El fracaso que viene de Ana Guevara

Con la novedad de que Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que más lejos ha llegado en una competencia olímpica en esa disciplina, tuvo que comprarse con lo de su Premio Nacional del Deporte sus propios aparatos para poder entrenar y llegar al cien a Tokio. Lo anterior, a falta de tener los adecuados en México, según reveló su representante deportiva en las benditas redes. Si bien pudiera no ser tan nueva la noticia de que el principal apoyo de los atletas nacionales venga de ellos mismos y de sus familias, no deja de enfadar, nos comentan, que los funcionarios deportivos no luzcan por batallas para procurarle recursos a los verdaderos talentos sino por escándalos diversos que protagonizan. A la actual titular de la Conade, Ana Guevara, nos recuerdan, se le tiene presente como la que cerró el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. A lo que hay que agregar lo que pinta ser uno de los mayores fracasos en la historia de las delegaciones mexicanas en los Juegos Olímpicos.

• De finanzas en NL

La capacidad de generar ingresos de las entidades federativas será clave para acelerar los procesos de reactivación. De ahí la relevancia que tiene el que en Nuevo León, entidad a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, al cierre del primer semestre del 2021 lograran ingresos totales acumulados por 52 mil 224 millones de pesos, cantidad 8 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los datos del secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos Garza, los ingresos propios sumaron los 9 mil 726 millones de pesos, 19.5% más, si se compara también con lo reportado los primeros seis meses del año pasado. Mientras, la recaudación por impuesto sobre nóminas creció en 10 por ciento al llegar a los 5 mil 370 millones de pesos. Sin embargo, la noticia que mejor le va a caer a la administración entrante es la del pago total de la deuda de corto plazo, porque no será ya razón para andar tronándose los dedos apenas asumiendo el poder.

• El desfondado góber de Colima

Donde la cosa está que arde es en Colima. Y es que el gobernador saliente, José Ignacio Peralta, camina sobre brasas después de que declaró que su gobierno carece de recursos para pagar a los más de ocho mil trabajadores al servicio del Estado, a quienes les adeuda la última quincena de julio. Y mientras el mandatario alega que la “severa crisis financiera” es efecto de la pandemia y no de negligencias o malos manejos, los diputados de oposición y el sindicato de trabajadores ven detrás corrupción y desvíos y se preparan para emprender acciones legales en contra de la agónica administración de Peralta, que incluso incluye una demanda de juicio político. Por lo pronto, Peralta Sánchez y el extesorero del estado Carlos Arturo Noriega están citados hoy en el Congreso del estado y deberán explicar a los legisladores dónde fue a parar el dinero de las arcas públicas. Qué pensará la gobernadora electa Indira Vizcaíno?

• ¿Mapachería o error?

Ahora resulta, nos comentan, que las personas que fueron sorprendidas al momento en que, según se ha denunciado, “embarazaban” una urna de la consulta sobre actores políticos en una mesa receptora en Veracruz, no era que estuvieran llevando a cabo esa maniobra de mapachería. De acuerdo con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en esa entidad, Esteban Ramírez, lo que las funcionarias de casilla hicieron fue cancelar las boletas. Para el morenista, quien descartó que su partido hubiera tenido injerencia alguna en el proceso, la acción se trató de un error, del que culpa ¡al INE!, pues asegura que se derivó de un problema de capacitación. En este espacio se informó que esa urna rellenada al final se computó en cero, además de que la anomalía quedó registrada en un video que profusamente circuló en las benditas redes y que sirvió para reportar los hechos ante la Fiscalía de Veracruz.

• La “iniciativa preferente” de Morena

Legisladores de la Permanente están por concretar un periodo extraordinario en el Senado para que procese una nueva legislación: la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por el diputado federal Rubén Cayetano García, quien de antemano dejó claro que, aunque él dio la cara por la iniciativa, pertenece a todo el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. La principal oferta de la propuesta es que se podrán fincar responsabilidades penales al Presidente, aunque el planteamiento es más amplio y alcanza a casi todos los funcionarios federales y locales, incluyendo a los miembros de órganos autónomos. La oposición señaló que se le quiere dar una celeridad a esta propuesta que ni siquiera se ha visto con las iniciativas preferentes del Ejecutivo.

• Extraña toma del Senado

Extraño caso, nos comentan, el ocurrido ayer en el Senado, donde un grupo de trabajadores del sindicato minoritario del Senado, cerró los accesos para exigir mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de Bertha Orozco, lideresa del gremio mayoritario y quien reprobó las acciones, entre los manifestantes había “externos”, hecho que se demostraría con imágenes de los transportes en los que viajaban los manifestantes, en los cuales se aprecian pancartas de protest, pero contra Andrés Lajous, titular de la Semovi de la CDMX, que despacha a poco más de un par de kilómetros de distancia del lugar. Lo más grave del caso, nos comentan, es que resultó que una de las promotoras de la movilización que paralizó ayer las actividades en la Cámara alta, que actualmente preside el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, es la diputada Araceli Ocampo Manzanares, quien también es de Morena. Uf.