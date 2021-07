Gallardo y la transición en SLP

Donde ayer se dieron los primeros acuerdos para echar a andar el proceso de entrega-recepción de la administración pública fue en San Luis Potosí, entidad en la que habrá alternancia, pues el priista Juan Manuel Carreras deberá entregar el poder a Ricardo Gallardo, postulado por el Partido Verde Ecologista. En una reunión entre ambos políticos se acordó el establecimiento de equipos de transición y llevar a cabo un proceso civilizado, transparente y colaborativo, del que se dará cuenta puntual a los potosinos “que serán mis jefes”, señaló Gallardo. Nos aseguran que el gobernador electo tiene previsto realizar cambios importantes en la forma de administrar e invertir en los recursos públicos en salud, seguridad, seguridad alimentaria, desarrollo social y cultural, así como en la competitividad del Estado. Un giro, pues, a lo que ha habido hasta ahora.

Tiempo a Toledo

Nos aseguran que el diputado petista, Mauricio Toledo, se anotó ayer un punto. Y es que logró ganar tiempo en el proceso de desafuero que se le sigue en San Lázaro, al darse una configuración de hechos de los cuales hay responsabilidades difusas. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a cargo de Dulce María Sauri, determinó por lo pronto que la Sección Instructora, presidida por el morenista Pablo Gómez —cuyo desaseado accionar también critica—, no reunió la votación mínima requerida para aprobar el dictamen, por lo cual éste no puede llevarse al pleno en un periodo extraordinario. El voto que, también se dijo, frenó el avance del proceso, fue el de la diputada priista Claudia Pastor, quien a pesar de manifestar su abstención, dijo que se uniría a la mayoría con el propósito de llevar este caso al pleno y escuchar a ambas partes para fijar una postura. Con ello, nos comentan, el diputado Toledo, a quien los morenistas señalan por la agresión a Sheinbaum en 2018, puede estar por el momento tranquilo.

Persiste escasez de oncológicos y reclamos

Así que este miércoles volverán los padres de niños con cáncer a la Secretaría de Salud, para reclamar de nueva cuenta el desabasto de medicamentos oncológicos. Hace una semana tuvieron una primera reunión con Javier Santaella, coordinador de abasto del Insabi, quien les aseguró que ya se estaban entregando los medicamentos oncológicos en los diferentes hospitales. Los padres de familia, sin embargo, presentarán testimonios por lo pronto de pacientes veracruzanos, quienes declaran que no se cumplió la promesa y siguen sin recibir completos sus tratamientos. Ya son varios funcionarios del Gobierno federal los que han reconocido la falta de medicamentos y establecido el compromiso de solventar el problema. Sin embargo, la demora en la concreción de la promesa, lo único que ha generado es el aumento de la desconfianza, y que los reflectores estén encima de la dependencia al frente de la cual están Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, nos comentan.

Vacunación masiva en CDMX, buen arranque

Arrancó el proyecto de vacunación masiva en la Ciudad de México, donde gobierna Claudia Sheinbaum, que incluye ya tres rangos de edad e implicó algunos ajustes al modelo que se seguía hasta ahora. Los resultados en la mayoría de los centros de vacunación son positivos y no puede atribuírsele a los organizadores el tema de las filas largas, sino principalmente a quienes no respetaron el horario de su cita. Como sea, se reporta que las filas no dejaban de avanzar, mientras las células de vacunación trabajaban de manera acelerada, pero ordenada. Sólo ayer se aplicaron 185 mil 942 dosis, con lo que se llegó a un acumulado de 5 millones 615 mil 506 personas inmunizadas, con al menos una. Nos hacen ver que estas cifras dan cuenta de que hay grandes probabilidades de que se cumpla la meta de inocular a más de un millón de personas en la capital, y si el modelo se replica convenientemente en otras entidades, entonces la meta de vacunación que estableció el Presidente se lograría antes.

Fayad resiste presión

Así que las causas de las mujeres se anotaron ayer un punto en Hidalgo, entidad donde fueron promulgadas las reformas aprobadas el miércoles pasado por el Congreso estatal a la Ley de Salud y al Código Penal que permiten el aborto hasta la semana 12. Pero, además, nos comentan, con este logro, se sigue abonando a una lucha que colectivos mantienen a nivel nacional. Fue el gobernador de la entidad, Omar Fayad, quien resistió las presiones crecientes de la Iglesia y, aun en medio de exigencias de diversas organizaciones confesionales, publicó la reforma en el Periódico Oficial del Estado. Con esta decisión, Hidalgo se convierte en la tercera entidad que permite el aborto en las condiciones antes referidas, pues antes fueron Oaxaca y la Ciudad de México. Entre otras cosas, la ley ahora establece que las instituciones de salud deben de brindar atención médica gratuita a las mujeres que decidan interrumpir la gestación. El debate en la materia se mantenía en la entidad, al menos desde 2018.

Alcaldes que no apoyan

Donde habrá jalón de orejas es en Jalisco. Y es que al secretario de Salud del estado, Fernando Petersen, le molestó que por falta de responsabilidad, los alcaldes de Cabo Corrientes y de Tomatlán no acudieran a la reunión celebrada este martes en Casa Jalisco, donde se habló de la situación actual de Covid-19 en el estado, y de las medidas que se tienen que reforzar para hacer frente a la pandemia. Y es que desde hace meses, el mismo gobernador, Enrique Alfaro, pidió a todos los municipios mayor responsabilidad en el tema, ante un posible aumento de contagios, pero al parecer a algunos sigue sin importarles mucho el tema, o tienen cosas más importantes que hacer, a pesar de que ya se veía venir y ya fue declarada la esperada tercera ola.

