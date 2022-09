Entre festejos y batallas

Y quien apareció el jueves pasado en la ceremonia del Grito en Hidalgo, estado donde gobierna el morenista Julio Menchaca, fue el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad. Subió a sus redes una fotografía del hecho el propio funcionario, quien, nos comentan, está enfrentando una fuerte batalla judicial con el exlegislador Roberto Gil Zuarth. Y es que éste último ha estado exhibiendo documentos con los que, afirma, se demuestra un presunto aumento inexplicable de patrimonio por más de 21 millones de pesos. Señala Gil Zuarth que entre las distintas vías de litigio, Nieto habría buscado protegerse de acciones de la UIF. “Busca amparos para lograr una suspensión y frustrar las investigaciones en su contra. Hasta que agarre fuero para seguir extorsionando”, ha acusado el panista. Así que septiembre de fiestas… y de batallas.

Creel, Mujica y Evo

Ha llamado la atención la presencia de Santiago Creel estos días en las ceremonias relacionadas con los festejos patrios. Y es que si bien es presidente de la Cámara de Diputados, es también el único opositor entre los convocados. Ayer el panista compartió una conversación que tuvo con José Mujica, en la cual le hizo ver al expresidente de Uruguay justamente lo anterior, a lo que éste le respondió: “Sin pluralidad y voces críticas no hay democracia, y aunque es un sistema muy difícil de gobernar, es el mejor que tenemos, hace usted muy bien de estar aquí”. Creel también compartió que cuando fue presentado Evo Morales, durante la ceremonia previa al Desfile, prefirió no aplaudirle porque: “No comparto las ideas de aquellos que atentan contra la democracia y la libertad de sus pueblos”. Uf.

Lanzan huevos a alcaldesa

No todo fue fiesta y felicidad en estos días patrios para algunas autoridades en el país. Y es que si bien septiembre representa para muchos políticos la posibilidad de conectar con los gobernados aprovechando la unidad que provocan los símbolos patrios, también hay a quien ni siquiera lo anterior le ayuda. Es el caso de la presidenta municipal de Mazatecochco, Tlaxcala, Leandra Xicohténcatl Muñoz, quien ayer cuando desfilaba por su comunidad como abanderada, recibió una andana de huevos y globos de agua. Y hubiera sido peor si la policía no la hubiera resguardado. Nos hacen ver que en el lugar, las disputas políticas están de a peso: la alcaldesa recién se pasó a Morena desde las filas del PRI, y hay reclamos por presuntos malos manejos. Así las cosas en algunos poblados en nuestro querido México.

“La joya de la corona”

Y quien tiene bien clara la relevancia de los procesos electores que vendrán en el Estado de México el año entrante es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. De lo anterior dio cuenta, nos hacen ver, durante un encuentro reportado el jueves pasado con funcionarios locales del instituto en la entidad mexiquense, a quienes dijo que ésta “se ha convertido en un espacio de disputa de grupos políticos ancestrales y otros nuevos que ha ido conformando el tablero político tanto a nivel estatal como nacional”. Por ello definió al estado como “la joya de la corona”. Por cierto que en su mensaje pidió a los funcionarios electorales no distraerse en preocupaciones que son normales del entorno político”, al considerar que, ahora, además de ser vigilantes de la organización del proceso es preciso defender al INE.

Debate tras aval a reforma en Diputados

Interesante, nos comentan, un mensaje difundido por la diputada priista Paloma Sánchez, secretaria de Comunicación del PRI de Alejandro Alito Moreno. “El PRI está a favor de la Alianza. Ojalá que los sentimientos de la ultraderecha no terminen imponiéndose para destruirla. El PRI tiene la mano extendida; que no sea su odio antipriista el que orille a que termine ganando Palacio Nacional. ¡O gana la Alianza o gana AMLO!” Y también interesante la respuesta de la panista Adriana Dávila. “El PRI tiene la mano extendida, pero a Palacio Nacional para sacar el pie que tenía Alito Moreno en una celda, ya lo demostró. Ojalá lo que no falte, sea la dignidad y el carácter en la dirigencia de Acción Nacional para aprender la lección”. ¿Quién tendrá la razón?

Lo prometido y lo que viene

Resulta que el senador de Morena, Ricardo Monreal, cumplió su promesa. ¿Cuál? Ah, pues la de intercambiar las estampas del álbum Panini del mundial con la gente que así lo quisiera. Ayer, nos comentan, aprovechó el día de asueto para colocar una mesita en el Senado y recibir a todos aquellos que quisieran o requirieran nuevas estampas. Además, aprovechó para informar que será el próximo lunes cuando comience el análisis de la iniciativa ya aprobada en la Cámara de Diputados para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. “Hay que estar tranquilos, relajados, porque será una semana intensa”, señaló el legislador, quien también ha admitido no contar los votos necesarios para conformar la mayoría calificada que requiere esa iniciativa.