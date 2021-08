Consulta popular, tropiezo en tres actos

La noche de este domingo, las cabezas de la 4T seguían culpando al INE por el escaso interés que entre la gente provocó la consulta popular para enjuiciar a actores políticos. Sin embargo, nos comentan, podría buscarse a los responsables entre los escaños y curules ¡guindas! Y es que cuando se aprobó el presupuesto 2021, y ahí se dio el primer acto, no se consideró el monto solicitado por los consejeros electorales para la consulta, con lo cual sólo fue posible instalar 37% de casillas de las que hubo en las elecciones federales. El segundo acto ocurrió cuando no pudieron doblegar al bloque opositor, que rechazó incluir la consulta el mismo día de las elecciones federales del 6 de junio pasado, porque significaba “llevar al Presidente a las boletas”. El tercero se dio apenas el 27 de abril pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó de manera tardía la actualización de las reformas en las que se olvidaron de incluir la instalación de casillas especiales. El resultado fue el visto ayer. Uf.

Plan B de Morena

Así que tras la consulta efectuada ayer —que por los resultados que arrojó no será vinculatoria— el comité promotor anunció la creación del “tribunal de los pueblos” para juzgar los crímenes del pasado. Los promotores del llamado “juicio a expresidentes” convocaron a un mitin el 8 de agosto para dar a conocer el plan de acción, además de que hicieron un llamado a víctimas, familiares, intelectuales y académicos a participar en la integración del tribunal. Voces como la del productor Epigmenio Ibarra no dejaron de calificar como deficiente el trabajo del INE en este proceso, al que acusaron de obstaculizar la participación de la ciudadanía. Anoche también se perfilaba un ajuste del discurso para no desacreditar como tal a la consulta, sino sólo a los organizadores, y celebrar incluso como un triunfo que más de cinco millones votaran por el sí. Ése será el fundamento de una nueva narrativa contra el pasado, nos comentan.

Más políticos con los teléfonos hackeados

Quien se unió a la lista de políticos hackeados en los últimos días fue la diputada electa que será parte de la bancada del Partido Acción Nacional, Margarita Zavala. La propia excandidata presidencial informó en sus redes sociales que le habían reportado que estaban llegando mensajes falsos desde su número telefónico, aunque no especificó el contenido. También aseguró que se encontraba bien. Entre los días 21 y 22 de julio pasado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor Romo (con licencia), y Adrián Rubalcava (reelecto), de Cuajimalpa, sufrieron el mismo ataque en sus dispositivos móviles. En sus casos, trascendió que se habría intentado hacer llamadas de extorsión sobre todo a sus contactos de WhatsApp. La nueva denuncia ocurre cuando el espionaje a través del sistema Pegasus seguía como tema, aunque ya no tan central, de conversación pública.

Responden a la FGJCDMX

Con la novedad de que los reproches que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, hizo al Congreso federal, por seguir postergando los desafueros de los diputados Mauricio Toledo, del PT, y Saúl Huerta, de Morena, ya tuvieron respuesta. Y fue el coordinador de los morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier, quien aclaró que “ahora sí ya no hay pretextos para evitar ser congruentes y consistentes. Que cada quien asuma su responsabilidad con relación a la visión que tienen del combate a la impunidad y acabar con la inmunidad, ambas teflón de la corrupción”. Esto último, nos comentan, tras señalar que está previsto para el próximo 11 de agosto la realización de un segundo periodo extraordinario durante el cual la Cámara de Diputados se instalará en Jurado de Procedencia. Nos anticipan que ese día habrá que ver qué legisladores y con qué argumentos votan en contra, sobre todo porque la Fiscalía capitalina en su reclamo pidió también estar del lado de las víctimas y todo parece indicar que está pendiente de que cumplan.

Suben la México-Acapulco…, pero

Pues con la novedad de que sin decir “agua va” y en pleno periodo vacacional, Caminos y Puentes Federales anunció una actualización de tarifas para el corredor México-Acapulco. La medida, se difundió ayer, entra en vigor el primer minuto de este lunes y, según la dependencia, se trata de un “ajuste” de 3.2 por ciento que corresponde a la inflación registrada. También advierte que si hay alguna tarifa que no cuadra exactamente con el aumento promedio es por un tema de “redondeo”. Por cierto que no faltó que conductores que ocupan esa vía regularmente nos comentaran, con humor negro, que en una de ésas Capufe no va a poder implementar el aumento, por aquello de que con cada vez mayor frecuencia algunos tramos están tomados por los “ayotzis” o grupos que dicen defender las causas de aquéllos. Cualquiera que sea el caso, como advierten los avisos ubicados antes de las casetas: Prepare su cuota.

Xochimilco para Morena

En la trinchera electoral no todo fue fracaso ayer para el Gobierno y su partido. Nos hacen ver que en la Ciudad de México, que ya está en la recta final de resolver todas las controversias relacionadas con los comicios del 6 de junio pasado para renovar las alcaldías, este domingo se resolvió la más cerrada y fue favorable para el morenismo. Aunque la alianza PAN-PRD-PRI impugnó los resultados en Xochimilco, el Tribunal Electoral de la CDMX ratificó el triunfo del partido guinda en esta demarcación. A pesar de que se anularon los resultados obtenidos en dos casillas de esta alcaldía, eso no fue suficiente para anular la victoria morenista, que de esta manera gobernará siete de las 16 demarcaciones.