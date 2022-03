Acá las fotos, allá balazos

Quien de plano fue muy criticada el pasado lunes fue la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, debido a que mientras ella se placeaba por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se tomaba fotos en la nueva obra, en plena capital de su estado tenía lugar un enfrentamiento de película que duró varias horas. Los reportes indican que los habitantes de la ciudad de Colima nunca habían vivido algo igual: elementos de la Policía Estatal parapetados en paradas de autobuses y en jardineras para responder a una agresión a balazos cuyo origen no ha sido aclarado hasta el momento. Nos cuentan que la gobernadora difícilmente podía hacer algo, cuando se encontraba a muchos kilómetros de distancia, disfrutando de la verbena popular en el AIFA. Pero también hay quien dice, no sin una dosis de ironía que, aunque hubiera estado en su despacho, tampoco hubiera hecho nada.

• La explicación de Monreal

Con la novedad de que ante el ruido que provocó su ausencia en el evento inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Ricardo Monreal declaró que no asistió porque el Senado sólo recibió 40 invitaciones: 20 para la oposición y 20 para Morena y sus aliados. La alta demanda entre los legisladores de su movimiento para acudir al acto fue entonces el motivo de la ausencia y por ello el zacatecano salió a aclararlo. Y para evitar especulaciones también rechazó rumores sobre un supuesto distanciamiento con el Presidente o que haya desistido de su intención de ser candidato presidencial para 2024, a pesar de que la apertura de la terminal aérea era, como lo fue, un muy buen escaparate para quienes han levantado, o no, la mano dentro de su partido. La pregunta que surge en éste, como en otros casos similares, es ¿y cómo vio usted ese intento de bajada de balón?

• Esperando a la secretaria de Educación

Resulta que en San Lázaro no está asegurada la reunión de los diputados con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para buscar una solución al tema de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo. Por una parte, las bancadas de PRI, PAN y PRD señalaron que la funcionaria postergó una semana la mesa de trabajo para abordar este tema y advirtieron que, en caso de que no se concrete una reunión prevista con la Junta de Coordinación Política, llevarían el asunto al pleno de la Cámara baja. En respuesta, la presidenta de la Comisión de Educación, Tania Cruz, de Morena, afirmó que aún no estaba agendado el encuentro, mientras que destacó la disposición de Delfina Gómez para darle continuidad a los objetivos del programa. Esa voluntad, nos dicen, tendría que reflejarse entonces en una solución. Porque hasta ahora parece que no vamos ¡requetebién!

• Kuri: El AIFA, aeropuerto digno

Así que no todas las opiniones de voces destacadas de la oposición en torno al Felipe Ángeles son negativas o de puro cuestionamiento. Fue el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, quien calificó al AIFA como un aeropuerto digno. “A mí me dio mucho gusto ver un aeropuerto muy digno, ver un aeropuerto que a Querétaro le conviene porque está relativamente más cerca, un aeropuerto que espero que tenga mucho éxito. Mi felicitación para el Gobierno federal que espero que le vaya muy bien; mi felicitación para el Ejército que lo hizo en tiempo y forma”, señaló ayer. Kuri fue uno de los varios mandatarios emanados de Acción Nacional que estuvieron presentes en el acto inaugural. Además refirió que si le va bien al Presidente, le va bien a México.

• Ser priista ya es lo de menos

Nos comentan que Quirino Ordaz recibió instrucciones, en su calidad de nuevo embajador de México en España, directamente del Presidente. El propio exgobernador de Sinaloa difundió en redes la fotografía que se tomó con López Obrador luego de la reunión que tuvieron en Palacio, en la que, por cierto, el mandatario posa poniéndole la mano en el hombro, señal de completo arropo y confianza. De acuerdo con palabras de Ordaz la encomienda que tendrá será la de “trabajar fuerte en fortalecer la promoción de inversión y la unidad entre los dos pueblos, México y España”. Ahora sí ya no hay vuelta de hoja y tendrá que poner talentos y empeños para reportar avances en la tarea asignada en la coyuntura actual, la cual fue definida desde Palacio como “pausa” en la relación. Y si es o ya no es priista, como que desde ayer es lo de menos, nos dicen.

• Famosos vs. el Tren Maya

Nos hacen ver que, a las protestas contra otra de las obras prioritarias de la 4T, el Tren Maya, ayer se sumó un conjunto de voces relevantes del mundo artístico que a través de un video que se difunde profusamente en Internet y redes, exige frenar la destrucción de la selva maya y, según señalan, del mayor ecosistema de ríos subterráneos y cenotes del mundo. Se trata de cantantes, actores, activistas y residentes de sitios por donde cruza el trazo del proyecto férreo. “El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural”, dice al principio de la breve producción Eugenio Derbez, a quien le sigue Natalia Lafourcade: “Ya se han talado cientos, miles de árboles, y podrían ser millones más… También aparece Rubén Albarrán: “No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros”. Ahí algunos de los protagonistas del video.