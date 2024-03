Golpes de la Marina

Y la que no ha parado de dar golpes importantes a traficantes de drogas es la Secretaría de Marina, a cargo del Almirante Rafael Ojeda. Y es que la Armada reportó que al sureste de Guerrero aseguró dos mil 939 kilos de polvo blanco con características de cocaína y detuvo a cinco presuntos transgresores de la ley. Fueron dos las operaciones que derivaron en el aseguramiento de la presunta droga. La primera ocurrió en Acapulco, donde localizó costalillas de color negro amarradas unas con otras que contenían mil 610 kilos de polvo blanco. La segunda ocurrió también en ese municipio cuando personal naval localizó dos embarcaciones juntas y amarradas entre ellas, con tres motores fuera de borda cada una, en las que localizó 26 bultos con la misma sustancia y un peso aproximado de mil 329 kilos. Ahí también realizó las detenciones de personas que puso a disposición de la FGR. Ahí el dato.

Proyectos de seguridad

Y quienes siguen de cerca el proceso electoral en Guanajuato nos hacen ver que uno de los puntos de atención tendrá que ver con quién presente la mejor estrategia de seguridad. En esa lógica, ayer dio un paso adelante la candidata de PAN-PRI-PRD, Libia García, al sostener una nueva reunión con un consejo consultivo ciudadano en el que se ha acometido una revisión de necesidades de cada municipio. “La gente no quiere ya más pretextos en el tema de competencias, ya están cansados de que les digamos, este delito le toca a la Federación o este delito le toca al estado, la gente lo ve ya como un pretexto y tenemos que ser mucho más eficaces”, señaló la abanderada, quien planteó apertura a atender lo que recomienden personajes como Alberto Capella, María Elena Morera, Saskia Niño de Rivera, Orlando Camacho, Francisco Rivas, Guillermo Valdés, entre otros.

La elección más observada

Y nos piden no perder de vista el tema de la observación electoral que llevarán a cabo organizaciones de diversos países del proceso mexicano. Lo anterior porque apenas la víspera se supo que la Organización de Estados Americanos, que encabeza Luis Almagro —un personaje por cierto, no muy querido por la 4T— contará con un número récord de observadores. Ese organismo ya ha vigilado elecciones de nuestro país, pero ahora “enviará a su comitiva más grande que ha mandado en la historia de las elecciones en México”, declaró la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. A ese grupo se estarían incorporando cientos de observadores más, se ha advertido desde la oposición. “Van a invitar a observadores internacionales de América Latina, del Caribe, de Asia, de Europa, de todas las partes del mundo… no vamos a permitir que el crimen organizado, en colusión con el Gobierno pretendan trastocar la decisión de las elecciones en este país”, declaró ayer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pendientes.

Pateando el bote

Con la novedad de que en el Senado, el grupo mayoritario sigue acumulando reproches y descalificaciones de la oposición por complicarle la vida a los órganos autónomos, en particular al Inai. Y es que resulta que la mayoría ahora aprobó dos convocatorias para supuestamente avalar la designación de dos comisionados pendientes desde hace más de un año. Y en principio pudiera parecer una acción correcta, pero resulta que los senadores de PAN, PRI y PRD dieron cuenta de que se trató de una simulación, para que la Cámara alta no sea omisa a una orden de la Suprema Corte de Justicia de que ya se hagan los nombramientos que se han venido retrasando una y otra y otra vez. Ayer hubo nuevas exigencias de legisladores, como el caso del panista Damián Zepeda, quien hizo notar que si hubiera una voluntad real de los legisladores, ya habían nombrado a los comisionados tomando a los finalistas de procesos anteriores. Nombrémoslos ahorita, retó. Pero al final asomó, nos cuentan, la intención de seguir pateando el bote.

El futuro de Aburto

El futuro procesal de Mario Aburto Martínez, único preso por el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, está en manos de la Suprema Corte y llegó el día. Este miércoles se definirá el futuro del implicado, cuando la Primera Sala resuelva su recurso de reclamación para ser liberado debido a que alega que ya habría cumplido su sentencia, si ésta se atiene a la reglamentación de Baja California y no a la federal. Este día, la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat presentará su propuesta a sus compañeros de la Primera Sala Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, aunque este último se declaró impedido para conocer del asunto. Se trata de un proyecto en el que plantea dar la razón a Aburto Martínez.

Escalan reclamos por abuso en Zacatecas

Y ahora fue el Partido del Trabajo, que forma parte de la 4T, el que repudió las acciones de represión cometidas por la policía de Zacatecas contra mujeres que marcharon el viernes pasado durante la conmemoración del 8M. Y es que la coordinadora de la bancada de ese partido en el Senado, Geovanna Bañuelos, exigió desde el pleno la destitución inmediata de los dos funcionarios del gobierno que encabeza David Monreal, señalados como responsables de lo ocurrido, esto es, los secretarios general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y de Seguridad Pública, Arturo Medina. La legisladora, quien es por cierto zacatecana, antes presentó una denuncia del caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, para que se investigue y determine lo conducente.