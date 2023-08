Continuidad, oportunidad, unidad

Y es Claudia Sheinbaum quien ya tiene muy bien aceitado el discurso en el que queda clara la línea de la continuidad del proyecto actual, pero que abre la opción a la oportunidad del aporte personal: “El rumbo está trazado, es el rumbo de la honestidad, es el rumbo de amor al pueblo, es el rumbo de la prosperidad compartida, es el rumbo de que por el bien de todos, primero los pobres, es el rumbo de la Cuarta Transformación”, señaló ayer en Jalisco. Y también agregó: “…pero no sólo continuidad, hay que fortalecer y hay que avanzar más, porque si con este rumbo 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza en dos años, evidentemente con este rumbo se trata de sacar a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza”. Por cierto que una palabra que no pierde oportunidad de subrayar en estos días previos a la encuesta definitoria es “unidad”.

Sin vuelta atrás

Nos hacen ver que pase lo que pase y gane quien gane la contienda entre las corcholatas donde de plano no habrá reconciliación será entre el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el excanciller Marcelo Ebrard. Y es que este último ayer de plano acusó al líder guinda de vivir en “Fantasyland”, por no ver las irregularidades que ha acusado en el proceso interno de la 4T. Resulta que en un evento en Campeche, y a pregunta de un reportero sobre acarreos en actos morenistas, Marcelo soltó con ironía —porque la víspera el colimense señaló que de las quejas de Ebrard no había pruebas—: “Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado porque vive en ‘Fantasyland’ y no sabe lo que nos estás diciendo”. Qué lejanos se ven los tiempos en los que Delgado Carrillo ocupaba uno de los puestos en los que más confianza tenía Ebrard: era secretario de Finanzas en el Gobierno de la Ciudad. Uf.

El PRD va con Xóchitl

Con eso de que en los procesos internos tanto de Morena como del Frente están entrando a etapas decisivas, no son pocos los que están considerando que el arroz “ya se coció”. Y por eso llama la atención la convocatoria que está haciendo el PRD a una conferencia de prensa el día de hoy en la que, anticipa, su Dirección Nacional Ejecutiva dará a conocer “un anuncio sobre la participación de este instituto político en el Frente Amplio por México”. Y es que desde ayer en las benditas redes se han echado a volar diversas hipótesis según las cuales el anuncio no es otra cosa que el arropo ya formal del sol azteca a la aspiración de Xóchitl Gálvez. No suena descabellado, si se considera que ese partido ya no tiene candidatos y que desde la trinchera de la hidalguense sólo ha habido buena onda, ¿o no, “jefe Zambrano” (como llama Xóchitl al mandamás perredista)?

Caso Hillary en la GAM

Nos cuentan al oído que el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, ya tiene a un prospecto para sucederlo, aunque más bien es prospecta. Se trata de su esposa, la diputada federal de Morena Beatriz Rojas Martínez. Al perfilarla, sin embargo, Chíguil intenta hacer a un lado a otros liderazgos que han picado piedra por mucho tiempo, lo que, nos dicen, puede generar fisuras en las filas de la 4T. No ha faltado el malicioso que con mala entraña ha intentado comparar a Rojas con Hillary Clinton, por aquello de que en su momento buscó ocupar el mismo cargo que su marido. Nadie duda, nos comentan, que Rojas tiene una carrera política propia. Pero como que heredar el cargo en forma inmediata de su esposo, no se ve ni entre los propios morenistas muy políticamente correcto que digamos. Hay quien a nivel estatal lo ha intentado y las cosas no han salido bien. Pendientes.

Quieren paz en Sonora

Así que una marcha que estaba programada para exigir justicia por el brutal asesinato de la joven Alma Lourdes en una carnicería de Cajeme, se convirtió en un concierto de voces que pedían el fin de la violencia de género y mejores condiciones de seguridad en Sonora. El crimen en contra de Alma se suma a una oscura estadística de agresiones que padecen constantemente los habitantes del estado gobernado por Alfonso Durazo, y en especial las mujeres. En la marcha de ayer hubo integrantes de colectivos feministas y madres buscadoras, una de las cuales expuso el grado alarmante que han alcanzado las desapariciones en la entidad y la falta de acción de las autoridades para tratar de localizar a las víctimas. Pero quizá el gobernador Durazo no se enteró de esta manifestación realizada en calles de Ciudad Obregón, de tan ocupado que anda en la grilla de Morena.

Contra la crueldad animal

Con la novedad de que el edil del municipio de Tangancícuaro, David Melgoza, fue vinculado a proceso por el delito de crueldad animal. Sí. Se trata del sujeto que mató a tiros a las dos perritas de su vecino que osaron meterse a su casa, hecho que quedó grabado en video. El funcionario, sin embargo, no pisará la cárcel pero sí deberá atender como victimario y autoridad un conjunto de acciones reparatorias, a saber: instalar un centro de atención animal, emitir un reglamento de bienestar animal, ofrecer una disculpa pública, pagar por el daño psicológico a los dos dueños de los ejemplares, 13 mil pesos a cada uno; el pago de 25 mil pesos por concepto de reparación del daño de Buba y Canela y en memoria de los caninos, instalar en el parque César Chávez una placa con una frase dedicada a las perritas. ¿Es suficiente?