Campos, Adán y paz en La Boquilla

Logro relevante, nos comentan, el que se anotaron la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y es que ambos firmaron ayer, junto con productores, un acuerdo con el que se pone fin al conflicto de la presa La Boquilla, la cual, tras año y medio de permanecer tomada, será liberada. Con lo pactado, nos señalan, se zanja el conflicto que en el pasado llevara a una agria confrontación al Gobierno federal con el estatal entonces encabezado por Javier Corral, y que incluso pusiera en riesgo el cumplimiento de los acuerdos de entrega de agua entre México y Estados Unidos. En el caso de la mandataria emanada de Acción Nacional, además del acuerdo se lleva el compromiso de apoyos para los productores de la zona. Donde unos querían pleito, otros prefieren paz, nos dicen.

• Nuevo golpe en el caso AICM

En una acción que mantiene como relevante el factor de la rapidez de respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Omar García Harfuch; de la Fiscalía capitalina, de Ernestina Godoy, y de la Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Rafael Ojeda, detuvieron ayer a otro de los presuntos involucrados en el intento de ejecución de un empresario restaurantero en el aeropuerto capitalino. Se trata de un sujeto de 34 años, que fue apresado en Tizayuca, Hidalgo, tras un cateo que tuvo lugar en esa entidad. Una acción paralela relacionada con el mismo caso se realizó en Nezahualcóyotl en la que fue asegurado un vehículo de alta gama, sin placas de circulación. Las acciones policiacas no sólo están centradas en que se haga justicia por la agresión —que dejó un muerto y un lesionado— sino también a mandar el mensaje de que en casos tan graves no se puede tolerar la impunidad.

• Reaparece y despacha oficios

Con la novedad de que la CNDH, a cargo de Rosario Piedra, se activó en dos asuntos de atención de la agenda pública y lo hizo a través de la emisión de medidas cautelares, es decir, marcando límites de actuación a instituciones relevantes: primero, el organismo de defensoría determinó que las secretarías de Seguridad y Salud, entre otras, den protección a la caravana de cerca de cuatro mil personas que partirá hoy de Chiapas rumbo a la Ciudad de México, “y ante el probable uso de la fuerza para su contención ésta se realice en armonía con principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. La segunda fue dirigida a la FGR, a cargo de Alejandro Gertz, y a favor de miembros de la comunidad científica a quienes se pretendía imputar varios delitos y encarcelar por un supuesto desvío de fondos. En este caso, requirió a funcionarios de esa institución abstenerse de exponer a la opinión pública las actuaciones que sólo debe conocer la autoridad ministerial, así como evitar dar a conocer públicamente nombres de personas a quienes no se les impute ningún delito.

• Encargo presidencial a Alcocer

Un compromiso difícil de cumplir, nos aseguran, el que dejó ayer el Presidente López Obrador en manos del secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante una gira por Guerrero, entidad ahora a cargo de Evelyn Salgado. “Casi le diría al doctor Alcocer: Si Guerrero no tiene sus servicios de salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, hospitales, médicos, medicinas, especialistas, no sirve nada. Aquí quiero empezar, en la montaña, que es donde más se necesita”, le expresó el Ejecutivo al funcionario quien, como es sabido, tiene la encomienda de trasladar la sede de la dependencia a su cargo precisamente a Guerrero, particularmente al municipio de Acapulco, una tarea que luce compleja, nos recuerdan, si te toma el antecedente de que, al momento, el 80 por ciento de la plantilla laboral rechaza cambiar su domicilio así sea a ese destino de playa. El Presidente le dijo además a Alcocer que los estados que seguirían en esta especie de prelación de atención serían Oaxaca y Chiapas.

• El ministro, otro tipo de tiktoker

Así que cada vez más personajes de la política, y de la justicia, se están aproximando a una red social de moda. Por suerte, nos comentan, hay quien está entendiendo que las redes sociales no determinan al usuario sino al revés, por lo que en el caso de Tiktok no todos están queriendo adoptar un fin centralmente lúdico. Es el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien está por cumplir un mes en esa red y ya suma más de 25 mil seguidores. Su propósito, aclaró al abrir su espacio, era aproximarse a la población más joven. Ayer, nos cuentan, hizo una aportación interesante: un breve recorrido por el salón antepleno, espacio por pocos conocido, donde se reúnen los ministros antes de sesionar. Ahí explica, por ejemplo, por qué tiene una mesa inmensamente grande. El ministro, por cierto, se ve ya muy cómodo en el ambiente de esa red, nos comentan.

• Mensajes de impunidad

Dato frío y duro el que reveló ayer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que señala que hay un 99 por ciento de impunidad en homicidios cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y de 94 por ciento contra periodistas. Y es que ese indicador —al que se refirió durante la firma de un convenio de coordinación para la implementación de un mecanismo de protección en Morelos— da cuenta de la falta de garantías que padecen quienes ejercen esas dos tareas de alta relevancia social, que representan además soportes de las democracias. “Hay que hacer un llamado firme a las fiscalías de los estados, a la Fiscalía de Morelos, al Poder Judicial, a los jueces en el estado de Morelos, porque no podemos seguir mandando estos mensajes de impunidad que en nada ayudan a abatir los altos niveles de violencia, hay que sancionar sin limitación ni restricción a quienes cometen estos agravios”, declaró el funcionario. La duda, nos dicen, es si su llamado será atendido.