurrir en el sector financiero. También, nos comentan, que habrá una mayor supervisión a bancos, casas de bolsa y sociedades financieras. De la Fuente es un experimentado abogado financiero que goza de reconocimiento por su amplia trayectoria y que laboró en diferentes etapas en la propia Comisión. Ahí los datos relevantes de este movimiento.

• Ponen lupa a finanzas en SLP

Si bien la escandalosa deuda de cuatro mil 700 millones de pesos que el gobierno anterior le dejó a la nueva administración de San Luis Potosí no es culpa del gobernador Ricardo Gallardo, la conducción financiera que tenga su gestión en el futuro inmediato sí puede tener un capital impacto en el estado, y, nos dicen, el cariz marcadamente asistencialista que está tomando su gestión no tiene para nada tranquila a la opinión pública de su estado. Ayer, la Comisión de Hacienda del Congreso estatal aprobó una iniciativa para la entrega de placas vehiculares gratuitas, propuesta por Gallardo, que se sumaría a otra decisión tomada hace dos semanas con la que se suprime el cobro en el trámite para obtener licencias de conducir. Según el secretario de Finanzas estatal, Salvador González, ambas iniciativas no suponen un golpe presupuestario, aunque, nos dicen, el ambiente clientelar del gobernador —cuando fue alcalde— le precede y eso provoca escozor en los potosinos.

• Qué nivel con Lilly Téllez

Cero y van dos, nos comentan, intentos de raspón de morenistas en el Senado contra la legisladora panista Lilly Téllez. Primero fue Gabriel García quien pidió a la legisladora “limpiar su alma de odio” y a sumarse a “la política del amor”, luego de que ésta le advirtiera que lo traerá “bajo nuestro ojo” en su desempeño en el nuevo cargo que tendrá en el Gobierno federal y por el cual pidió licencia. Ayer fue José Luis Pech, a quien no gustó que la senadora pidiera que el Presidente acuda a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez al personal de salud que ha estado al frente de la batalla contra el Covid-19. Aunque la exigencia de Téllez no fue respaldada por el grupo mayoritario, al cierre de la sesión se escuchó a Pech decirle “esta cabrona”. Por cierto que decimos intento de raspón porque al final la legisladora les revira y fuerte. “Me preguntan si exigiré una disculpa al senador por insultarme… ¡por supuesto que no! Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su labor legislativa”. Auch.

• Atropellada salida en San Lázaro

Aunque la entrega de la segunda Cuenta Pública 2020 transcurrió sin mayor conflicto, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, nos aseguran, no se salvó de una salida atropellada. Tras despedirse de los legisladores, entre ellos el coordinador priista, Rubén Moreira, el auditor abandonó el salón Verde para dirigirse apresuradamente al elevador, evadiendo los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre su gestión al frente de la ASF, y en particular, nos comentan, sobre los señalamientos que se han hecho sobre una remodelación que, según se ha denunciado, se hizo en sus oficinas, a las que el funcionario apenas alcanzó a decir que “era falso”. Al llegar al elevador, el auditor se colocó en una de las esquinas, perdiéndose entre sus colaboradores, incluso lo acompañó el morenista Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto. Y así dejó el recinto legislativo.

• Encinas y el choque CEAV-FGR

Más de uno levantó la ceja de que apareciera en la cuenta personal en Twitter del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, un comunicado en el cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lanza un fuerte cuestionamiento a la Fiscalía General de la República, luego de que ésta ayer determinara informar que el fallecimiento del joven José Eduardo Ravelo, ocurrido tras una detención policiaca en Mérida, no se debió a un acto de tortura, sino a una neumonía no relacionada con su detención. La CEAV expresó un extrañamiento a la FGR por hacer señalamientos conclusivos en una etapa de investigación que se señala como preliminar, y le reprocha su falta de sensibilidad. Y enseguida cuestiona cómo habrá de procederse contra la Fiscalía del estado de Yucatán por la presunta alteración de evidencias del caso. Otros actores próximos a la 4T se sumaron a los señalamientos de la CEAV, así que se anticipa que el diferendo podría escalar. Habrá que ver.

• Otro periodista asesinado

Un asesinato más, ahora el del periodista Fredy López Arévalo, viene a conmocionar nuevamente al gremio periodístico y a poner en duda la efectividad de los esfuerzos para protegerlo en tiempos violentos. De acuerdo con reportes periodísticos, López Arévalo fue asesinado por un hombre que le disparó con un arma de fuego cuando ingresaba a su casa en San Cristóbal de las Casas. El hecho provocó la reacción inmediata del gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, para expresar una enérgica condena por el hecho y para advertir que “ningún delito quedará impune”. También para dar cuenta del inicio de las indagatorias del caso. Por lo pronto, la Asociación de Periodistas y comunicadores de Chiapas demandó que la indagatoria incluya la línea de investigación relacionada con su actividad periodística.