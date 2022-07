El góber que no tiene noticia

El que parece no tener mayor noticia sobre sucesos relevantes que ocurren en su entidad es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Y es que tras la captura que se dio de Rafael Caro Quintero en el municipio de Choix, el mandatario estatal dijo desconocer si el buscado por la DEA era generador de violencia. “Yo no tengo ninguna información relativa a si a él se le podría hacer cargo de temas como la violencia en Choix. Lo que sí sé es que, si hubiera sido una persona con demasiada actividad en el tema, debería haber tenido un ejército que lo cuidara”. Para muchos esto contrastó con otra declaración que hizo ayer mismo, según la cual sí se podría recrudecer la violencia en la zona, tras la captura. “¿Que si se puede recrudecer (la violencia)? Sí, sí puede, pero nosotros estamos atentos, porque no podemos nosotros decir: ‘Fíjate que no va a pasar nada’”. Ahí los dichos del góber.

Acción relevante en Coyoacán

Un paso importante en favor de la inclusión dio ayer la alcaldía de Coyoacán, al iniciar una campaña de balizamiento de “cajones azules” de estacionamiento, espacios en los que las personas con discapacidad pueden tener facilidades de ascenso y descenso de vehículos en sus trabajos o domicilios. El titular de la demarcación, Giovani Gutiérrez, informó que en principio serán 65 los espacios que en distintas colonias —el primero fue en la Adolfo Ruiz Cortines— quedarán debidamente balizados, como parte de uno de los ejes de gobierno de la demarcación que es el de Calidad de Vida. El primer espacio fue entregado, nos comentan, por el director Jurídico, Obdulio Ávila, quien destacó la importancia que tiene para la alcaldía la atención de esta población que, calcula podría ser de 40 mil personas. Una población a la que se está atendiendo con prioridad, nos hacen ver.

Derrota del fiscal de NL

Con la institución que encabeza con una nueva abolladura enorme en su credibilidad, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal de Nuevo León, asumió ayer los resultados a los que llegó el tercer peritaje forense al cuerpo de Debanhi Escobar, elaborados a instancias del Gobierno federal y con apoyo de los servicios forenses de la CDMX. Y es que dos elementos centrales de esta investigación relevante que realizó la institución que encabeza fueron ayer derribados: la joven de 18 años no murió por un golpe en el cráneo ni tampoco el día de su desaparición. Titubeante e inseguro al intervenir, el funcionario deberá ahora acometer la tarea de enderezar una indagatoria que ya lleva cuatro meses y vuelve a puntos de origen. Y todavía hay quien se pregunta por qué hay tanta impunidad en torno a los feminicidios. ¡Uf!

Invitados a Palacio

La inauguración de la remodelación del museo dedicado a Benito Juárez, en Palacio Nacional, reunió, si se le puede llamar así, a los embajadores de Cuba, Marco Fermín Rodríguez Costa, y al de Estados Unidos, Ken Salazar. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, a través de su cuenta de Twitter, que “con respeto a las soberanías, son tiempos de reconciliación y unidad”. Sin embargo, en las benditas redes el diplomático estadounidense publicó una fotografía de su visita a Palacio Nacional, en la que aparecen el Presidente y él. Quien sí compartió la fotografía publicada por el mandatario fue el cubano Marco Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, aunque tampoco menciona a Ken Salazar. La diplomacia alcanzó para estar juntos, pero no revueltos, nos comentan.

Definiendo rumbos ¿y Marko?

Nos aseguran que ayer quizá a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, le zumbaron los oídos. Y es que resulta que varios exmandatarios panistas se reunieron con Martín Orozco, gobernador saliente de Aguascalientes —con quien, es sabido, no la lleva muy bien el líder del albiazul—, para hablar sobre los rumbos que tiene que tomar su partido. Y fue el propio mandatario quien se encargó de difundir en las benditas redes el encuentro con Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Márquez, Francisco Domínguez y Carlos Medina Plascencia. Al que adhirió un mensaje no desprovisto de cierto filo: “Ante los futuros retos, es momento de reflexionar sobre el rumbo que ha tomado nuestra institución y definir hacia dónde debemos dirigirla. En una primera reunión con exgobernadores del PAN abordamos este tema, seguiremos trabajando en alternativas a favor de nuestro partido”.

La sanción al PRI

De cara a la presentación, por parte del INE, de los resultados en materia de fiscalización de los partidos, que contempla multas para diferentes fuerzas políticas, el Consejo General confirmó sanciones para el PRI por el desvío de recursos públicos, nos aseguran. Y es que los consejeros electorales determinaron, mediante un procedimiento oficioso, que el tricolor trianguló recursos públicos por 8.9 millones de pesos, desviados de trabajadores estatales de Baja California, en el 2015. Sin embargo, por los millones desviados, el órgano electoral determinó que el Revolucionario Institucional sólo amerita una sanción de 1.2 millones de pesos, lo que pareciera, nos dicen, un costo calculado por ese partido.