¿Hay alguien en Conagua?

No pasa día, nos hacen ver, en el que no se prendan focos amarillos o rojos por el tema de la escasez de agua: presas en preocupantes límites inferiores, falta de inversión en infraestructura… problemas en entidades del norte del país, en la capital, en la zona metropolitana… Cambios forzados de hábitos para acceder de manera limitada al recurso, altos costos y disputas para conseguirlo a través de una pipa, compra desesperada hasta de garrafones para bañarse o realizar tareas que tras varios días sin agua se vuelven urgentes, advertencias de riesgos que la menor higiene derivada de la falta del líquido se pueden presentar. No son pocas las alertas encendidas a las que se agrega la falta de una autoridad a la cual recurrir. Porque la Conagua y su titular, Germán Martínez Santoyo, están como el agua, nos dicen, cada vez aparecen menos. Uf.

Respuesta en Chilpancingo

Con la novedad de que más de 500 elementos de la policía estatal de Guerrero, de la Guardia Nacional y del Ejército mantienen un despliegue permanente, para dar tranquilidad a la población y al transporte público que ayer, se informó, ya operaba al 20 por ciento. Fue el secretario de Seguridad Pública de la entidad, el general Rolando Solano, el que informó lo anterior, y anticipó que el volumen de servicios de transporte irá restableciéndose con el paso de los días. En respuesta acciones de violencia del crimen de días pasados, nos aseguran, las dependencias de seguridad estatal y federales se coordinaron para establecer al menos cuatro filtros de seguridad en puntos estratégicos que tendrán operación las 24 horas para inhibir delitos, a los que se sumarán recorridos de vigilancia en zonas con mayor afluencia de personas. Ahí el dato.

Máynez y la trampa

El video que se subió a las benditas redes en el que aparece Jorge Álvarez Máynez en un partido de futbol, con visos de andar muy enfiestado, le está cargando costos a su campaña presidencial, nos aseguran. Porque ahora, en aras de salir del “bache” ha decidido doblar su apuesta criticando duramente a personajes del PRI a los que acusa de corrupción. Aunque algunos comentan que sólo es para desviar la atención y evitar que crezca y entre en el ánimo de la gente el término de “Movimiento borracho”. Entre los dimes y diretes, hay quienes se preguntan si el abanderado presidencial es víctima de su propia trampa, pues ahora está obligado a mantenerse a la ofensiva, lo cual puede ser agotador, o de lo contrario asumir un revire que en las ligas mayores no suelen ser suaves. Pendientes.

¿No que muy prioritario?

Así que eso de que el tema de la crisis del agua será un tema prioritario durante el último periodo de la actual legislatura en la Ciudad de México, es sólo de dientes para afuera. Y es que la sesión de ayer en el Congreso local se cayó por falta de quorum justo cuando se empezaba a abordar la crisis hídrica. Una fuga hormiga de legisladores de Morena y del PAN impidió que el asunto se discutiera. Del guinda se entiende, pues es natural que le rehuya a un asunto en el que puede salir raspado el Gobierno local. ¿Pero… el PAN? A la mera hora faltaban ocho de los 15 legisladores azules, suficientes como para lograr el quorum de 34, con el que se hubiera aprobado la comparecencia del titular del Sacmex, Rafael Carmona. Ayer quedó demostrado, nos dicen, que la falta de interés en la crisis que puede matar de sed a millones de capitalinos, no tiene color.

Voluntad contra el crimen

Y ha sido el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, quien se ha referido en varias ocasiones, en las últimas semanas, al tema de la posible intervención del narco en los comicios. Ayer nuevamente puso el tema sobre la mesa. Claramente el funcionario ha rechazado que él pudiera necesitar protección especial, sin embargo, esta vez alertó que tal vez a quien deberían de consultarles si necesitan seguridad es a los magistrados y consejeros locales, que son los que enfrentan directamente la violencia del crimen y de otros actores. Nos comentan, además, que para muchos dio en el clavo cuando afirmó por dónde empieza la solución al problema. “¿Qué sí se puede hacer? Pues lo primero es tener voluntad de hacer algo, es el inicio de la solución de cualquier conflicto. Es momento de pensar en soluciones creativas dentro del marco constitucional”, dijo.

El caso Ayotzinapa

Para muchos de quienes han seguido de cerca el caso Ayotzinapa no cabe duda que conforme pasan los días éste parece tambalearse más. Y aparejado con esto, hay quien estima que el compromiso presidencial de dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala comienza a verse más difícil de cumplir. Por lo pronto, en el momento actual, la atención está puesta el tema de los ocho militares que ya habían sido liberados la semana pasada por un juez federal, y se ha ordenado que regresen a prisión. Y en el de la absolución de José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, presunto implicado en el caso, y hermano del líder del grupo criminal Guerreros Unidos, de uno de los delitos que se le imputaba.