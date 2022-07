Sí subieron sueldos en Colima

Y fue el propio gobierno de Colima el que confirmó que la gobernadora Indira Vizcaíno sí se aumentó el sueldo en 33 por ciento. Aunque el subsecretario de Administración prefirió ayer llamarlo “ajuste” y no sólo eso, sino que, nos comentan, intentó de varias formas justificarlo. Por ejemplo, alegó que no pegará en las finanzas estatales porque harán ahorros, o que Vizcaíno ganará menos que otros mandatarios —claro, nos señalan, buscó comparar con los de entidades mucho más grandes y que generan más ingresos— y también aprovechó para decir que los que gobernaron antes gastaban más en restaurantes… El caso es que incluso ahora la gobernadora ya supera en percepciones a mandatarios de la 4T con mucho más peso político como es el caso de Layda Sansores, según los datos de su funcionario. Uf.

Esbozos y mensaje en Zacatecas

El que nos aseguran no quita el dedo del renglón en la lógica de seguirse mostrando como el presidenciable no mencionado es el senador Ricardo Monreal, quien ayer dio a conocer parte de lo que sustentaría su proyecto de nación. Nos cuentan que entre los temas que llamaron la atención está el apartado de política fiscal, en el que considera trabajar con el objetivo de reducir y simplificar impuestos como el ISR o en el caso del IVA constituir una canasta básica con tasa cero. Los otros ejes del proyecto son medio ambiente, política exterior, perspectiva de género y rendición de cuentas. Por cierto que ayer, en su tierra, el legislador habló de Estado de derecho y dijo: “Aunque cambien los gobiernos, el Estado mexicano es el mismo y debemos de distinguirnos por ser un país en el que se puede confiar”. Ahí el dato.

“Corcholata” amarilla en CDMX

Así que ya tenemos a la primera “corcholata” capitalina del PRD, una vez que el diputado local Víctor Hugo Lobo se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno. Quien fuera jefe delegacional en Gustavo A. Madero anunció que recorrerá las 16 alcaldías “para recuperar la capital”. Aunque, nos comentan, es un destape un tanto extraño. Y es que el mismo día en que anunció sus aspiraciones, la dirigente perredista en la capital, Nora Arias, aclaró que su partido aún no tenía candidato. Y que cualquier expresión, debía ser tomada “a título personal”. Más raro aún es que esa aparente discrepancia se dé entre esposos, como lo son Lobo y Arias. Quienes los conocen saben que en política, ellos siempre han actuado en mancuerna. Así que ese enfrenón podría ser sólo de dientes para afuera. Porque esa “corcholata” va, nos aseguran.

Sigue el pleito por el IECM

El pasado miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al Congreso capitalino al suspender una orden del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se asignara un mayor presupuesto al órgano electoral local. Un ministro aceptó para su análisis una controversia constitucional que deja sin efecto, momentáneamente, la resolución del TECM. Pero en la misma Corte está aún pendiente de revisión otra controversia, presentada por la oposición, en contra de las reformas que adelgazaron al Instituto Electoral de la Ciudad de México al eliminar cinco áreas técnicas. Aún no se define si este asunto será aceptado y si, en su caso, se suspenden las normas impugnadas. Como se ve, aún no hay nada para nadie. Y el pleito jurídico va para largo, nos comentan.

Faltan copias y datos

A quien últimamente algunas cosas no le salen bien es al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues, nos comentan, interpuso una demanda de amparo contra la alerta migratoria que solicitaron autoridades de Campeche, donde la fiscalía local mantiene abierta una investigación en su contra. Sin embargo, el intento de frenar el recurso para evitar que salga del país no resultó como quería, pues por no entregar las copias suficientes y no cumplir otros requisitos que le fueron solicitados, el juez a cargo no admitió la demanda. Ahora Alito tendrá unos cuantos días para cumplir con las bases para que su solicitud sea atendida y, de no cumplirlo, el asunto será desechado, nos señalan.

Polarización mañanera

La mañanera de ayer mostró que las cosas en Palacio Nacional no andan muy bien entre los reporteros y los informadores alternativos, si se les pudiera llamar de alguna manera, que cuentan con un canal de YouTube o Facebook y son asiduos visitantes a las conferencias del Presidente. Lo cierto es que, en más de una vez, se han calentado los ánimos. Incluso, en una ocasión llegaron a los golpes. Algunos youtubers, nos hacen ver, cuestionan cuando un reportero perteneciente a un medio tradicional realiza preguntas complicadas al mandatario, y otros celebran cuando López Obrador hace algún chiste. Por eso, a la primera provocación estallan, tanto de un lado como del otro. Son dos grupos bien definidos y distanciados, nos cuentan.