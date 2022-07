Coparmex: restablezcan CompraNet

Ahora fue la Coparmex la que alzó la voz para urgir a que con inmediatez se atiendan las causas que provocaron que la plataforma CompraNet, herramienta vital para conocer las contrataciones del gobierno, se cayera —hoy cumple 10 días sin operar— y a que se ponga de nuevo en operación. El organismo patronal acusó lo mismo que académicos y usuarios consuetudinarios de la plataforma: la falta de información sobre los hechos que motivaron su suspensión de operaciones, aunque también agregaron un reproche: que su caída y falta de funcionamiento “puede generar incertidumbre jurídica, mayor burocracia y costos con trámites presenciales que, además de incrementar el riesgo de errores humanos, implica un impacto grave al principio de máxima publicidad y se abre la puerta a la opacidad y a la corrupción”. La caída de CompraNet se irá volviendo, con el paso de los días, en un lastre mayor, nos comentan.

Ahora también la Lotería



Y hablando de páginas caídas, pocos han reparado en que la página web de la Lotería Nacional lleva más de una semana fuera de la red. Se trata de un organismo que se encarga de realizar rifas y sorteos en los que suele haber mucho dinero de por medio. Y los miles de jugadores no tienen forma de checar sus “cachitos” vía online, porque la página no está disponible. Claro, está la opción de buscar un expendio físico de billetes para ir a cotejar las enormes lonas con los números ganadores, pero cada vez hay menos locales de éstos. No deja de llamar la atención, nos alertan, que un organismo que debe garantizar al 100 por ciento la transparencia de sus actividades, tenga una semana con su página caída.

Quiere meter gol a Morena



Donde al parecer se busca que todo quede en familia es en Morelos. Y es que, nos cuentan, Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, se registró como candidato a la dirigencia de Morena en esta entidad. La noticia, que el propio aspirante compartió a través de sus redes sociales, fue del agrado de pocos entre las filas guindas, debido a que, no hace más de un año, Ulises Bravo portaba el morado del extinto Partido Encuentro Social y porque también está involucrado en las carpetas de investigación abiertas contra su pariente, el exfutbolista. Nos hacen ver que esa militancia, además de molesta, se encuentra inquieta por saber si el partido hará valer sus estatutos al momento de elegir a quien encabezará el movimiento de la 4T en el estado o le van a dejar la cancha abierta al Cuau, para que les meta gol.

Puerta por puerta



Y fue la Jefa de Gobierno la que este fin de semana anduvo más que activa, pues visitó Hidalgo y Colima con el propósito de promover la Reforma Electoral que planteó el Presidente López Obrador, así como defender la soberanía nacional en materia energética. Esto es, dos de los temas que están en la agenda prioritaria de Palacio Nacional y, por ende, de la 4T. Por cierto que Claudia Sheinbaum destacó que es necesario informar de estos temas de carácter nacional “puerta por puerta”. En el primero de los casos porque, señaló con la Reforma Electoral se genera un ahorro de 24 mil millones de pesos, que, plantea se pueden invertir en educación y salud. Por lo pronto, en Hidalgo, estuvo con el gobernador electo, Julio Menchaca, con quien aprovechó para abordar temas metropolitanos como el del agua, el drenaje, la movilidad y la conectividad. En tanto, en Colima, se reunió con empresarios del lugar y compartió un foro con la gobernadora del estado. Ojalá la gobernadora Indira Vizcaíno le haya preguntado a la Jefa de Gobierno cómo se combate la inseguridad.

Percepción de seguridad en MH



Luego de que Inegi diera a conocer su más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que mide la percepción de seguridad o de inseguridad, si se le quiere ver así, que tienen los ciudadanos sobre los espacios que habitan, los indicadores sobre las demarcaciones de la Ciudad de México son interesantes. Y es que resulta que la alcaldía que mejores datos obtuvo fue la Miguel Hidalgo, gobernada por Mauricio Tabe, pues registró una reducción de la percepción de inseguridad del 21.8 por ciento. De hecho, en tan sólo seis meses, nos comentan, el programa Blindar MH ha logrado mejorar la percepción de seguridad al bajar ya de manera acumulada 32 puntos porcentuales, ya que pasó del 75 al 42.7 por ciento. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que seis de cada 10 habitantes se sienten más seguros de vivir en esa demarcación. Dato importante que suele destacar el alcalde panista, es que estos logros se deben al trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y la estrategia implementada por la Comisión en Seguridad Ciudadana. Ahí el dato.

No le fue bien a Alcocer



Al secretario de Salud, Jorge Alcocer, no le fue nada bien este fin de semana, ya que en Nayarit lo increparon frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador mientras daba cuentas alegres sobre los resultados del sector y en su cara le reclamaron por las “mentiras” que reportaba. Durante la gira presidencial y en el evento para la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar Nayarit, en Rosamorada, Alcocer afirmó que se había capacitado al 100 por ciento del personal de salud que trabaja en el segundo nivel y al 75 por ciento del primer nivel, ante lo que algunos de los asistentes no dudaron en gritarle: “Es mentira”, “miente, señor”. Ante el reclamo, el secretario de Salud sólo respondió con una mueca.