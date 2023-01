Con la novedad de que cuando Culiacán estaba bajo fuego y en medio del caos, tras la detención de Ovidio Guzmán, el que no tenía ni idea de lo que estaba pasando era nada menos y nada más que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y es que el Gobierno federal no le notificó de las acciones que las Fuerzas Federales llevarían a cabo. “Yo no estuve enterado de manera anticipada de que el operativo se iba a realizar. Tuve una comunicación de parte del secretario de Gobernación, él la hizo (la llamada) y me informó cómo están las cosas, qué se requiere, y qué se está haciendo…”, declaró el morenista. Por cierto que, para muchos fue lo mejor, porque cuando finalmente fue informado, alrededor de las 10 de la mañana, y le pidieron apoyo para restablecer el orden, como que la tuvo muy complicada y nadie sabe qué realmente hizo. ¿Imagínense qué apoyo habrían dado si le hubieran avisado antes?, nos comentan. Uf.

¿Honrará los compromisos?

Y fue el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien finalmente consiguió su ratificación en la Comisión Permanente como embajador de México en Canadá. La mayoría que conforman los legisladores de la 4T le dio los apoyos necesarios para ese fin. Sin embargo, nos hacen ver que así como ha de estar creciendo el tamaño de las maletas con las que se mudará a Ottawa, también crece la expectativa sobre si habrá una resolución definitiva al tema de los varios adeudos que dejó con proveedores en la entidad que gobernó. Sobre todo, porque son compromisos adquiridos como los que el miércoles hizo ante legisladores para que, nos comentan, lo ratificaran como embajador.

Colaboración en Chihuahua

Nos hacen ver que la ubicación de Ernesto Piñón, alias El Neto, representa una lección sobre la importancia de que las diferentes instancias de gobierno se coordinen sin importar los colores o partidos. Los responsables de la seguridad en Chihuahua y en la Federación hicieron oídos sordos a declaraciones políticas y se pusieron a trabajar. Como resultado, ubicaron en menos de cuatro días al autor intelectual del motín del pasado domingo en el penal de Ciudad Juárez, con toda la estela de violencia que arrastró. Ese trabajo conjunto permitió también recapturar a otro de los que se habían fugado. No hay que perder de vista, nos dicen, que las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Maru Campos lograron neutralizar los hechos de violencia derivados de la muerte de El Neto. Muchos están convencidos de que estos resultados pueden hacer que regrese la confianza de la ciudadanía en las autoridades.

Chíguil no da la cara

Y quien se niega a atender las quejas por el desabasto de agua es el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil. Eso fue lo que dijeron los vecinos de al menos 12 colonias que se acercaron a diputados locales para pedirles su intervención. Chíguil se ha negado sistemáticamente a recibir a concejales de oposición, quizá porque no sabe cómo responderá a los cuestionamientos por el hecho de que no ha sido capaz ni siquiera de enviar pipas a las zonas afectadas por el desabasto que se agravó a partir del inicio del nuevo año. Por lo pronto, los quejosos anunciaron que este viernes realizarán un bloqueo en el Circuito Interior, una de las principales arterias de la ciudad. Hay quien piensa que el alcalde no tiene tiempo de atender esta demanda, porque está muy ocupado pensando en qué gastará el “guardadito” de 321 millones de pesos que, según legisladores del PAN, tiene bajo su colchón.

Coahuila: fuga sin mirar atrás

Así que ante la crisis que había en Coahuila por la designación de candidato, Morena optó por aplicar una fuga hacia adelante. Y es que ayer el dirigente nacional del guinda, Mario Delgado, anunció a Armando Guadiana como su candidato único al gobierno de esa entidad, luego de que el pasado 1 de enero iniciara formalmente el proceso electoral. Con ello se cierra definitivamente el espacio a cualquier ajuste en la candidatura. “En Morena tenemos el compromiso de trabajar sin descanso junto a nuestro precandidato único al gobierno del estado de Coahuila, el senador Guadiana, para que llegue el cambio que las y los coahuilenses desean”, apuntó Delgado. Dejando atrás las inconformidades, atendidas o no, y sin mirar atrás.

Biden en el AIFA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizará nada menos y nada más que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obra icónica de infraestructura del gobierno actual, a la que el Presidente no deja de buscar la manera de darle promoción. Fue la Cancillería la que informó ayer la decisión del jefe de la Casa Blanca de llegar hasta esa terminal a bordo del Air Force One y además hacerlo un día antes de lo esperado, es decir, el domingo 8 de enero. Su decisión representa, nos comentan, una deferencia importante hacia Andrés Manuel López Obrador, quien previamente había solicitado que así fuera en señal de amistad. En Palacio ya deben estar alistando, nos dicen, cámaras de video y foto para retratar al avión presidencial estadounidense en el momento del aterrizaje. Y habrá que ver cómo se da la recepción del mandatario norteamericano.