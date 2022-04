La culpa no siempre es del AICM

Sucede que hoy en día ante cualquier retraso en un vuelo en la capital, de inmediato todas las miradas acusadoras se vuelcan hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al frente del cual está Carlos Morán. Sin embargo, eso está provocando que se deje de ver la responsabilidad que tienen las propias aerolíneas. Así pasó ayer en el vuelo de Aeroméxico 2410 a Tampico, que tuvo dos horas de retraso, una por mal tiempo, de la que no se le puede responsabilizar a la empresa, pero la otra hora porque la tripulación ¡no llegó! Algo que además no es la primera vez que ocurre, según reclamaban ayer airada, pero justificadamente, los pasajeros del vuelo demorado. La próxima vez que un viajero sufra un retraso con Aeroméxico, nos comentan, no debería asumir de inmediato aquello de que la culpa es del Aeropuerto.

• Otro caso, aún peor

Y si algo pega a los pasajeros que en estos días deben tomar vuelos no sólo son las demoras, sino también las cancelaciones, y peor si las mismas se dan ya estando arriba de la aeronave, a los usuarios los obligan a bajar y les dicen que ya no van a despegar. Nos cuentan que así pasó ayer con el 862, también de Aeroméxico, que tenía como destino Veracruz. La salida estaba programada a las 21:20 horas, pero los pasajeros pudieron abordar hasta alrededor de las 23:00 horas, y fue hasta una hora después que les pidieron descender del avión en medio de disculpas, que muy pocos pudieron aceptar de buena gana después de la penuria que habían pasado, y no teniendo otra alternativa que escuchar el argumento de que, en el aeropuerto de Veracruz, la comandancia había cancelado el plan de vuelo, porque no cumplió la hora del slot. Al final el vuelo no salió, pero el boleto sí se pagó. Uf.

• Corcholatas en movimiento

Ayer, el Presidente reiteró que no hay tapados, que ahora quien busca un cargo de elección popular lo hace abiertamente. Y algo debe tener de razón, porque esta semana al menos tres corcholatas, dos destapadas por AMLO y la otra por su cuenta, han estado muy activas. Nos cuentan que el canciller Marcelo Ebrard sostuvo reuniones con diputados locales de Morena en el Estado de México, entidad en la que intenta crear una base de apoyo. Mientras Ricardo Monreal, que no cuenta con la bendición presidencial, fue a visitar al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, y lanzó un guiño a la oposición al desmarcarse de la campaña del partido guinda contra los que bloquearon la Reforma Eléctrica. Más discreta, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha dedicado a cumplir con su programa de gobierno, aunque no desperdicia la oportunidad de subirse a los temas nacionales. “Ya habrá tiempo para todo”, dijo ayer cuando la cuestionaron sobre sus aspiraciones. No, pos sí, andan destapados.

• Vacuna contra un inminente fracaso

No se mide el delegado único federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, quien ante la baja respuesta que se ha dado a la campaña de aplicación de refuerzo Covid en la entidad, como que ya le está empezando a echar las culpas a los ciudadanos. Y es que el funcionario dijo ayer que el próximo 30 de abril caducará “un número importante de vacunas”, tras señalar que las personas no están acudiendo a inocularse. Nos hacen ver que los dichos de Ruiz Uribe chocan de frente con una realidad que va en sentido opuesto, es decir, la de que gente lo que está pidiendo es que haya una cuarta dosis, para personas de grupos vulnerables, así como vacunas para niñas y niños de 5 a 11 años. No es la primera expresión de Ruiz Uribe que choca contra la lógica, aunque en el caso parecería, nos comentan, que se quiere vacunar de la responsabilidad por los biológicos que al final no pueda aplicar.

• Alcaldías y percepción de inseguridad

Datos interesantes sobre qué alcaldías de la Ciudad de México están haciendo las cosas bien, y cuáles no tanto, en materia de seguridad, arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de este año que dio a conocer en Inegi. Entre las primeras, de acuerdo con las cifras, la que más redujo la percepción de inseguridad fue Miguel Hidalgo la cual en tres meses obtuvo una disminución del 14.7 por ciento. En esa demarcación, al frente de la cual está Mauricio Tabe, optaron por aplicar el programa Blindar MH, respecto del cual apenas hace unos días se informó que en el periodo de Semana Santa hubo una reducción de 37% en los delitos de alto impacto, comparado con el mismo periodo de 2021. Dato importante es que en ese programa participan en colaboración autoridades de todos los niveles de gobierno.

• Como trucha enjabonada

Resulta que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, sigue dándole largas a su reunión con los diputados para abordar el tema de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, decisión que impactó a 3.6 millones de estudiantes. Los legisladores fueron notificados del nuevo cambio de fecha del encuentro que estaba programado para el próximo lunes 25 de abril y fue movido al día jueves 28, el último día de actividades del periodo ordinario en San Lázaro. Es la tercera ocasión en el mes que la funcionaria federal retrasa la reunión. Primero, estaba prevista para el 8 de abril; se movió al día 18 y después al 25. A ver si la tercera es la vencida, nos hacen ver, o en este caso la cuarta fecha. O ya de plano si se sigue alargando el asunto y se tiene que aplicar aquello de “no hay quinto malo”.