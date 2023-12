Expriistas, a la fila

Así que ayer un grupo de expriistas anunció la creación del grupo Alianza Progresista, para apoyar el proyecto de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Entre las figuras sobresalientes están el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, —el único con estructura activa—, el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat y los senadores Eruviel Ávila y Jorge Carlos Ramírez Marín. No deja de llamar la atención, nos comentan, que horas más tarde la propia Sheinbaum aterrizó el entusiasmo de los expriistas, al decir que ninguno de ellos tiene un espacio asegurado. Los extricolores sacaron sus dos pies del PRI, pero no han puesto aún ninguno de ellos en la casa de enfrente, lo que no quiere decir que no lo vayan a hacer. Por lo pronto, lo que se ha entendido es que tendrán que hacer fila. Y además, atrás de los guindas. Uf.

Blindaje en Guerrero

Relevante, nos dicen, el megaoperativo puesto en marcha ayer en Guerrero para proteger a los vacacionistas en esta temporada decembrina. En el dispositivo de seguridad participan de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía General de la entidad y de la Guardia Nacional. Este blindaje especial estuvo coordinado desde la Mesa para la Construcción de la Paz, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, quien de esta forma dio cuenta de su interés por mejorar las condiciones de seguridad de la entidad. Como parte del Operativo Invierno 2023 se reforzará la presencia policiaca en puntos estratégicos de la Autopista del Sol, como son entronques, salidas y entradas a lo largo de la carretera, a fin de inhibir la incidencia delictiva. Lo malo es que en el estado vecino de Morelos no se ve algo parecido. Y ni se verá, nos comentan.

Escenarios en Yucatán

Y donde nos piden no perder de vista encuestas que están llamando la atención, por los escenarios del momento que presentan, es en Yucatán. Y es que una medición, dada a conocer por una casa encuestadora de las consideradas serias, acaba de dar cuenta este mes que la coalición PAN-PRI-PRD en la entidad la estaría teniendo cuesta arriba frente a la conformada por Morena-PT-PVEM. ¿Pareciera que la competencia en la entidad se está abriendo y que el favorecido no es el partido gobernante, como ahí se plantea? Quienes siguen de cerca la contienda en la entidad, nos hacen ver que hay un trabajo territorial importante de Morena, que podría estar teniendo efecto. Falta más de medio año de competencia, por lo que habrá que ver el desempeño de los números. A los guindas, en la península, sólo les falta el triunfo en tierras yucatecas. Pendientes.

Se baja Rementería

Y el que ayer se bajó de la contienda de los partidos de oposición por la gubernatura de Veracruz, fue el senador panista Julen Rementería. Con esa decisión queda el camino despejado para la postulación del priista Pepe Yunes, quien ya tiene el respaldo de su partido y de lograr la del PAN será quien enfrente a la aspirante morenista Rocío Nahle. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de Rementería para dar un paso al lado? Bueno, pues él mismo los mencionó en un mensaje que difundió ayer en redes: “Pedí con mucha anticipación la realización de una encuesta para que se seleccionara al más competitivo, pero los tiempos y las circunstancias de una alianza nacional no lo permitieron”. Eso fue lo que dijo, además de que buscará que se consolide la alianza de la oposición y al propio Yunes “para cerrar filas en torno a este proyecto”. Ahí el dato.

Definiciones en Michoacán

Y hablando de definiciones, nos cuentan que diputados locales, alcaldes y diversos líderes en la entidad anunciaron su apoyo a Carlos Torres Piña, quien fuera hasta hace poco secretario de Gobierno, para que sea el candidato de Morena al Senado. En una carta que mandaron al dirigente nacional del guinda, Mario Delgado, llaman “a no correr riesgos, no darle concesiones al azar y buscar mayores certezas con la elección de candidatos competitivos” y destacan que Torres Piña ha conformado el mayor número de Comités de Defensa de la 4T para apoyar a Claudia Sheinbaum. Entre los diputados locales firmantes están Seyra Anahí Alemán, Víctor Zurita, Anabet Franco, Eréndira Isauro, Julieta García Zepeda, Marco Polo Aguirre, Mónica Valdez, Margarita López y Fanny Arreola. Y a éstos se suman 40 presidentes municipales.

Encrucijada morenista en NL

Con la novedad de que en algunas entidades donde Morena no es usualmente fuerte, algunas voces se están levantando para advertir sobre el riesgo de que al guinda se le haga bolas el engrudo a la hora de designar candidatos. El caso más relevante es Nuevo León, donde cada vez se suman más cuestionamientos a la posible selección de abanderados por tómbola. Sobre todo porque, dicen, lo único que hace este método es generar dudas sobre su efectividad y justicia. Y es que en esa entidad, nos hacen ver, algunos cuadros del guinda siguen teniendo presencia relevante, es el caso de Clara Luz Flores, a quien le ven posibilidades hasta de rivalizar con figuras de la entidad como la propia Mariana Rodríguez que con su campaña fosfo fosfo atrae votos hacia Movimiento Ciudadano. Si el instituto que encabeza Mario Delgado tiene oportunidad de hacer apuestas estratégicas, por qué insistir en la aplicación de la dichosa tómbola, que, nos dicen, en el estado representaría darse un tiro en el pie. ¿Será?