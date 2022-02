Debates y descalificaciones al ejercicio periodístico

En los últimos días el ejercicio del periodismo ha estado en el centro de al menos dos debates. Uno por el hecho documentado de que nuestro país es de los más peligrosos para ejercer este oficio socialmente imprescindible. En éste, la impunidad es señalada como la causa principal que, al no ser abatida, mantiene las condiciones de riesgo. Por otro lado, han sido motivo de controversia publicaciones sobre las que hasta ahora no se ha comprobado que pudieran provenir de datos falsos o no verificados. Las descalificaciones hacia el trabajo de Carlos Loret o Carmen Aristegui no han tenido que ver con el rigor periodístico de sus investigaciones. Por esta razón, en este segundo debate, vale la pena señalar que parece empezar a replicarse un modo severo de descalificación al trabajo periodístico, que genera un ambiente de mayor riesgo en el ejercicio libre de la profesión.

• Cierre de filas en Durango

Nos cuentan que los cierres de filas en torno a las postulaciones acordadas, sobre todo las de la alianza PRI, PAN y PRD, están teniendo lugar por estos días previos a la formalización de candidaturas. Y fue el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, quien acudió el martes pasado a Durango a encontrarse con Esteban Villegas, apenas dos días después de que éste afirmara que “en este proyecto cabemos todos”. Zambrano, nos comentan, le ratificó el respaldo de su partido. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos refrendado el acercamiento y la confianza, alguien que va a representar de una manera fundamental el compromiso con las mejores causas de las mujeres y hombres con las causas de la gente del campo, de los trabajadores”. Se espera que panistas en breve hagan lo mismo, nos dicen.

• Meten rigor en Coyoacán

“El que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla”, reza el dicho. Y, nos aseguran, así se ve en Coyoacán en donde, después de años de abandono y excesos, se comenzó a meter en cintura a todo el personal con medidas de austeridad y control que se publicaron en la Gaceta Oficial de la CDMX. Ahí se destaca que se deberán aplicar medidas de austeridad en telefonía, combustibles, uso de vehículos, electricidad, papelería, entre otros rubros, con lo que se busca poner orden a lo hallado desde hace 4 meses cuando dio inicio la administración que encabeza Giovani Gutiérrez. Por lo pronto, se le ha anunciado al personal que las multas a las que se hagan acreedores, deberán ser pagadas por el propio personal y también correrán con los gastos cuando tengan un percance ocasionado por el consumo de alcohol o sustancias prohibidas. Cero tolerancia a abusos. Ahí el dato.

• Reclamo por no vacunar a menores

Si la pandemia, de confirmarse algunos datos duros, pudiera ir en retirada, las polémicas por temas que se le relacionan no. Y todavía parece haber tela de dónde cortar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inoculación. Lo anterior viene a cuento porque ayer, en la tribuna de la Cámara alta, el senador Manuel Añorve hizo ver que nuevamente la realidad está atropellando al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha insistido en que los niños no necesitan vacuna contra el Covid-19. El legislador priista refirió que los pequeños sí están siendo golpeados por la pandemia y que, incluso, el Gobierno de Estados Unidos decretó que los menores se deben vacunar desde los seis años. Nos dicen que el senador atribuyó la negativa del funcionario a su falta de planeación y acusó al subsecretario de mentir y engañar al Presidente. Uf.

• El “Cuau”, hasta la cola

Nos hacen ver que el gobernador de Morelos quedó en el último lugar en nivel de aprobación de gobernadores y otros líderes políticos de rango municipal, estatal y nacional, en el sondeo que realizó la organización social México Elige. Cuauhtémoc Blanco superó, en rechazo, a personajes como la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, o el gobernador de Zacatecas, David Monreal, que ya es mucho decir, nos aseguran. En el rubro específico de gobernadores, el exfutbolista obtuvo sólo 21 puntos de respaldo y no es para menos si como lo han documentado diversas voces y organizaciones de esa entidad, su administración suma varios pendientes, centralmente el que tiene que ver con un combate eficaz del crimen. Entre los observadores de la realidad morelense se advierte que “el Cuau” quizá apenas ha empezado a entender que no es lo mismo jugar con un balón que gobernar una entidad tan compleja. Lo malo es que, nos dicen, las inconsistencias en su administración provocan que, no sólo a él sino a sus gobernados, les vaya de la patada.

• Conflicto sin fin en el CIDE

Ahora la comunidad estudiantil del CIDE se expresó en contra de la ratificación de Jordy Michel como secretario académico y de Mónica Santillán como secretaria de vinculación de la institución, y acusó que los nombramientos se hicieron de manera ilegal. Los alumnos recordaron que estas designaciones se realizaron bajo el nuevo estatuto propuesto por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, a quien acusan de aplicar las reformas a su conveniencia y sin consultar al Consejo Académico del centro de estudios, con el fin de confirmar la designación de José Romero Tellaeche. Nos hacen ver que este nuevo episodio de desencuentro concede razón a quienes advierten que están equivocados quienes quedaron al frente de la institución a causa de una imposición y tras ello creen que el problema está resuelto.