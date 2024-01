De la cohesión a la ríspidez

Y fue el líder nacional del PAN, Marko Cortés, el que recibió un fuerte jalón de orejas del PRI estatal, de Movimiento Ciudadano, de Morena y hasta de Felipe Calderón, luego de exigir el cumplimiento de acuerdos con el PRI para el reparto de espacios políticos y de candidaturas en Coahuila. Y es que el líder albiazul planteó su frontal exigencia nada menos que en las benditas y públicas redes, cuando, nos dicen, tenía en sus posibilidades haber discutido el asunto en lo privado con quienes son sus aliados, no sólo en la entidad, sino en el país. Por lo pronto, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se mantuvo al margen de la animosidad de Marko y decidió no subirse al ring. Quienes siguen de cerca los asuntos que atañen a la alianza opositora no dejaron de anotar que apenas 24 horas antes la oposición se había visto cohesionada en la discusión de la ratificación de Ernestina Godoy. Pero que no les duró mucho. Uf.

Sin distracción y por más inversión

Nos cuentan que aunque lo quieran jalar al ring, el que no se enganchará en las confrontaciones entre partidos y dejará en manos de éstos resolver sus diferencias es el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Aplicará la de no distraerse, nos aseguran, y mejor mantener el trabajo para empujar inversiones en la entidad. Ayer, por ejemplo, nos comentan, dio a conocer la expansión de la empresa Yura EVC en la que invertirán 46.2 millones de pesos, con lo que se tiene previsto generar mil nuevos empleos, sobre todo de técnicos e ingenieros en computación y electrónica. “Vamos a seguir gestionando más oportunidades de desarrollo para nuestra gente de La Laguna… vamos por más y mejores empleos para todas las regiones”, refirió el mandatario, quien agregó que vienen buenas noticias en las próximas semanas, pues habrá nuevas inversiones relacionadas a la industria automotriz y al nearshoring. Ahí el dato.

Cifras sin sustento

La Fiscalía General del Estado de Guerrero tuvo que salir a atajar una información sin sustento que ayer difundieron autoridades del municipio de Petatlán. Por la mañana, la síndica Bertha Díaz Garzón dijo en conferencia de prensa que la cifra de muertos durante el ataque a un palenque el pasado sábado fue 13 y no seis, como se informó en un momento. Lo malo es que la funcionaria no aportó ningún dato para sustentar su versión. En cambio, la FGE aclaró en un comunicado que “los datos informados por esta institución están sustentados por evidencia fehaciente y pruebas periciales realizadas en el lugar”. El órgano de justicia agregó que autoridades del municipio fueron interrogadas el día de los hechos “y no aportaron información como la dada a conocer en la conferencia de prensa”. Los muertos, nos dicen, no se pueden ocultar. Pero tampoco se vale inventarlos.

Mensajes en el destape naranja

Llamó la atención, nos comentan, el hecho de que Samuel García, quizá porque conecta más con el electorado que el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se encargara del destape de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial. También hizo levantar la ceja el hecho de que Dante hiciera mutis en sus redes durante una hora con 19 minutos y prefiriera referirse al regreso de Yuawi, antes de hacer un frío anuncio sobre la sesión de hoy para el registro de la precandidatura. Y finalmente quedó en el registro de lo que atrajo miradas el mensaje de la senadora hasta hace poco de MC, Indira Kempis, que sonó a advertencia: “Lo malo de Álvarez Maynez no es su historial de partidos y que en su vida no ha ganado nada más que el favor de que le den sus puestecitos por ir al Oxxo por las cocas. Está acusado de múltiples cosas al interior. Todo a su tiempo. Saldrá porque de que flota, flota”. Uf.

Elecciones incluyentes

Y hablando de procesos electorales, vale la pena echar ojo a un conjunto de acciones a favor de la participación ciudadana. Y es que resulta que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con sistemas de vanguardia, implementa el uso de materiales incluyentes para personas con debilidad visual, a través del uso de la mascarilla braille que se coloca sobre las boletas electorales; de movilidad con el uso de un portafolio para las personas en sillas de ruedas y el sello electoral para los ciudadanos que no pueden tomar el crayón para marcar las boletas. Por cierto que la institución que preside Patricia Avendaño está por cumplir y, por supuesto, festejar su 25 aniversario en el que seguramente se destacarán las contribuciones que ha hecho a la democracia y empujando tareas que dan certeza a los ciudadanos de ejercer su derecho al voto.

Melones limpios

Así que resultaron negativos a microorganismos patógenos los análisis practicados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mejor conocido como Senasica, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a las unidades de producción primaria y de empaque de melón cantaloupe, que se ubican en Sonora, y que fueron implicadas en el brote de salmonela que se presentó en Estados Unidos y Canadá. Con ello, nos comentan, las instituciones adscritas a las secretarías de Agricultura y de Salud. La noticia es positiva para el producto de origen mexicano, porque ha quedado descartada la presencia de las cepas de salmonela localizadas en muestreos practicados en Estados Unidos y Canadá. Por lo pronto, se tiene previsto que se repitan las pruebas en febrero. Pero las autoridades sanitarias tendrán que rastrear el origen de las frutas contaminadas en otro lado.