Los que están y los que faltan del Cártel Inmobiliario

Basta con jalar una hebra, nos dicen, para encontrar nuevos datos relacionados con ese entramado de corrupción que la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado en llamar Cártel Inmobiliario. Además del posible daño al erario por la simulación de pagos en que aparentemente incurrieron varios funcionarios de la ahora alcaldía Benito Juárez, hay decenas de daños colaterales, traducidos en afectaciones a viviendas particulares debido a las irregularidades con que fueron construidos edificios de departamentos en diversas colonias. El modus operandi del que ha dado cuenta la Fiscalía se aplicó durante años en los cuales los hilos de la entonces delegación los manejó el actual coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero. La indagatoria está en marcha. El MP continúa recabando evidencias. Pronto habría revelaciones con nuevos jugadores que en este momento lo que menos les gustaría es aparecer en este cochinero. Atentos.

Primera vuelta al país

Y fue Claudia Sheinbaum quien reportó que con su visita, ayer, a Colima, tuvo ya presencia en los 31 estados y en la Ciudad de México. En otras palabras que ya le dio al país una primera vuelta y teniendo aforos considerables en las concentraciones que ha encabezado. El mensaje anterior adquiere sentido, nos comentan, si se toma en cuenta otro tuit suyo, el del reporte de los resultados de encuestas que la ponen en el primer lugar en la contienda de Morena y sus aliados. En este gráfico, que contiene mediciones de distintas casas y de páginas que concentran y ponderan datos, se aprecia que tiene preferencias de entre 30 y 36 por ciento y con ventajas de entre 7 y hasta 16 puntos porcentuales respecto de quien en todas aparece como segundo, es decir Marcelo Ebrard. ¿Se consolidan las cifras o van a cambiar? Pendientes.

“Voy a hacer un en vivo”

Y es el alcalde de Altamira, Armando Martínez, el que ahora resultó balconeado en las benditas redes. Y es que resulta que en un video se le ve en el momento en el que intenta organizar toda la puesta en escena, sonrisas de sus subalternos incluidas, para armar, según él, un “en vivo”. “Voy a hacer un en vivo y sonriendo todos”, ordena el alcalde morenista mientras apunta con el dedo a las personas que por estar hasta adelante podrían aparecer en la transmisión. Mientras eso ocurre, la persona que trae el celular ya graba todo y hace el intento de advertirle que ya está al aire. “El que no tenga sonrisa se va para atrás, allá al mero fondo”, sigue exigiendo el edil, un tanto nervioso, quien se toma un segundo más para acomodarse la guayabera. “Ahora sí sonriendo todos, ámonos”, agrega. Es hasta ese momento que por fin escucha que ya está al aire. Y no le queda otra más que sonreír y pedir: “Avísame, a ver córtalo”. Uf.

“Harto rato que ni lo veo”

Y fue la aspirante de la oposición Xóchitl Gálvez, quien se sacudió a quien ya en varias ocasiones al quererla ayudar la termina perjudicando. Sí, al expresidente Vicente Fox, quien el viernes de la semana pasada publicó un tuit en el que se refería a Claudia Sheinbaum como “judía búlgara”, y a Marcelo Ebrard como “fifí francés”. Y aunque luego quiso disculparse, ese día su mensaje se convirtió en ariete de Morena. El caso es que ayer la senadora sentenció: “Yo le digo al expresidente Vicente Fox: él no me representa, él me invitó al gabinete, cumplí en el gabinete y hasta ahí. Es más, tiene harto rato que ni lo veo”. Y no sólo eso, también condenó el cuestionado tuit, porque “no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones, de nadie por su origen religioso, su origen cultural, estamos para sumar todos”.

Corral busca cobija

Así que el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado no encontró en la Cuarta Transformación la cobija política que empezó a buscar antes de dejar el cargo. Tan es así, que hace unas semanas intentó subirse a la fiebre sucesoria del PAN, mediante mensajes en Twitter que nadie compró. Ahora, al parecer Corral busca acercarse al partido Movimiento Ciudadano. El pasado sábado, reporteros de Chihuahua le preguntaron a Dante Delgado si Corral tendría cabida en su partido, a lo que el veterano dirigente respondió: “Me encantaría que gente como él se sumara, lo estimamos mucho y somos sus amigos”. Luego dijo Dante que el tema no lo han platicado. Pero dicen los que saben que si los reporteros le preguntaron al senador sobre el tema, es por el runrún que corre en el estado norteño. Dicen que de que el río suena agua lleva. Y que a Corral le urge recuperar el fuero. Qué tal.

Uniformes, Uber y a ver si Profeco

El equipo mexicano de jóvenes que partió este domingo para participar en la Olimpiada de Matemáticas viajó a la competencia en El Salvador sin uniformes, pues un chofer de la aplicación Uber los despojó de sus uniformes, denunció en redes sociales uno de sus integrantes. El usuario de Twitter @arturopootva pidió ayuda a la plataforma para localizar al conductor “José Eduardo”, quien nunca respondió, por lo que de inmediato comenzaron a hacerse visibles comentarios de la plataforma, a quienes los usuarios calificaron de “ratas”, pues dicen que cada vez son más altos sus costos de tarifas y si el usuario comete el error de dejar algo en los vehículos, “nunca hay quien dé respuesta a los reclamos”. En el caso de los jóvenes fueron deportistas olímpicos los que salieron al quite para prestarles ropa. ¿Será que Profeco se aplica con los de la aplicación? Pendientes.