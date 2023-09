Categoría 1, no hubo Plan B

Tras el anuncio que hizo el Presidente, en el sentido de que México recuperará la Categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de EU, entre los observadores de los asuntos del transporte se ha hecho notar lo fundamental que en este tema ha sido el trabajo del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Y es que fue a su llegada al cargo cuando se articularon mejor los esfuerzos de distintas dependencias para conseguir el propósito. Nos hacen ver que en la época de su antecesor no se pudieron ni siquiera atender temas técnicos. Y ya con Nuño Lara además de lo técnico se acometieron los elementos políticos. En noviembre del año pasado, cuando el funcionario ya se aplicaba en el asunto, anticipó que no había Plan B ni vuelta de hoja. Y pues sí, no los hubo. Enhorabuena.

Bastones, saludos y otras reacciones



Y nos cuentan que varios personajes de otras naciones se sumaron ayer a saludar el nombramiento de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la Defensa de la Transformación, que se materializó con la entrega del bastón de mando del movimiento por parte del Presidente. Cayó bien esa decisión de la 4T entre políticos como Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista británico, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, Luisa González, candidata a la presidencia de Ecuador y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. Todos ellos enviaron mensajes a la exjefa de Gobierno. Eso a nivel global. Porque a nivel local al que no le cayó bien fue a MC, que a través de Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia por supuestos actos anticipados de campaña.

Así se llevan los morenistas en Nayarit



Mucho azoro, nos comentan, fue lo que generó ayer el episodio de confrontación política que la alcaldesa de Tepic, la morenista Geraldine Ponce, transmitió en vivo en las redes sociales. Y es que la funcionaria dio cuenta de cómo elementos de la fiscalía y la policía estatales llegaron hasta su domicilio para detener ahí a su jefe de gabinete, Alejandro Galván, por una acusación de violencia familiar. Para la presidenta municipal la acción es responsabilidad del gobernador, también de Morena, Miguel Ángel Navarro, a quien acusa tiene en contra por haber apoyado en la contienda interna de la 4T a Claudia Sheinbaum. Se ha señalado que el mandatario estatal habría apoyado a Adán Augusto López. “Están entrando a mi domicilio… he sido acosada… sin haber cometido ningún delito... es una obsesión que tiene el gobernador contra mí, contra gente de mi gabinete”, acusó Geraldine. Se llevan fuerte los de Morena en Nayarit, nos hacen ver.

El complicado caso Carmona



Y quien tiene desde ayer una situación jurídica compleja, nos dicen, es el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Y es que además de la causa penal por la que en principio fue detenido, internado en el Reclusorio Sur y vinculado a proceso, se agrega el hecho de que esta semana fue trasladado al penal del Altiplano. Lo anterior, tras cumplimentarle elementos de la Fiscalía capitalina una segunda orden de aprehensión cuando recién había quedado en libertad, por decisión de otro juez. En posteriores acontecimientos relacionados con el caso, otro juez determinó vincularlo nuevamente a proceso y que siga en prisión preventiva. Ayer, tras obtener nuevamente la posibilidad de quedar libre, la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, cumplimentó una tercera orden de aprehensión esta vez por feminicidio en calidad de auxiliador. Lo hizo en el penal del Altiplano, donde Carmona seguirá por lo pronto preso.

La libra el Poder Judicial… hasta ahora



Finalmente llegó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación al Congreso de la Unión y, nos cuentan, hubo quienes de inmediato se apuraron a destapar las cajas rojas en las que fue empaquetado para su entrega para buscar la parte del gasto asignado a los Poderes, a fin de determinar si se le había respetado al Judicial el monto que hace unos días anticipó la ministra Norma Piña que solicitarían. Y hallaron que sí. Que sólo se transcribió la solicitud planteada por 84 mil 792 millones 389 mil 658 pesos que ya contempla un incremento de 4 por ciento. Ah, pero nos comentan que durante el proceso de debate y discusión esa cifra no quedaría intacta. La mayoritaria bancada de Morena ha advertido que buscará reducir partidas y eliminar fideicomisos. Imposible no advertir, nos dicen, que los morenistas en horas previas a la revisión del proyecto están haciendo dos cosas: afilando las tijeras y relamiéndose los bigotes. Uf.

Noroña, a San Lázaro



Y el que sigue reclamando haber quedado en tercer lugar en el proceso interno de la 4T es Gerardo Fernández Noroña, quien a juzgar por sus propias declaraciones estaría en la idea de permanecer como diputado, ya que tiene derecho a reelegirse. “Suceda lo que suceda, yo con este movimiento, o floto o me hundo, pero con el pueblo. Así es que regreso a mi curul, ése es mi destino, regreso a mi curul, tengo derecho a dos reelecciones”, declaró. El legislador petista, reconocido como uno de los ganadores del proceso pues obtuvo buenos números sin gastar tanto en sus recorridos, según se dice, seguiría teniendo en mente la intención de encabezar la Mesa Directiva en San Lázaro, como cuando hace unos años estuvo cerca y al no lograrlo declaró que era presidente de la Cámara de Diputados en el corazón de los mexicanos. ¿Será?